الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار جهود المملكة المتواصلة لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" عبر تعزيز القطاع الصناعي وتوطين الصناعات النوعية، وقّعت كل من شركة بترومين، وشركة فوتون العالمية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، مذكرة تفاهم رباعية لبحث إنشاء مصنع متكامل لإنتاج المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تطوير القدرات المحلية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع نسب التوطين في قطاع المركبات , وسيضم نطاق الإنتاج الشاحنات الثقيلة، والشاحنات الخفيفة، والحافلات.

وأكد معالي السيد عمرو الدباغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "الدباغ"، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع تطلعات المجموعة لتعزيز اقتصاد متنوع قائم على الصناعة والتقنية. وقال: "نفخر بهذه الشراكة مع شركة فوتون، المصنّفة الأولة في سوق المركبات التجارية بالصين، إذ تمثل هذه الشراكة رافعة قوية لتقديم مركبات تجارية عالية الجودة تلبي تطلعات السوق، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".

ومن جهته، قال السيد تشانغ روي، رئيس مجلس إدارة شركة " بايك فوتون" العالمية: "نفخر بشراكتنا مع بترومين في توطين صناعة المركبات التجارية. ومن خلال هذا التعاون، نسعى لنقل أحدث التقنيات إلى السوق السعودي، وتقديم حلول تنقل مستدامة ومبتكرة تخدم الأفراد والشركات على حدّ سواء" , ويحظى المشروع بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز توجه المملكة نحو اقتصاد صناعي متقدم ومستدام.

حول شركة بترومين

تعد شركة بترومين، بتاريخها الغني وخبرتها في صناعة السيارات، شركة رائدة في مجال توفير حلول السيارات المتكاملة في الشرق الأوسط. وتلتزم الشركة بتعزيز الابتكار في المجتمع، وضمان رضا العملاء من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة.

حول فوتون:

حققت فوتون، أكبر شركة مصنعة للمركبات التجارية في العالم، حضورًا عالميًا في صناعة المركبات التجارية. وهي تركز على إنتاج مركبات تجارية عالية الجودة من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة الرائدة في الصناعة مثل دايملر (مرسيدس بنز)، وZF Transmission، وCummins Engines، وغيرها، وتتيح شراكتها مع "بترومين" فرصة فريدة لتعزيز تواجدها في السوق السعودي والاستفادة من خبرة بترومين المحلية وحضورها في السوق.

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