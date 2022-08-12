ترمز شبكة الرعاية الصحية الأولية الجديدة إلى مساهمة مجموعة اسبن الطبية في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لإنشاء نظام رعاية صحية ذو مستوى عالمي لجميع السكان. ويعتبر مركز اسبن للرعاية الصحية الأولية في الوثبة الأول من ستة مراكز رعاية صحية أولية تم بناؤها في أبوظبي والعين عَقب توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة أبوظبي. تقدم المراكز خدمات الطب العام وطب الأسرة وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب الأسنان. أبو ظبي- أطلقت مؤخرًا مجموعة اسبن الطبية، المزود الأسترالي لحلول الرعاية الصحية العالمية، مركزًا جديدًا للرعاية الصحية الأولية في الوثبة بإمارة أبوظبي. ويأتي الإطلاق عَقِبَ توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة أبوظبي لتوفير رعاية صحية أولية شاملة عبر تسع مناطق في أبوظبي والعين. يسعى مركز الرعاية الصحية الأولية الجديد إلى خدمة الآلاف من السكان الذين يعيشون ويعملون في منطقة الوثبة والمناطق المحيطة بها، حيث تشمل خدمات المركز الطب العام وطب الأسرة وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب الأسنان. أطلقت مجموعة اسبن الطبية شبكةً أولية من ستةِ مراكز رعايةٍ صحية جديدة بمستويات عالمية لخدمة السكان في تسعِ مناطق في أبوظبي والعين، من بينها مدينة شخبوط وأم غافة والظفرة والمليح والسلامات. توفر مراكز الرعاية الصحية رعايةً أوليةً فعالةً ومتخصصة تتمحور حول المريض، لعشرات الآلاف من السكان الذين يعيشون في هذه المناطق، كما يتم إحالة المرضى إلى المراكز المتخصصة عند اللزوم، وسيعمل كل مركز كوحدة مجتمعية للصحة والطب الوقائي والعافية. تعمل دائرة الصحة عن كثب مع مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة لتنفيذ نموذج الرعاية الأولية الذي يتيح لجميع المرضى الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية، كما تسعى إلى توفير عيادات الرعاية الأولية داخل المناطق المجتمعية. ويعزز هذا النموذج جسور التواصل المستدام بين المريض والطبيب ويسهم في ضمان تقديم خدمات رعاية صحية تمتاز بأعلى مستويات الجودة. وقالت سعادة هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبو ظبي: "تُعد مراكز الرعاية الصحية خطوط حياةٍ أساسية توفر رابطًا حيويًا بين مقدمي الرعاية الصحية المختصين والمجتمعات عبر توفير مجموعةٍ من خدمات الفحص الوقائي وإدارة الرعاية الصحية الحادة والمزمنة لسكانها. وبينما تواصل دائرة الصحة أبو ظبي جهودها لضمان وصول جميع أفراد المجتمع لرعاية صحية ذات جودة متميزة، نحن على ثقة بأن مراكز الرعاية الصحية المجتمعية الجديدة التابعة لمجموعة اسبن الطبية ستلعب دوراً هاماً في المضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة". وأضافت الزعابي: "إن الرعاية الصحية الأولية هي أساس لمنظومة رعاية صحية وشاملة بطابع خاص يتمحور حول المريض وتضعه على رأس أولويتها وهي البوابة الأولى لأفراد المجتمع للحصول على جميع احتياجاتهم من الرعاية الصحية وذلك من خلال التركيز على إقامة علاقات طويلة الأمد بين المرضى وأطباء الأسرة وترسيخ نهج الوقاية من الأمراض. وعلى مدار السنوات الماضية، ساهم جلب الاستثمارات في القطاع الصحي في الإمارة في مواصلة ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية بما تتمتع به من بنية تحتية قوية وأطر تنظيمية ومنشآت ومرافق صحية متميزة." وقال غلين كيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى مجموعة اسبن الطبية: "إن افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية في الوثبة بإمارة أبو ظبي، يؤكد التزامنا بمهمتنا لتوفير رعاية صحية مستقلة بمستويات عالمية للمجتمعاتِ المحلية، حيث ننشئ بيئات مريحة ومرحبة نثق بها في معالجة عائلاتنا". "نحن نؤمن بأن العمل المتميز هو طريقنا للشهرة، وما زلنا ملتزمين بقيمنا المتمثلة في بذل جهدٍ إضافي، وستكون هذه الركائز أساسًا لمركز الرعاية الصحية الأولية الجديد وجميع مراكزنا المستقبلية في جميع أنحاء أبو ظبي". كما أضاف بروس آرمسترونج، الرئيس التنفيذي الزائر للمجموعة لدى مجموعة اسبن الطبية، قائلاً: "بصفتها مزودًا رائدًا للرعاية الصحية العالمية، تفخر مجموعة اسبن