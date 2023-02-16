جدة: : وقعت اليوم شركة بترومين اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأمد مع إعمار الاقتصادية (المطورون الرئيسيون لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، وجاءت هذه الشراكة في إطار تزويد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بحلول التنقل والمواصلات لكافة المقيمين والزوار فيها.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لشركة بترومين، والسيد سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية بحضور معالي الأستاذ عمرو الدباغ، رئيس مجلس إدارة بترومين.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم مجموعة فعّالة من حلول النقل والتنقل المستدامة في المدينة، إذ أنها ستعمل على توفير محطات شحن للمركبات، إلى جانب توفير حلول أخرى قصيرة المدى، كإنشاء شبكة محطات وقود متكاملة مع توفير محطات خدمات حديثة، وستعمل شركة بترومين الفرعية ذات الصلة على توفير كافة هذه الحلول، وسيتم ذلك بإشراف شركة إلكترومين على محطات شحن المركبات الكهربائية، وإشراف الشركة الوطنية للوقود على شبكة محطات الوقود المتكاملة.

كما ستشمل محطات الوقود مجموعة من وسائل الراحة مثل علامات تجارية للمأكولات والمشروبات ومتاجر البيع بالتجزئة وسوبر ماركت وخدمة السيارات السريعة (تغيير الزيت ومتجر الإطارات وخدمات البطارية)، بالإضافة إلى مركز صيانة المركبات ونظام الغسيل الصديق للبيئة ومحطة شحن المركبات الكهربائية وأجهزة الصراف الآلي ومسجد ودورة مياه.

ومن جانبه صرح السيد كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لشركة بترومين حول هذه الشراكة قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لشراكتنا مع إعمار المدينة الاقتصادية لدعم البنية التحتية المبتكرة في المناطق الحضرية، وستكون هذه المبادرة بمثابة عامل تمكين يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في الوصول انبعاثات كربونية صفرية، وذلك عبر وضع معايير معيشة عالمية المستوى للمقيمين الحاليين والمستقبليين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويسعدنا أيضاً أن نكون قادرين على تلبية أعداد الطلب المتزايد على المدينة مع مرور الوقت.

وبصفتنا شركة رائدة في المملكة العربية السعودية، فإننا مستعدون لتقديم حلول شاملة للتنقل لتغطية خط سير الرحلات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية."

كما أعرب السيد سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية بقوله: "ستكون شراكتنا مع بترومين هامة جداً لتحقيق أهداف التوسع الحضري لتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع من المقيمين والزوار داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ونتطلع معاً إلى العمل على ارتقاء المدينة لتنتقل من وجهة جاهزة للاستثمار إلى مدينة توفر خدمات عالية الجودة وحلول تنقل حديثة. وبفضل خبرة بترومين الطويلة في مجال السيارات، فنحن نثق أن جميع سكان وزوار المدينة سيستفيدون من الخدمات عالية الجودة التي ستقدمها مجموعة شركات بترومين الرائدة."

تقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية وهي مجهزة بأحدث المرافق مثل ميناء الملك عبدالله الذي حاز على تصنيف البنك الدولي كأكثر الموانئ كفاءة في العالم، و تضم الوادي الصناعي ، الذي يركز على الصناعات الخفيفة و الخدمات اللوجستية ، بالإضافة إلى أنها منطقة سياحية حديثة تضم أكثر من 40 كم من السواحل والفنادق وملاعب الجولف الشهيرة المعروفة باسم رويال جرينز، وفي عام 2021، استقبلت المدينة أكثر من مليون زائر، وأنشأت مجمعات سكنية مختلفة تلبي احتياجات العدد المتزايد من المقيمين لفترات دائمة أو قصيرة خلال العام.

وباعتبارها مجموعة من الشركات السعودية البارزة في مجال الابتكار والاستدامة، أصبحت بترومين الآن رائدة في تغطية خطوط السير المتكاملة لعملائها مع توفير مجموعة من حلول النقل المختلفة، بالإضافة إلى اختصاصها بالأعمال الموجّهة للمستهلك، كما هو الحال للأعمال الموجهة للحكومات، وتضم بترومين ثمانية قطاعات أعمال تحت مظلتها؛ مما يجعلها مجهزة تجهيزاً كاملاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمع الحديث، حيث تتضاعف الآمال المبنية على هذه الشراكة بأنها ستُسهم بشكل فعّال في التحول الوطني إلى التنقل المبتكر في المستقبل.

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