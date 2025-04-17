يهدف هذا التعاون إلى نشر وكلاء رعاية صحية بتقنية الذكاء الاصطناعي، يتميزون بالتعاطف، عبر شبكة برجيل القابضة، بهدف تحسين رعاية المرضى، ومعالجة نقص الكوادر، ودفع عجلة التحوّل في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

بالو ألتو، كاليفورنيا / أبوظبي، الإمارات: أعلنت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة أبقراط للذكاء الاصطناعي، المطوّرة لأول وكلاء رعاية صحية يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية. وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث تحول جذري في تقديم الرعاية من خلال حلول ذكاء اصطناعي آمنة، قابلة للتطوير، وتتمتع بقدرة على محاكاة التعاطف الإنساني.

سيشهد هذا التعاون نشر وكلاء الرعاية الصحية بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من أبقراط للذكاء الاصطناعي، المُصممين للمهام السريرية غير التشخيصية التي تُواجه المرضى، في مستشفيات برجيل القابضة ومراكزها الطبية وعيادات العلاج الطبيعي في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ومن خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة من أبقراط للذكاء الاصطناعي، تهدف برجيل القابضة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة تفاعل المرضى، من خلال توفير محادثات سريرية شخصية ورحيمة تُلبي احتياجاتهم، يتماشى طرح هذه الحلول مع التزام المجموعة بدمج التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية مع الحفاظ على نهج مُركز على الإنسان.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "في برجيل القابضة، نؤمن بأن مستقبل الرعاية الصحية يكمن في التناغم التام بين أحدث التقنيات والرعاية الشخصية، شراكتنا مع أبقراط للذكاء الاصطناعي دليل على رسالتنا المستمرة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المريض، وزيادة كفاءته، وتقليل أوقات الانتظار، وتحقيق نتائج صحية أفضل لمرضانا في نهاية المطاف."

ما يميز هؤلاء الوكلاء هو قدرتهم على إجراء محادثات طبيعية، تركز على السلامة، وتشبه المحادثات البشرية، من خلال دمج وكلاء أبقراط للذكاء الاصطناعي متعددي اللغات، والذين يعتمدون على التعاطف، ستقدم برجيل القابضة دعمًا فوريًا واعيًا ثقافيًا عبر مجموعة واسعة من نقاط التواصل مع المرضى، بما في ذلك جدولة المواعيد، وتثقيف المرضى، وتقييم المخاطر الصحية، ومتابعة مواعيد المرضى، كما يتمتع هؤلاء الوكلاء المتقدمون بالقدرة على إجراء حوار مستمر ومتعدد الأدوار، مما يُمكّنهم من توفير تواصل متسق وملتزم وعطوف، مما يُعزز تجربة المريض واستمرارية الرعاية.

وقال منجال شاه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أبقراط للذكاء الاصطناعي: "نفخر بشراكتنا مع برجيل القابضة، إحدى أكثر أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة، كما تدعم هذه الشراكة رسالتنا المشتركة المتمثلة في تحقيق وفرة الرعاية الصحية. وصُممت وكلاء genAI المتعاطفون لدينا لتوفير تجربة أكثر تعاطفًا وفعالية للمرضى".

كشفت أبقراط للذكاء الاصطناعي مؤخرًا عن نظام Polaris 3.0 الحاصل على براءة اختراع، وهو أكثر أنظمة الأبراج تطورًا وتركيزًا على السلامة حتى الآن. يعتمد هذا النظام على رؤى واقعية واسعة النطاق من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. مع أكثر من 1.85 مليون مكالمة للمرضى وتعاونها مع أكثر من 25 شريكًا في قطاع الرعاية الصحية، رسّخت الشركة معيارًا جديدًا في سلامة المرضى ورضاهم، محققةً معدل دقة سريرية بلغ 99.38%، وتصنيفًا قياسيًا لتجربة المرضى بلغ 8.95 من 10. ويرتكز نظام "بولاريس" على نماذج إشرافية متخصصة تُشرف على مجالات حيوية مثل الأدوية، والمختبرات، والمؤشرات الحيوية، والتغذية، وبروتوكولات التصعيد، والسياسات الخاصة بالمستشفيات.

