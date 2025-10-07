"جزيرة مريم": تسليم أكثر من 1200 وحدة سكنية

"واجهة كلباء المائية": مساحات التجزئة جاهزة للعمل أو قيد التجهيز لتعزيز التنوع والسياحة في المنطقة الشرقية

الأداء المالي لعام 2025 يؤكد جاذبية الشارقة للمستثمرين والمهنيين العالميين نظراً للكفاءة التشغيلية والمشاريع الاستراتيجية

الشارقة، ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، اجتماع مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"؛ المشروع المشترك بين "شروق" وشركة "إيجل هيلز" التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.

استعرض المجلس أبرز الإنجازات في المشاريع الاستراتيجية، ومن ضمنها تحقيق نسبة بيع شبه مكتملة في مشروع "جزيرة مريم"، والتقدم الكبير في أعمال تأجير الوحدات التجارية بمشروع "واجهة كلباء المائية"، كما تناول الاجتماع الأداء القوي للشركة خلال عام 2025.

وجاء الاجتماع بحضور سعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز؛ وسعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لشروق؛ وهشام إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيجل هيلز، وتركزت المناقشات على التخطيط المالي، وإنجازات المشاريع، والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية الحضرية المؤثرة والمستدامة.

أبرز المشاريع: جزيرة مريم وواجهة كلباء المائية

وسلّط المجلس خلال الاجتماع الضوء على الأداء القوي لمبيعات "جزيرة مريم"، المشروع العقاري الرائد متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية في الشارقة، حيث جرى تسليم أكثر من 1200 وحدة سكنية من أصل أكثر من 3000 وحدة متنوعة يضمها المشروع. كما تناول مستوى التقدم المستمر في مراحل الإنشاء والتطوير بمختلف المشاريع، مع استمرار العمل وفق خطة تسليم مرحلية تعكس الرؤية المشتركة للشركاء.

وفي الوقت نفسه، شهد مشروع "واجهة كلباء المائية"، أكبر وجهة تجارية وترفيهية في المنطقة الشرقية، نشاطًا إيجابيًا في تأجير المساحات، حيث يضم أكثر من 80 وحدة متنوعة، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 1600 متر مربع، ما ساهم في تعزيز الإقبال على كلباء، ودعم ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة.

الأداء المالي والرؤية المستقبلية

كما تضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا للأداء المالي خلال هذا عام، متناولًا مؤشرات الأداء، وحجم المبيعات، وكفاءة العمليات التشغيلية التي أسهمت في استمرارية نجاح الشراكة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز إشراك أصحاب المصلحة في جميع المشاريع. وفي ظل استمرار الشارقة في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، تعكس هذه اللقاءات الاستراتيجية التزام الإمارة بالتميز والنمو الشامل والمستدام.

