دبي: أعلنت "براند ستوديو لايف ستايل" عن دخولها سوق الشرق الأوسط من خلال شراكة استراتيجية مع شركة "رافائيل لايف ستايل". وكجزء من خطة التوسّع الطموحة، تستعد الشركة لافتتاح ثلاثة متاجر كبرى في يوم واحد، وذلك في 30 يوليو 2025 في دولة الإمارات. وسيتم افتتاح المتاجر الثلاثة في كل من مركز صحارى وميغا مول في الشارقة، وبرجمان مول في دبي، بحضور نجم الكريكيت الهندي وسفير علامة "رافائيل لايف ستايل"، سانجو سامسون. وتهدف هذه المتاجر الرائدة إلى جذب عشّاق الموضة العصرية من الشباب إلى جانب المهتمين بقطاع الأزياء في المنطقة، حيث تقدّم رؤية جديدة نابضة بالحيوية للموضة الشبابية المواكبة للاتجاهات، بأسعار مناسبة، تتماشى مع ذوق السوق الخليجي.

وتأسست شركة "براند ستوديو لايف ستايل الخاصة المحدودة" Brand Studio Lifestyle Pvt Ltd على يد فريق من ستة روّاد أعمال يتشاركون الرؤية والطموح، لتصبح اليوم واحدة من أكثر دور الأزياء نمواً ومرونة في الهند، التي تحتضن علامات شهيرة مثل "هايلاندر" و"طوكيو توكِيز".

ويأتي هذا الإطلاق الدولي في أعقاب النمو المتسارع الذي حققته "براند ستوديو لايف ستايل" ضمن سوق التجزئة في الهند. فعلى مدار تسعة أشهر فقط من التشغيل، افتتحت الشركة37 متجراً في مختلف أنحاء البلاد، وهي ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها بافتتاح 75 متجراً على مستوى الهند بحلول مارس 2026.

وتتجاوز الشراكة مع "رافائيل لايف ستايل" مجرّد التواجد في قطاع التجزئة، إذ تمهّد هذه الخطوة الطريق نحو تغلغل أعمق في السوق، وتفتح آفاقاً جديدة لتوزيع متعدد القنوات عبر منطقة الشرق الأوسط. وقد أعلنت الشركة بالفعل عن خططها لافتتاح سبعة متاجر إضافية بحلول مارس 2026، ضمن استراتيجيتها الشاملة القائمة على مفهوم القنوات المتكاملة.

نبذة عن "هايلاندر" و"طوكيو توكِيز"

تُعد علامتا "هايلاندر" و"طوكيو توكِيز" من أبرز الأسماء في قطاع الأزياء الهندي، حيث تم بيع أكثر من 30 مليون قطعة منهما في أكثر من 20,000 منطقة جغرافية في مختلف أنحاء الهند. تتميّز العلامتان بإطلاق أكثر من800 تصميماً جديداً شهرياً، مستلهمة من أحدث صيحات الموضة العالمية، بهدف تقديم أزياء عصرية وعملية مستوحاة من منصّات العروض إلى المستهلكين في حياتهم اليومية.

وبفضل منظومة تشغيلية متكاملة مدعومة بسلسلة توريد ذكية قائمة على البيانات، تنفرد علامتا "هايلاندر" و"طوكيو توكِيز" بنموذج أعمال مرن يُغطي رحلة المنتج من الفكرة إلى المستهلك، ويستند إلى شبكة تضم أكثر من200 شريك توريد ومركز لوجستي بمساحة 300,000 قدم مربعة. وساهم هذا النموذج القوي في تمكين العلامتين من تصدّر مشهد الابتكار في قطاع الأزياء الهندي، ما عزّز قدرتهما اليوم على دعم النمو على المستويين المحلي والعالمي. ويمثّل دخول "براند ستوديو لايف ستايل" إلى منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع "رافائيل لايف ستايل"، نقلة استراتيجية من كونها عملاقاً رقمياً إلى قوة عالمية شاملة في قطاع الموضة، تعتمد نهج القنوات المتعددة لتلبية تطلعات المستهلك العصري.

