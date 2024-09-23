أبو ظبي، الإمارات: كجزء من استراتيجيتها لتوسيع خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال، أعلنت اليوم شركة برجيل القابضة المحدودة ("برجيل" أو "المجموعة"(، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX") (بالرمز: "برجيل"؛ رقم التعريف الدولي: AEE01119B224)، عن خططها لإطلاق خدمات التلقيح الصناعي، وتقدم المجموعة خدمات شاملة لأمراض النساء المتقدمة وطب الأجنة والتخصصات الفرعية للأطفال، مع إضافة التلقيح الصناعي، حيث تهدف برجيل إلى تقديم نهج متكامل لرعاية المرأة، وضمان استمرارية الرعاية للنساء في جميع مراحل الحياة.

رعاية شاملة للنساء

وسيضيف دمج خدمات التلقيح الصناعي، مع الخبرة الحالية للمجموعة في أمراض النساء المتقدمة وطب الجنين والتخصصات الفرعية لطب الأطفال ما يمثل توفير الرعاية التكاملية للنساء رحلة سلسة من الحمل إلى الولادة. وستعمل عيادة ترست للإخصاب في مدينة برجيل الطبية(BMC)المنشأة الرئيسية لشركة برجيل القابضة، على تعزيز خدمات المجموعة بشكل أكبر، ومعالجة تحديات الخصوبة وتمكين النساء من تلقي جميع الرعاية اللازمة تحت سقف واحد. وتضم مدينة برجيل الطبية العديد من العيادات الشهيرة، بما في ذلك عيادة ايفيمندو، ومعهد أمراض النساء المتقدم، ومركز. كيبروس نيكولايدس لطب الأجنة وقسم أمراض النساء والتوليد المتطور، وبفضل وحدات العناية المركزة المخصصة لحديثي الولادة والأطفال(NICU وPICU)يضمن المستشفى تقديم أعلى المعايير لصحة الأم ووليدها.

قال السيد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "يشهد سوق التلقيح الصناعي في الإمارات العربية المتحدة نموًا وتحولًا سريعًا، مما يعكس الاتجاهات الاجتماعية والتقدم في تقنيات الإنجاب، إن إضافة خدمات الإخصاب لا تعزز فقط محفظة الرعاية الصحية الشاملة للنساء، بل تضعنا أيضًا في وضع يسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد في المنطقة، وأضاف "نحن ملتزمون بتقديم رعاية شخصية عالمية المستوى تستفيد من أحدث التطورات التكنولوجية، ويعكس هذا التوسع التزامنا بقيادة المنطقة في خدمات صحة المرأة الشاملة، وتمكين المرضى من أفضل رعاية ممكنة في رحلتهم إلى الأبوة والأمومة."

أكبر عيادة للإخصاب في الإمارات العربية المتحدة

ستكون هذه العيادة أكبر مركز للإخصاب في الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر علاجات الإخصاب الحديثة، وسيقود المركز الدكتور وليد سيد، الخبير الرائد في الغدد الصماء التناسلية والعقم مع أكثر من 29 عامًا من الخبرة، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل لوائح التلقيح الصناعي في الإمارات العربية المتحدة، مما جعله محط ثقة كبيرة في هذا المجال.

قال الدكتور وليد سيد، المدير الطبي لعيادة ترست للإخصاب: "كجزء من الرعاية الصحية الشاملة للمرأة في برجيل، ستلعب عيادة ترست للإخصاب دورًا حاسمًا في معالجة تحديات الإخصاب الفريدة التي تواجهها العديد من العائلات، وأضاف "تركز خدماتنا على تقديم علاجات شخصية مبنية على الأدلة تدمج أحدث التطورات في الطب الإنجابي، من خلال تقديم رعاية متعاطفة ومصممة خصيصًا، نسعى جاهدين لضمان حصول كل مريض على الدعم اللازم أثناء رحلته بكل ثقة وأمل."

ستقدم العيادة مجموعة واسعة من علاجات الخصوبة، بما في ذلك استرجاع البويضات، واختيار الأجنة بالذكاء الاصطناعي، ونقل الأجنة، وتقييمات الخصوبة، والتلقيح داخل الرحم (IUI)، واستشارات التلقيح الاصطناعي، واستشارات الطب الإنجابي، والجراحة بالمنظار لتشخيص وعلاج الحالات المرتبطة بالخصوبة.

وستساهم إضافة عيادة ترست للإخصاب في تعزيز مكانة مدينة برجيل الطبية كمركز رائد للرعاية الرباعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر للمرضى إمكانية الوصول إلى خدمات عالمية المستوى في مختلف التخصصات.

نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، طورت المجموعة نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية معقدة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، تتألف شبكتنا من 89 أصولاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 19 مستشفى و47 مركزًا طبيًا و15 صيدلية وخدمات أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وأل أل إتش ولايف كير وفيزيوثيرابيا وتجميل.

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