أبوظبي، الإمارات – وقعت مجموعة برجيل القابضة، بي إل سي، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX") عقد تشغيل وإدارة مستشفى داس الجديد التابع لأدنوك في جزيرة داس.

وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة تعكس التزام أدنوك بتعزيز الجاهزية للطوارئ، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، ودعم صحة المجتمع ورفاهيته في جزيرة داس.

ويُعد مستشفى داس الجديد المركز الرئيسي للرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ لسكان الجزيرة، مدعومًا ببنية تحتية متقدمة وخدمات طبية متكاملة على مدار الساعة. ويخدم المستشفى موظفي أدنوك وسكان الجزيرة، مع قدرة عالية على التعامل مع الحالات الحرجة في المناطق المجاورة.

وقالت الدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول – الخدمات الطبية وجودة الحياة في أدنوك: "من خلال هذه الشراكة مع برجيل القابضة، سيوفر مستشفى داس الجديد خدمات رعاية صحية وطوارئ عالية الجودة لموظفينا ومجتمع جزيرة داس، دعماً لاستراتيجية أدنوك "طاقة للارتقاء بجودة الحياة". إن كوادرنا هم الأصول الأهم، وسنواصل إعطاء الأولوية لرفاهيتهم وتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة".

وستتولى برجيل القابضة الإشراف الكامل على الجوانب الطبية والإدارية للمستشفى، الذي يوفّر مجموعة متكاملة من العيادات الخارجية تشمل الجراحة العامة، والطب الباطني، وطب الأسرة، والصحة المهنية، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، وطب العيون، وأمراض القلب والرئة وخدمات العلاج التأهيلي. كما يضم قسمًا للطوارئ مجهزًا بالكامل، وغرفة عمليات، وصيدليات.

ومن جانبه قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع أدنوك من خلال تولّي إدارة مستشفى داس الجديد. هذا المشروع يعكس التزامنا بتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتقدمة إلى المواقع الاستراتيجية، ونواصل تقديم خدمات عالية الجودة مدعومة بالابتكار والجاهزية التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية أدنوك لمستقبل أكثر أمانًا وصحة".

ويضم المستشفى 23 سريرًا موزعة على وحدات العزل والعناية الحرجة للرجال والنساء، ما يُعزز من جاهزيته للتعامل مع الحالات الحادة والمزمنة. ويشمل كذلك خدمات تصوير تشخيصي متقدمة مثل الأشعة السينية، والتصوير المقطعي، والموجات فوق الصوتية، إلى جانب وحدة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

وقد صُممت البنية التحتية للمستشفى لضمان أعلى مستويات الاستجابة الفورية، ومناطق مخصصة لسيارات الإسعاف، ومهبطًا للطائرات المروحية للإخلاء الطبي العاجل. كما يقدّم المستشفى برامج تطعيم، ومبادرات للتوعية الصحية، وخدمات استشارات طبية عن بُعد، بما يضمن استمرارية الرعاية في مختلف الظروف.

ويمثل مستشفى داس امتدادًا لمركز داس الطبي السابق، حيث يوفر نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية على الجزيرة، ويجمع بين خدمات التنويم، والتشخيص المتقدم، والتدخلات الجراحية، بما يواكب احتياجات العاملين في جزيرة داس. كما سيؤدي دور المستجيب الأول في حالات الطوارئ، ويعزز جهود الوقاية والتأهيل، بما يتماشى مع سياسات أدنوك للصحة المهنية وسلامة العاملين.

جدير بالذكر أن هذا العقد يستند إلى علاقة طويلة الأمد بين برجيل القابضة و"أدنوك"، والتي تشمل أيضًا إدارة مستشفى الظنة، أحد أكبر مرافق الرعاية الصحية في منطقة الظفرة. وسينضم مستشفى داس إلى شبكة متكاملة من المرافق الطبية المدعومة بإمكانات مجموعة برجيل، وعلى رأسها مدينة برجيل الطبية. وتضم الشبكة خبرات وتقنيات متقدمة لمعالجة الحالات المعقدة في مجالات مثل الصدمات، وزراعة الأعضاء، وصحة المرأة، وطب الأطفال، وجراحة العظام والعمود الفقري، وعلوم الأعصاب، ما يضمن استمرارية الرعاية إلى المراكز التخصصية.

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