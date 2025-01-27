جدة- في خطوة رائدة تهدف إلى تغيير مشهد خدمات تأجير السيارات، أعلنت شركة "بترومين" بالتعاون مع "عابر الاقاليم "، ممثلة في إحدى شركاتها التابعة "الرواد الدولية للخدمات اللوجستية"، عن إطلاق مشروعهما المشترك تحت العلامة التجارية "بترورنت". وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة "الدباغ"، مما يمثّل بداية شراكة تستهدف تقديم حلول مخصصة لتأجير السيارات والتي تلبي احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء.

حضر الحفل معالي السيد عمرو الدباغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "الدباغ"، إلى جانب عدد من كبار المدراء في "بترومين" و" عابر الاقاليم". ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت الحفل: السيد كاليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بترومين"، والشيخ عبدالإله زاهد، رئيس مجلس إدارة " عابر الاقاليم " وشركة "الرواد الدولية للخدمات اللوجستية"، والسيد إيهاب محمد سعيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "عابر الاقاليم."

وأعرب السيد كاليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بترومين"، عن سعادته بالشراكة قائلاً: "تمثل هذه الشراكة تجسيدًا لطموحنا المشترك لتقديم حلول تنقل متطورة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. نسعى لإعادة تعريف معايير قطاع تأجير السيارات."

كما صرّح السيد إيهاب سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة " عابر الاقاليم ": "بخبرتنا التي تمتد لأكثر من ٤٠ عامًا في مجال التأجير والاستثمارات، ومعرفة بترومين العميقة في سوق السيارات، نحن على يقين بأن 'بترورنت' ستصبح إحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع. نحن متحمسون لإمكانات النمو والابتكار التي ستجمعنا."

تجمع "بترورنت" بين الخبرة العميقة لشركة "بترومين" في سوق السيارات وقوتها السوقية وبين رؤية " عابر الاقاليم " الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية التي تمتد لأكثر من ٤٠ عامًا بقيادة الشيخ عبدالإله زاهد. وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم خدمات تأجير سيارات تتجاوز توقعات العملاء من خلال التركيز على الراحة، الاستدامة، والتكنولوجيا المتطورة.

من المتوقع أن يشهد سوق تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية نموًا سنويًا مركبًا بنسبة ١٠%. ومن خلال الاستفادة من منظومة بترومين الشاملة، التي تضم وكلاء السيارات، خدمات الصيانة، ومبيعات السيارات المستعملة، تطمح "بترورنت" إلى أن تصبح واحدة من أفضل خمس شركات تأجير سيارات في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة..

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