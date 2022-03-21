ورش "بترومين لصيانة المركبات التجارية" تستعد لتحقيق وتيرة نمو سريعة لتصل إلى 27 موقعاً في أرجاء المملكة العربية السعودية بحلول عام 2023 لتقديم خدمات شاملة للمركبات التجارية في شتى أرجائها

من نجران على نيوم، وجدة إلى الدمام، والرياض إلى عرعر، والمدن والمناطق المنتشرة حولها، ستضمن ورش "بترومين لصيانة المركبات التجارية" حصول المركبات التجارية على الخدمات المطلوبة وفق أعلى مستويات الجودة بفضل خبرات ومؤهلات بترومين" المزود الرائد والأكثر موثوقية لخدمات المركبات والسيارات في المملكة

جدة: تواصل "بترومين"، الشركة الرائدة في مجال خدمات السيارات والتنقل والتكنولوجيا، توسيع محفظة خدماتها في قطاع التنقل المتنوع عبر تأسيس قسم جديد لأعمالها في المملكة العربية السعودية، يضم عدداً من ورش الإصلاح والصيانة تحت مسمى "بترومين لصيانة المركبات التجارية".

وستقدم ورش "بترومين لصيانة المركبات التجارية" خدمات متنوعة للمركبات التجارية، بدءاً من الصيانة الوقائية وإصلاح المكابح والعجلات ونظام التعليق والبطاريات وعمليات التشخيص والفحص الكهربائي إلى عمليات الإصلاح والصيانة الرئيسية. ويأتي تأسيس القسم الجديد تزامناً مع الازدهار الذي يشهده قطاع النقل في المملكة العربية السعودية وتماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وتمتلك "بترومين" قاعدة عملاء تعد الأكبر من نوعها وتضم أبرز شركات الخدمات اللوجستية والتوصيل وشاحنات النقل لمسافات طويلة والنقل العام في المملكة العربية السعودية. وبخلاف وكلاء الصيانة أصحاب الامتيازات التجارية المحددة، ستقدم مراكز "بترومين لصيانة المركبات التجارية" خدماتها لجميع أنواع وطرازات المركبات التجارية دون استثناء.

يشار إلى أن العام الماضي شهد شحن 925 مليار طن من البضائع في أرجاء المملكة على الطرق البرية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليتخطى تريليون طن بحلول عام 2026. وستساعد مراكز "بترومين لصيانة المركبات التجارية" شركات النقل والخدمات اللوجستية في ضمان كفاءة عمل أساطيل مركباتها واستمراريتها على الطرقات،

وفي هذا السياق، قال غاري فلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "بترومين" الوطنية لحلول النقل المالكة لمراكز "بترومين لصيانة المركبات التجارية": "عبر تأسيس مراكز ’ بترومين لصيانة المركبات التجارية‘، نعمل على إحداث تحول جذري في خدمة المركبات التجارية من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى آفاق جديدة كلياً. ويتمحور هدفنا في الشركة حول إنجاز 80% من إجمالي عمليات الإصلاح والصيانة في غضون 24 ساعة، وهو في الحقيقة هدف طموح وواثقون بقدرتنا على تحقيقه بفضل منهجية عملنا القائمة على استخدام أحدث وأفضل المعدات وضمان توافر قطع التبديل، علاوة على وجود فريق عمل محترف ومتمرس، لتقودنا هذه الجهود في نهاية المطاف إلى وضع بصمة إيجابية جلية في قطاع التنقل المتقدم في المملكة، اليوم وفي المستقبل".

وأضاف فلوم: "يقف قطاع التنقل اليوم على مفترق طرق هام استعداداً لمرحلة ثورية جديدة، حيث تجري إعادة التفكير في منهجية عمله، مع توجيه مزيد من التركيز نحو التكلفة الإجمالية لامتلاك المركبات ومواءمتها مع تقنيات إدارة الأساطيل المتقدمة، علاوة على بروز بدائل ذات خصائص مستدامة، حيث تقدم كافة هذه العوامل مؤشرات لوجود إمكانات كبيرة لاستشراف المستقبل المنشود تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030".

وستقدم "بترومين لصيانة المركبات التجارية" خدماتها لوسائل النقل التجاري الناشئة على غرار المركبات الكهربائية، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود والمدعومة بالهيدروجين، إضافة إلى المركبات التقليدية العاملة بالديزل، حيث تنسجم هذه المنهجية مع رؤية "بترومين" الرامية لتقديم حلول كفيلة بتعزيز النقل المستدام وتشكل القوة الدافعة لتنقل أفراد المجتمعات وشحن السلع والبضائع وتوصيل الخدمات بوسائل صديقة للبيئة.

#بياناتشركات

- انتهى -