الطبية بخدمة احتياجات المجتمعات المحلية حيث نعلن عن إطلاق مركز الرعاية الصحية الجديد في الوثبة بإمارة أبوظبي". نحن نركز على توفير الرعاية الأولية المدعومة بالخدمات المتخصصة لضمان حصول جميع العائلات والمجتمعات على الخدمات الصحية الأساسية، ونهدف إلى تعزيز النظام الصحي المحلِّي ونلتزم بتوفير مراكز رعاية صحية متعددة متوسطة الحجم بحيث يمكننا خدمة المجتمع بشكل أفضل مع مواصلة أن نولي أقصى درجات اهتمامنا لكل مريض. نحن نواصل السير على إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، الذي نشأ في أبو ظبي والعين وآمن بتوفير رعاية صحية سهلة الوصول للجميع، حيث قال ذات مرة: "علمتنا الصحراء أن نصبر كثيرًا حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء". نشكر المجتمع على صبره أثناء مراحل الاستثمار في المركز وبناؤه. إنه مفتوح الآن". وأعرب فينسينت شيلدز، المدير العام الإقليمي لمنطقة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة اسبن الطبية، قائلاً: "إن توفير الرعاية الصحية التي تركز على الأسرة هو جوهر بيان مهمة مجموعة اسبن الطبية. نحن نسعى جاهدين ليس فقط لتوفير مراكز خدمات، ولكن أيضًا لتوفير أماكن يكون فيها العاملون الصحيون جزءًا لا يتجزأ من الأحياء التي يعملون بها". "نحن نؤمن أن العلاقات طويلة الأمد بين المرضى والعائلات أمرٌ ضروري. في مركزنا للرعاية الصحية الأولية في الوثبة بإمارة أبو ظبي سنواصل تقديم الرعاية الصحية الاستثنائية للمرضى والتي تتميّز بالتعاطف وسهولة الوصول والاهتمام باحتياجات المجتمع لكسب ثقتهم وتحقيق رضاهم، وفي جميع مراكزنا القادمة للرعاية الصحية. هدفنا هو أن نصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي للمجتمعات والأسر التي نخدِمُها." "نود أن نشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة وشركائنا في أبوظبي على دعمهم المستمر وإيمانهم برؤيتنا. وبينما نواصل توسعنا عبر هذا السوقِ الرئيسي، فإننا نفخر بالعمل امتثالاً لرؤية الإمارات العربية المتحدة لرفع خدمات الرعاية الصحية في البلاد بموجب الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي وخطة الطاقة الاستيعابية للرعاية الصحية 2035". #بياناتحكومية - انتهى - للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: كوزموبول للاستشارات Shahad@cosmopole.com +971 52 459 9177 نبذة حول مجموعة اسبن الطبية مجموعة اسبن الطبية هي شركة عالمية لتقديم الرعاية الصحية تتواجد في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. يمتلك هذه المجموعة أستراليين وهي تستثمر في تقديم حلول رعاية صحية أسترالية مبتكرة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تتخصص في تقديم رعاية عالية الجودة للحالات الطارئة والحرجة للمجتمعات الريفية في أبوظبي وفي جميع أنحاء الإمارات الشمالية. تشمل حلول مجموعة اسبن الطبية كونها شريكًا في مشروع الإسعاف الوطني التابع لحكومة أبوظبي كلاً من: إدارة مشاريع الرعاية الصحية، وحلول القوى العاملة، وإنشاء وإدارة مراكز ومستشفيات الرعاية الصحية الأولية، والمرافق الصحية المتنقلة، والتدريب والخدمات الاستشارية. مجموعة اسبن الطبية هي أول مزود خاص لرعاية الطوارئ وفيروس كورونا لحكومة أبوظبي معتمد من منظمة الصحة العالمية. كما أنها أول شركة في الإمارات تحصل على ترخيص من دائرة الصحة أبوظبي للتدريب على المهارات الطبية والتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر، وأول شركة في الإمارات يتم اعتمادها من قبل مركز اعتماد التمريض الأمريكي. تلتزم مجموعة اسبن الطبية بمساعدة حكومة أبوظبي على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء نظام رعاية صحية بمستويات عالمية، على النحو المبين في الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي وخطة الطاقة الاستيعابية للرعاية الصحية 2035. في ظل هذا الالتزام، أطلقت مجموعة اسبن الطبية ستة مراكز رعايةٍ صحية في تسعة من أكثر المناطق المحرومة التي تعاني من نقص الخدمات في أبوظبي والعين. ولإزالة حاجة سكان الريف إلى السفر لمسافات طويلة من أجل الحصول على رعاية صحية جيدة، افتتحت مجموعة اسبن الطبية مراكز رعايةٍ صحية في الوثبة ومدينة شخبوط وأم غافة والظفرة والمليح والسلامات. لمزيد من المعلومات حول مجموعة اسبن الطبية، يرجى زيارة: aspenmedical.ae.