تشمل أبرز مزايا الشراكة نشر وكلاء ذكاء اصطناعي متعددي اللغات، بما في ذلك العربية واللهجة الإماراتية، مما يضمن تواصلًا فعالًا مع فئات المرضى المتنوعة في المنطقة. يتحدث وكلاء أبقراط للذكاء الاصطناعي بالفعل أكثر من 15 لغة شائعة الاستخدام، مثل الإسبانية والماندرين والفيتنامية، بالإضافة إلى لهجات محلية مثل العربية الإماراتية، مع خطط لتوسيع التغطية اللغوية لتشمل جميع اللغات العالمية الرئيسية تقريبًا.

سيوفر هذا التعاون أيضًا وكلاء ذكاء اصطناعي إقليميين مُولّدين مُخصصين، مُصممين خصيصًا للتوافق الثقافي والأهمية المحلية، مما يُعزز جودة تفاعلات المرضى وتعاطفهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في تخصصات رئيسية مثل الأورام وأمراض القلب والأعصاب وجراحة العظام، لدعم المهام السريرية والإدارية، مما يُسهم في تبسيط العمليات وتحسين تجربة المرضى.

تركز الشراكة على توسيع نطاق نشر وكلاء الرعاية الصحية المُزودين بتقنية الذكاء الاصطناعي الجيني في جميع مرافق شركة برجيل القابضة، مما يضمن وصول مُقدمي الرعاية الصحية إلى أحدث التطورات في التكنولوجيا ودعم المرضى. يتماشى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة الرعاية المُعقدة مع التزام شركة برجيل القابضة بتطوير تقديم الرعاية الصحية في مختلف المجالات الحيوية.

يعكس هذا التعاون رؤية مُشتركة: تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي المُركز على السلامة لدعم أنظمة الرعاية الصحية، وتخفيف تحديات التوظيف، وتقديم رعاية شخصية ورحيمة للغاية - مُعززًا بذلك الهدف الجماعي المتمثل في توفير الرعاية الصحية.

حول شركة أبقراط للذكاء الاصطناعي

طوّرت شركة أبقراط للذكاء الاصطناعي نموذجًا لغويًا واسع النطاق (LLM) مُركّزًا على السلامة في مجال الرعاية الصحية. وتؤمن الشركة بأن نموذجًا لغويًا واسع النطاق (LLM) آمنًا يُمكن أن يُحسّن بشكل كبير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ونتائجها في العالم من خلال توفير خبرة رعاية صحية مُعمّقة لكل إنسان. لا تمتلك أي تقنية أخرى القدرة على إحداث هذا المستوى من التأثير العالمي على الصحة. شارك في تأسيس الشركة الرئيس التنفيذي، منجال شاه، إلى جانب مجموعة من الأطباء ومديري المستشفيات والمتخصصين في الرعاية الصحية وباحثي الذكاء الاصطناعي من إل كامينو هيلث، وجونز هوبكنز، وستانفورد، ومايكروسوفت، وجوجل، وإنفيديا. حصلت شركة أبقراط للذكاء الاصطناعي على تمويل إجمالي قدره 278 مليون دولار أمريكي، وهي مدعومة من قِبل مستثمرين رائدين، بما في ذلك أندريسن هورويتز، وجنرال كاتاليست، وكلاينر بيركنز، وNVIDIA's NVentures، وPremji Invest، وSV Angel، وستة أنظمة صحية. لمزيد من

نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، طورت المجموعة نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية معقدة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، تتألف شبكتنا من 100 أصلاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 19 مستشفى و29 مركزًا طبيًا و 29 مركز للعلاج الطبيعي و15 صيدلية وخدمات أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وأل أل إتش ولايف كير وفيزيوثيرابيا وتجميل.

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