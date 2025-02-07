إفتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد ال نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان ال نهيان للأعمال الخبرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، معهد برجيل للعظام داخل مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، المنشأه الرائدة لمجموعة برجيل القابضة، و يشمل جميع التخصصات التي تغطي إحتياجات الأطفال والبالغين في كافة مجالات طب وجراحة العظام والطب الرياضي والطب التأهيلي وأورام العظام، وذلك بإدارة طبية إماراتية ذات خبرات عالمية.

وقام سموه بجوله في المعهد، تعرّف خلالهاعلى الهوية الجديدة للمعهد وأهم التقنيات الحديثة المتوفرة والتجهيزات الطبية عالمية المستوى كما إلتقى الفريق الطبي وتعرف على التخصصات الدقيقة التي يقدمونها.

وإستقبل سموه سعادة عمران الخوري رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة، والسيد جون سونيل الرئيس التنفيذي في برجيل القابضة، والدكتور محمد قدورة الرئيس التنفيذي للعمليات في أبوظبي وعمان، والدكتور مجتبى خان الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والإدارية في برجيل، وحضر الفعالية الدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان ال نهيان للأعمال الخيرية، والدكتور راشد المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي.

ويُعتبر هذا الحدث محطة مهمة لمدينة برجيل الطبية التي تتضمن سلسلة متعددة من المعاهد والمراكز المتخصصة، مثل معهد برجيل للأورام، معهد أمراض النساء المتقدم، ومركز كيبروس نيكولايدس لطب الأجنة، وعيادة ترست للإخصاب فيما يضم معهد برجيل للعظام الذي تم إطلاقه بهويته الجديدة، والذي يعتبر أحد أكبر المراكز الطبية المتميزة بطب وجراحة العظام بكافة أنواعها بالدولة في القطاع الخاص، والمعتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي، يضم التخصصات الدقيقة لطب وجراحة العظام التي تستند إلى تقنيات الذكاء الإصطناعي، بما في ذلك إصلاح وتبديل المفاصل وإجراءات الحوض والكتف العلوي والطب الرياضي وإعادة التأهيل وجراحات العمود الفقري وإطالة الأطراف وتصحيح التشوهات عند الأطفال كعيادة بالي الشرق الأوسط، كل هذا تحت سقف واحد داخل مدينة برجيل الطبية المنشاه الرائدة في مجموعة برجيل القابضة، الهادفه لخدمة أطياف المجتمع وتقديم رعاية طبية عالمية المستوى، التي يستحقها الجميع .

وقال الدكتور محمد معاذ عدي استشاري جراحة العظام ومدير المعهد:" إرتأينا إعادة إطلاق المعهد بهويته الجديدة التي تقدم جميع التخصصات المتعلقة بصحة الجهاز العضلي والهيكلي للإنسان من مرحلة التشخيص حتى مرحلة ما بعد العلاج، نحن في مدينة برجيل الطبية نهتم بكل تفاصيل مرضانا من بداية الفحوصات وتوفير أحدث التقنيات لضمان رحلة علاج متكاملة تلبي كافة احتيجات الأسرة من العلاجات المتعددة والجراحات المتقدمة، إن محور إهتمامنا هو رعاية المريض ونقوم بذلك عبر تقديم الرعاية الشخصية عبر فريق متعدد التخصصات، حيث أصبح المرضى أكثر وعياً وإطلاعاً في الخيارات الطبية ويبحثون دوماً على المكان الموثوق، نحن متخصصون في الطب الرياضي ورعاية العمود الفقري وجراحة العظام للأطفال وإعادة التأهيل ما بعد الجراحة في رحلة متكاملة مخصصة للبالغين والأطفال على إختلاف احتياجاتهم ، حيث نساعد المرضى على العيش حياه خالية من الألم عبر تحسين نوعية الحياة لديهم".

فيما يضم المعهد أيضاً تقنيات روبوتية حديثة للعلاج الوظيفي والتأهيلي، والعلاج المائي تحت الماء، كما يضم عيادات متطورة صُممت خصيصاً لتمنح المرضى الراحة خلال حصولهم على الإستشارة الطبية، فيما يركز الفريق الطبي في المعهد على الجانب البحثي ودراسة الحالات والمشاركة بإستمرار في المؤتمرات الطبية العالمية والإطلاع على الخبرات الخارجية ونقلها وتطبيقها ضمن أحدث ما توصل له العلم في طب وجراحة العظام.

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