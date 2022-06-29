مدينة الجونة: وقعت شركة كونتكت للتمويل -الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وإحدى شركات مجموعة كونتكت القابضة -ومدينة الجونة -إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية في البحر الأحمر اتفاقية تعاون لتمكين عملاء مدينة الجونة من القيام بأعمال إضافية وتجديدات وتوسعات لوحداتهم قبل وبعد الاستلام بالتقسيط بأسعار فائدة مميزة واجراءات سهلة وسريعة، حيث يسمح ذلك للعملاء باستغلال وحداتهم والاستفادة منها بأسرع وقت.

وفي إطار هذا الاتفاق، ستقوم شركة كونتكت بتمويل قيمة الأعمال الإضافية والتجديدات لوحدات الملاك بمدينة الجونة لمدة سداد تصل إلى خمس سنوات بدون مقدم أو مصاريف إدارية وبدون استخدام الوحدة كضمانة، وستقوم مدينة الجونة بالأعمال الإضافية و التجديدات المتنوعه للوحدة والذي يجعل منتج التمويل جذابا لشريحة كبيرة من الملاك، كذلك يحصل عملاء الجونة بجانب تمويل الأعمال و التوسعات للوحدات على سعر فائدة مميز على كل منتجات و خدمات كونتكت للتمويل الأخرى المتميزة.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة. ويعد هذا الاتفاق في إطار تلاقي رؤى الشركتين الرائدتين في مجاليهما، حيث تسعى كونتكت للتعاون مع المطورين العقاريين البارزين بالسوق المصري لتوسيع قاعدة عملائها وترسيخ اسمها كشركة رائدة في التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري. بالإضافة إلى تمويل جميع المنتجات والخدمات التي يمكن تمويلها بحسب القانون المصري.

وأعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة عن سعادته بهذا التعاون الذي يفتح آفاقاً جديدة لانضمام عملاء جدد لعملاء الشركة المميزين ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بخدمات كونتكت التمويلية. وقال: "إن الاتفاقية تؤكد على ثقة السوق في مجموعة كونتكت، حيث يعد التعاون مع مدينة الجونة بصفتها واحدة من مدن شركة أوراسكوم للتنمية، وأهم وأنجح المطورين العقاريين بمصر بمثابة شهادة نعتز بها ونحرص عليها."

وأضاف، "وإن الاتفاقات المماثلة هي جزء من إستراتيجية كونتكت الشاملة والتي بدأنا في تنفيذها منذ عدة سنوات والتي تحرص على تنويع المحفظة التمويلية للمجموعة ومخاطبة جميع شرائح المجتمع المصري بحزمة متنوعة من المنتجات التي تناسب جميع الفئات وكذلك المنتجات الخاصة بتمويل الشركات إلى جانب التأمين بمختلف أنواعه."

وأكد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، على أن توقيع اتفاقية التعاون مع شركة كونتكت يأتي في إطار جهود مدينة الجونة لإيجاد حلول تمويلية متنوعة لعملائها في كل مراحل امتلاكهم للوحدة خاصة في مرحلة قبل الاستلام، ولذا تم الاتفاق مع شركة كونتكت باعتبارها إحدى الشركات الرائدة والمتميزة في سوق التمويل المصري الغير مصرفي وهو ما يتيح لعملاء مدينة الجونة فرصة إتمام أعمال إضافية وتجديدات لوحداتهم على فترة سداد طويلة.

وأضاف، "يتماشى هذا التعاون مع إستراتيجية مدينة الجونة التي تعمل على تطوير المدينة وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات، ونحن نؤكد لعملائنا ان قائمة منتجاتنا في هذا الصدد متنوعة وتتم علي أعلي مستوى وطبقا ً للمعايير العالمية والتصميمات الفريدة التي تتمتع بها الوحدات بمدينة الجونة."

وأوضح، أن شركة أوراسكوم للتنمية تعمل على توفير مدن متكاملة ومجهزة بكافة المرافق والاحتياجات والبنية التحتية لمقابلة المتطلبات المختلفة لكافة الافراد. ومن هنا يأتي حرص مدينة الجونة على عقد شراكات متخصصة ناجحة تضمن تقديم أحدث الخدمات المتطورة بما يتناسب مع احتياجات العصر وبما يسهم في تنفيذ رؤيتنا للمدن المتكاملة.

ومن الجدير بالذكر، ان مدينة الجونة هي أيقونة مدن شركة أوراسكوم للتنمية والوجهة السياحية المستدامة والأهم في منطقة البحر الأحمر، وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع، حيث تم تسليم ما يقرب من 9000 وحدة سكنية فضلا عن تمتعها بالبنية التحتية الحديثة، والمرافق الحيوية من المدارس بأنظمة تعليمية مختلفة، وواحد من اهم الأندية الرياضة والاجتماعية بمحافظة البحر الاحمر، ومستشفى طبي عالمي، 2 مارينا، وملاعب جولف بالإضافة الى جامعة TUB برلين، ومحلات تجارية. كما تضم 18 فندق بسعة أكثر من 2500 غرفة لاستضافة الزائرين من جميع انحاء العالم. وتقوم المدينة بتنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المحلية والدولية استغلالاً للطبيعة الساحرة والخلابة.

وكونتكت المالية القابضة هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق.

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