نبذة عن "رافائيل لايف ستايل"

يمثّل دخول شركة "رافائيل لايف ستايل" إلى قطاع التجزئة خطوة استراتيجية ضمن خطط النمو للمجموعة، باعتبارها الذراع المعنيّة بالتجزئة والتعامل المباشر مع المستهلكين التابعة لمجموعة "رافائيل" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وتُعد مجموعة "رافائيل" تكتلاً اقتصادياً ضخماً تُقدّر قيمته بعدة مليارات الدولارات، وتتنوع أنشطتها بين تصنيع الزجاج والألمنيوم، والإنشاءات، وإنتاج واستوديوهات الأفلام (مرحلة ما قبل وما بعد الإنتاج)، إلى جانب توزيع الأفلام.

يقود شركة "رافائيل لايف ستايل" رجل الأعمال الرؤيوي "رافائيل بوزهوليلبارامبيل"، الذي انطلق من بدايات متواضعة ليؤسس إمبراطورية متنوعة تدعم منظومة البناء والعقارات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجسّد مسيرته قصة طموح وإصرار، جعلت منه أحد أبرز روّاد الأعمال الذين يساهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

و صرّح بذلك السيد رافائيل خلال حفل الافتتاح، قائلاً: "هذا الإطلاق يتجاوز مفهوم التجزئة التقليدي، نحن نعمل على تقديم تجربة متكاملة لأسلوب حياة يتميّز بالوصول السهل، والأسعار المناسبة، والتعبير الفردي"، مضيفاً: "مع علامتي هايلاندر وطوكيو توكِيز، لا نقدّم مجرّد أزياء، بل نأتي بروح جديدة ونمط مختلف يُعيد تعريف الموضة في المنطقة."

وتابع قائلاً: "نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع "براند ستوديو لايف ستايل"، التي تتمتع بسجل حافل في ابتكار تجارب أزياء رائدة تستهدف جيل الشباب الطامح والموضة المتقدّمة".

من جانبه، قال شيام إس. براساد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "براند ستوديو لايف ستايل":"يمثل هذا الفصل محطة بارزة في مسيرتنا. ومع دخولنا إلى سوق الشرق الأوسط، نحن لا نوسّع نطاق أعمالنا فحسب، بل نُصدّر هوية موضة هندية جريئة وواثقة إلى العالم."

نظرة إلى المستقبل: التجارة السريعة والموضة الفاخرة العالمية

إلى جانب التوسّع في المتاجر التقليدية، تضع "رافائيل لايف ستايل" معالم خطة طموحة لدخول عالم التجارة السريعة، مع التركيز على المحاور التالية:

تلبية سريعة لطلبات الأزياء العصرية

التوسّع في مجالي الإكسسوارات والعطور

اعتماد نموذج الشحن المُنتقى لعلامات الموضة العالمية الفاخرة

نبذة عن "براند ستوديو لايف ستايل":

تأسست شركة "براند ستوديو لايف ستايل الخاصة المحدودة" في عام 2015 ويقع مقرها في بنغالور، كارناتاكا، وتعمل كمنصة متكاملة لعدة علامات أزياء تحت مظلتها، من أبرزها "هايلاندر" و"طوكيو توكِيز"، اللتان تقدّمان مجموعة متنوعة من الملابس العصرية. وفي عام 2021، أطلقت الشركة موقع Getketch.com، إلى جانب منصة رقمية للبيع المباشر للمستهلك (D2C) عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي. وتدير الشركة حالياً 37 متجراً فعلياً في مختلف أنحاء الهند مخصصة لهاتين العلامتين، وتعتمد نهجاً رقمياً في جوهر عملياتها، مما يجعلها من أبرز الجهات الداعمة لاتجاهات الأزياء القائمة على احتياجات المستهلك أولاً.

وتُعد "براند ستوديو لايف ستايل" موطناً لعلامات تجارية متميزة تلبي احتياجات خزانة الملابس الكاملة للشباب من الرجال والنساء، من خلال تقديم خيارات تناسب مختلف المناسبات والمزاجات — على مدار اليوم، وكل يوم. وتغطي العلامة مجموعة متكاملة من فئات الأزياء، تشمل ملابس الرجال والأزياء الغربية والشرقية للنساء، لتواكب الطلب المتزايد على علامات تجمع بين الأسعار المناسبة والأسلوب العصري المتجدد. ويستند نموذج الأعمال المبتكر للشركة إلى الخبرات المتكاملة لفريقها المؤسس في مجالات التصميم، والتوريد، والتصنيع، وإدارة سلاسل الإمداد، وتجارة التجزئة.

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