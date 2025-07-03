الرياض: أعلنت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استحواذها الكامل على مركز فيزيوتريو للعلاج الطبيعي في الرياض، وذلك من خلال شركتها التابعة "برجيل العربية"، وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام برجيل بتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية وتطوير قدراتها في مجال خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

تأسست فيزيوتريو عام 2013، وتشتهر بتميزها في رعاية المرضى، وكفاءتها التشغيلية، وشعبيتها الكبيرة، وسيصبح المركز الآن جزءًا من شبكة فيزيوثيرابيا التابعة لبرجيل، وهي أكبر وأسرع شبكة للعلاج الطبيعي والعافية نموًا في المملكة، ويعزز هذا الاندماج ريادة برجيل في قطاع العلاج الطبيعي والرعاية التأهيلية في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر فيزيوتريو مركزاً متطوراً يركز بشكل كبير على إعادة التأهيل الرياضي، ويتمتع بشراكات رئيسية، بما في ذلك عقود مع وزارة الرياضة، مما يضع برجيل في موقع متميز لتقديم خدمات إعادة تأهيل رياضية متطورة مصممة خصيصًا للرياضيين والأفراد في جميع أنحاء المنطقة.

وصرح سفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك في برجيل القابضة، "تمثل المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، ويعزز استحواذنا على فيزيوتريو حضورنا في المملكة ويتماشى مع رؤيتنا لتعزيز الوصول إلى خدمات العلاج الطبيعي والعافية المتخصصة وعالية الجودة، ومن خلال هذا الاندماج، نعزز جهودنا لدعم التحول في قطاع الرعاية الصحية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030".

مع الاستحواذ على فيزيوتريو، تُدير فيزيوثيرابيا الآن 30 منشأة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مركز المختص للعلاج الطبيعي في مكة المكرمة وثمانية مراكز أخرى في الرياض، وتشتهر فيزيوثيرابيا بريادتها في مجال إعادة التأهيل الرياضي والعافية، وستُمكّن المنشأة من توسيع نطاق خدماتها، وتبسيط عملياتها، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة للمجتمع المحلي بشكل أفضل. سيوفر التكامل مع الشبكة إمكانية الوصول إلى بروتوكولات مركزية، وأدوات تقييم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريب موحدة، مما يضمن رعاية متسقة وعالية الجودة، بالإضافة إلى ذلك، تخطط فيزيوثيرابيا لعقد شراكات جديدة والاستثمار في ابتكارات مُصممة خصيصًا للمنطقة.

وقال عبد المحسن العشري، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة برجيل القابضة في السعودية "توفر هذه الشبكة الشاملة أساسًا متينًا للارتقاء بخدمات المنشأة المضافة حديثًا، مما يُتيح تقديم برامج إعادة تأهيل متقدمة وتعزيز الوصول إلى خدمات العلاج الطبيعي عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة".

يأتي هذا التوسع استكمالاً لمشاريع برجيل الأخيرة في المملكة، بما في ذلك دمج منصة أسبريس للرعاية الصحية، وهي منصة متخصصة في الصحة النفسية في الرياض، من خلال مشروعها المشترك "الكالما"، كما تعمل المجموعة على تعزيز حضورها في مجالات جراحة اليوم الواحد، والصحة الرقمية، وتقديم الرعاية الصحية المعقدة، للمساهمة بشكل فعّال في تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في مجال الرعاية الصحية.

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