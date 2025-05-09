الكويت | الإمارات العربية المتحدة: أعلنت برايمارك، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأزياء، خططها لافتتاح أول فروعها في الشرق الأوسط، بالشراكة مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية.

بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية في سبتمبر 2024، أكدت برايمارك ومجموعة الشايع خططهما لافتتاح أول محلات العلامة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية عام 2025 – وذلك بدءاً من الكويت (الأفنيوز، الكويت) في أكتوبر هذا العام ودبي في مطلع عام 2026 في دبي مول ومول الإمارات ومردف سيتي سنتر.

مع وصول محلات برايمارك في الشرق الأوسط إلى أربعة محلات في الإمارات والكويت، ستواصل برايمارك والشايع العمل معاً لدراسة افتتاح مواقع جديدة مستقبلاً في أسواق أخرى في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال أوين تونغ، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة برايمارك: "نحن متحمسون للمرحلة المقبلة في رحلتنا التوسعية العالمية، من خلال افتتاح فروع جديدة، تتيح للمزيد من الزبائن فرصة اكتشاف تشكيلاتنا، والاستمتاع بالتسوق لدى محلاتنا. إنه لأمر رائع أن نستعد لافتتاح أول محلاتنا في الشرق الأوسط بالشراكة مع مجموعة الشايع. نعلم أن هناك شريحة واسعة من المتسوقين الذين يترقبون افتتاح محلاتنا في المنطقة، ونؤمن بوجود فرص كبيرة لبرايمارك وعرض القيمة الذي نقدمه في المنقطة. نتطلع بشدة لاستقبالهم في أول محلات برايمارك في وقت لاحق من هذا العام في الأفنيوز الكويت، قبل أن نواصل التوسع وافتتاح المزيد من الفروع في دبي العام المقبل."

من جهته قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "منذ الإعلان عن الشراكة مع برايمارك قبل بضعة أشهر، رأينا مدى حماس زبائننا وترقبهم لافتتاح محلات العلامة الرائعة في المنطقة. نحن فخورون جداً بشراكتنا مع برايمارك، ونتطلع جميعاً لافتتاح المحلات الأولى المرتقبة في الأشهر القليلة القادمة."

تأسست برايمارك في دبلن، أيرلندا، قبل 56 عاماً، ولديها حالياً أكثر من 460 فرعاً في 17 سوقاً، وتقدم لزبائنها أزياء عالية الجودة ومنتجات أساسية بأسعار مميزة. ويشمل ذلك مجموعتها الواسعة من شراكات الترخيص وغيرها الكثير من التشكيلات الفاخرة مثل التشكيلة العالمية المقدمة بالتعاون مع ريتا أورا، وتشكيلة أزياء النساء ومستلزمات المنزل الفاخرة The Edit. من تشكيلات الأزياء والإكسسوارات للنساء والرجال والأطفال، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية وأدوات التجميل، تفخر برايمارك بتقديمها تشكيلات متنوعة ترضي الجميع تحت سقف واحد، وكل ذلك بأسعار مميزة وأفضل قيمة.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4000 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والأثاث والمفروشات المنزلية والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي

عن برايمارك

برايمارك شركة تجزئة عالمية مختصة بمجال الأزياء يعمل لديها أكثر من 80,000 موظف في 17 بلداً في أوروبا والولايات المتحدة. تأسست برايمارك في إيرلندا عام 1969، وتهدف إلى توفير منتجات متنوعة بأسعار معقولة بمتناول الجميع، بدءًا من المستلزمات اليومية عالية الجودة، إلى تشكيلات الأزياء المميزة من جميع أنحاء العالم التي تشمل ملابس النساء والرجال والأطفال، بالإضافة إلى منتجات التجميل والأدوات المنزلية والإكسسوارات. مع التركيز على خلق تجارب تسوق رائعة، تمتلك برايمارك أكثر من 460 محلاً على مستوى العالم، وتواصل التوسع يوماً بعد يوم.

تعمل برايمارك على جعل الأزياء الأكثر استدامة في متناول الجميع، من خلال تبنيها استراتيجية Primark Cares، وهو برنامج متعدد السنوات، يركز على تصميم الملابس بطريقة خاصة لتدوم طويلاً، وحماية الحياة على كوكب الأرض، ودعم سبل عيش الأشخاص الذين يصنعون ملابس برايمارك. وكجزء من ذلك، كشفت برايمارك عن تسع التزامات تعمل على تحقيقها بحلول عام 2030. تتضمن هذه الالتزامات تصنيع جميع ملابسها من مواد معاد تدويرها أو من مصادر أكثر استدامة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الكربون إلى النصف عبر النطاق الكامل للأنشطة التي تمر بها الشركات لجلب منتجاتها والذي يعرف بمصطلح "سلسلة القيمة"، والسعي للحصول على أجور عادلة للعمال في سلسلة التوريد الخاصة بها.

للاستفسارات الإعلامية الدولية لشركة برايمارك يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: Press@primark.com

-انتهى-

#بياناتشركات