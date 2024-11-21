محمود طه: حريصون على تقديم حلول مخصصة لمجتمع اللاعبين بطرق سلسة وآمنة بما يدعم رحلتهم نحو مستقبل أفضل

القاهرة: شاركت باي سكاي الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكترون ويلّا سوبر آب في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعرض تكنولوجيا الترفيه والألعاب الإلكترونية Connecta المقام داخل معرض كايرو آي سي تي، لتؤكد التزامها بدعم الشباب وتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الشمول المالي ومواكبة احتياجات الأجيال الجديدة.

وخلال مشاركتها، حرصت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني على إبراز جهودها في تمكين الشباب عبر حلولها المالية المتطورة، حيث تقدم كروت بنكية متقدمة مدعومة بتطبيق "يلا سوبر اَب" الذكي الذي يُسهل إدارة المعاملات اليومية بشكل ميسر وآمن. وتهدف باي سكاي من خلال هذه الحلول إلى دعم تطور الشباب المالي وتلبية احتياجاتهم بطرق مبتكرة تتماشى مع طبيعة حياتهم الرقمية.

صرح محمود طه، كبير مسؤولي التسويق بشركة باي سكاي ويلّا سوبر آب، قائلا: " حرصت الشركة - في إطار اهتمامها بصناعة الألعاب الإلكترونية - على تقديم حلول مخصصة لمجتمع اللاعبين، تشمل تسهيل شراء بطاقات الألعاب الإلكترونية بطريقة سلسة وآمنة. ويعكس هذا التوجه دعم الشركة لنمو هذه الصناعة الحيوية التي تُعد جزءاً أساسياً من اهتمامات الشباب، كما يعزز تواصلها مع مجتمع اللاعبين لتلبية احتياجاتهم المالية المرتبطة بهذا المجال المتنامي.

وأضاف: " تأتي مشاركتنا في فعاليات معرض ومؤتمر في Cairo ICT وConnecta لتُمثل فرصة مهمة للتفاعل المباشر مع الشباب وفهم احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم وتحقيق تطلعاتهم المختلفة، بما يدعمهم في رحلتهم نحو مستقبل أفضل. كما نلتزم بدعم صناعة الألعاب الإلكترونية كجزء من مسؤوليتنا تجاه فئة الشباب."

وأشار إلى أن باي سكاي ويلّا سوبر آب استعرضت عبر جناحها داخل المعرض أحدث خدماتها وحلولها التكنولوجية المبتكرة، سواء الموجهة للأفراد أو الشركات، مؤكدة حرصها على تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في دعم التحول الرقمي والشمول المالي بمصر".

كما قاد طه ورشة عمل بعنوان “رحلة العلامات التجارية: دور الذكاء الاصطناعي في التسويق”، حيث قدم خلالها أساسيات علم التسويق واستعرض أمثلة حية عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تسويق الشركات الناشئة والأفراد، وأثر ذلك على القيمة السوقية للعلامة التجارية.

وتأتي مشارك باي سكاي mيلّا سوبر آب في Cairo ICT لتؤكد مكانة المعرض كمنصة رئيسية تجمع الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يتيح للشركة فرصة استعراض إمكانياتها في دعم القطاعات الحيوية وتلبية تطلعات عملائها، خاصة فئة الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن شركة باي سكاي تأسست في مصر عام 2017 وخلال هذه الفترة وحتى الآن وفرت الشركة الكثير من حلول الدفع الإلكتروني للمؤسسات المالية والشركات والأفراد. وتعمل الشركة على تعميم منظومة الدفع الإلكتروني (الشمول المالي) من خلال تقديم أفضل وأسهل وسائل الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات. ونجحت في تقديم خدماتها بالتعاون مع البنوك المركزية والتجار والمؤسسات في 18 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

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