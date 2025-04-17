أبوظبي، الإمارات: في خطوة تهدف إلى تعزيز رعاية العظام في دولة الإمارات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت برجيل القابضة عن شراكة استراتيجية مع شركة “كونيكتيف” الكورية الجنوبية، الرائدة في مجال البرمجيات الطبية والأدوات الجراحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمخصصة للجهاز العضلي الهيكلي.

وتُثمر هذه الشراكة عن إطلاق أول منصة ذكية لتشخيص الركبة معتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي. وتُعد أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من كونيكتيف، وهما CONNEVO KOA وCONNEVO ALI، أولى التقنيات الكورية التي تحصل على اعتماد دائرة الصحة، وسيجري استخدامها في مستشفى برجيل – أبوظبي.

وقّع الشراكة جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، والدكتور دو هيون رو، الرئيس التنفيذي لشركة كونيكتيف، بحضور سعادة يو جيه سونغ، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة. وحظي كبار الشخصيات والزوار في جناح برجيل بفرصة الاطلاع على أدوات الذكاء الاصطناعي.

قفزة جديدة في رعاية العظام

صُممت أدوات الذكاء الاصطناعي CONNEVO KOA وCONNEVO ALI لتحسين إجراءات الركبة من خلال مساعدة الأطباء على تحليل الحالة والمساعدة في التخطيط الجراحي. وستلعب هذه الأدوات دورًا حاسمًا في التشخيص الدقيق وعلاج مختلف حالات الجهاز العضلي الهيكلي، مثل هشاشة العظام والتشوهات، سيلعب التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في تحقيق أعلى مستوى من الدقة الجراحية في علاجات الركبة، من خلال تحسين التخطيط قبل الجراحة بشكل كبير، وضمان قياسات دقيقة للزوايا، وتوفير تقييمات شاملة لما بعد الجراحة. كما سيمكن هذا التشخيص المرضى، ويعزز ثقتهم في عملية اتخاذ القرار. ومن خلال تحسين دقة التشخيص والتخطيط الجراحي، ستساعد هذه الأدوات أيضًا في تحديد الحالات التي قد لا تكون فيها الجراحة ضرورية، مما يقلل من مخاطر الإجراءات غير الضرورية.

وصرح الدكتور دو هيون رو، الرئيس التنفيذي لشركة كونيكتيف، "تُعيد البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعريف سير العمل السريري في جميع أنحاء العالم، وتتمتع كوريا الجنوبية بمكانة فريدة تُمكّنها من قيادة هذا التغيير بفضل قدراتها البحثية القوية، وبنيتها التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، وبياناتها الطبية الغنية. مستشفى برجيل مجهز تجهيزًا استثنائيًا ليكون أول مؤسسة تُجسّد هذه الرؤية في الممارسة السريرية الفعلية".

ستعزز هذه الشراكة محفظة برجيل الشاملة في مجال جراحة العظام، والتي توفر رعاية شاملة لمجموعة واسعة من الحالات، وسبق أن اعترفت دائرة الصحة بمرافق برجيل الثلاثة - عيادة بالي الشرق الأوسط، ومدينة برجيل الطبية، ومستشفى برجيل في أبوظبي - كمراكز متخصصة في جراحة وطب العظام في إمارة أبوظبي.

صرح جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، بأن هذه القفزة النوعية ستعزز مكانة برجيل كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "بصفتنا شريكًا في تطوير الرعاية الصحية لأسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، نفخر بتقديم هذه التقنية المتطورة لرعايتنا في مجال جراحة العظام، مما يوسع قدراتنا. لن يقتصر هذا الابتكار على تحسين نتائج المرضى فحسب، بل سيضع أيضًا معيارًا جديدًا للتميز في الرعاية الصحية في المنطقة".

وفي دراسة حديثة بعنوان "هل تختلف أنماط محاذاة الركبة بين سكان الشرق الأوسط وشرق آسيا؟ تحليل مطابقة الميل باستخدام الذكاء الاصطناعي"، قام خبراء العظام في برجيل القابضة وكونيكتيف بتحليل محاذاة الركبة في سكان الإمارات وكوريا الجنوبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكشفت الدراسة أن أنماط محاذاة الركبة تختلف باختلاف السكان، وتتطلب نهجًا شخصيًا خاصًا بكل مريض لإدارة فعالة، ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية، قطعت "برجيل" شوطًا كبيرًا نحو رعاية تقويم العظام الشخصية والدقيقة والمتطورة تقنيًا.

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