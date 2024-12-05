الشراكة المميزة تدعم بطولة ببجي موبايل العالمية 2024 وتقدّم محتوى حصري يعزز من تجربة اللاعبين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة مثيرة لمجتمع الألعاب العالمي، أعلنت ببجي موبايل(PUBG MOBILE) ، إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول على مستوى العالم، عن شراكة استراتيجية مع منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية، لتقديم تجارب مبتكرة ومحتوى حصري داخل اللعبة، ما يعزز تجربة اللاعبين ويرفع التحدي لمستوياتٍ غير مسبوقة.

ويتجلى هذا التعاون في دور القدية المحوري كشريك رئيسي في بطولة ببجي موبايل العالمية 2024 التي ستقام في لندن، ما يعد بحدث مليء بالإثارة والحماس لعشاق الألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة لأجواء البطولة، سيتم إطلاق محتوى مخصص داخل اللعبة بالتعاون مع منطقة الألعاب في القدية، ضمن رؤية مشتركة لتطوير مشهد الألعاب الإلكترونية، وإثراء تجربة معارك الباتل رويال، ودفع الابتكار في عالم الألعاب إلى حدوده القصوى.

ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية لكل من ببجي موبايل ومنطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية، إذ يرسخ مكانتهما الرائدة على خارطة الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم.

ومنذ إطلاقها في مارس 2018، أحدثت ببجي موبايل تحولاً كبيراً في مجال ألعاب الهاتف المحمول، عبر تقديم تجربة معارك تنافسية ممتعة ومبتكرة تلبي تطلعات عشاق الألعاب الإلكترونية.

سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول بطولة ببجي موبايل العالمية 2024 في لندن والمحتوى الجديد داخل اللعبة قريباً.

حول PUBG MOBILE:

استُلهمت لعبة ببجي موبايل من لعبة ببجي باتل جراوند على الكمبيوتر، والتي أحدثت ثورة في عالم الترفيه التفاعلي عند إصدارها عام 2017. وتدور أحداث اللعبة حول هبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد، ويتعيّن على اللاعبين البحث عن أسلحتهم ومركباتهم وإمداداتهم وإلحاق هزيمة كل اللاعبين الآخرين في ساحة معركة غنية بصرياً وتكتيكياً، تُجبرهم على الدخول في منطقة لعب تتقلص مساحتها حتى انتهاء كل مباراة. وتم تطوير لعبة ببجي موبايل بالتعاون بين LIGHTSPEED STUDIOS التابعة لشركة تنسنت جيمز وشركة KRAFTON Inc.

حول منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية

تم إطلاق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية في ديسمبر 2023، لتصبح أول منطقة ألعاب ورياضات إلكترونية واقعية (IRL) في العالم، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي متنامٍ في هذه الصناعة. وتقع هذه المنطقة المميزة في قلب مدينة القدية، وستضم العديد من أماكن الرياضات الإلكترونية المتخصصة، بما في ذلك واحد من بين أكبر ثلاث صالات في العالم، فضلاً عن مرافق عصرية تمكنها من استضافة ما يصل إلى 19 نادياً للرياضات الإلكترونية في وقت واحد، مع توفر غرف مخصصة للتدريب ومساحات للتخطيط الاستراتيجي لكل نادٍ. كما تشكل المنطقة موطناً يضم المقرات الإقليمية للعديد من شركات ألعاب الفيديو الرائدة. وتمتد هذه المساحة النابضة بالحياة على أكثر من 500,000 متر مربع، وتهدف إلى جذب 10 ملايين زائر سنوياً، مع تخصيص 100,000 متر مربع لأماكن البيع بالتجزئة والمطاعم ومرافق الترفيه المتنوعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://qiddiya.com/qiddiya-city/gaming

حول مدينة القدية

مدينة القدية هي المشروع الرائد لمجموعة القدية، ووجهة عالمية جديدة للتكنولوجيا والألعاب الإلكترونية. وتقع في قلب جبال طويق، على بعد 40 دقيقة من الرياض، وتدمج بين الترفيه والرياضة والثقافة، لتمنح ضيوفها تجربة فريدة من نوعها.

وعند اكتمالها، ستوفر مدينة القدية لساكنيها وزوارها تجربة حياة استثنائية، وذلك بفضل مرافقها المتنوعة التي تشمل مركزاً عالمياً للألعاب الإلكترونية، واستاداً متعدد الاستخدامات، وملاعب غولف، وحلبة سباق، وحديقة مائية، ومنتزه ترفيهي بتصميم مبتكر.

تتميز المدينة بتصميم مبتكر ومستدام يجمع بين جمال الطبيعة وروعة الإبداع الهندسي، حيث تتكامل المساحات الخضراء مع المناطق السكنية والتجارية والمكتبية. وتحتضن المدينة مراكز ثقافية ومرافق صحية وتعليمية بمعايير عالمية، وتستعد لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية، بما في ذلك المسابقات الرياضية والمهرجانات والحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث الكبرى.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://qiddiya.com/qiddiya-city

للتواصل الإعلامي:

منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية

ألانا باتاليا

ab@wearetheuntold.com

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