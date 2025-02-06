الجهود سوف تتركّز على تثقيف الصيادلة حول الأدوات المتطورة والتطبيقات الرقمية للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية بكفاءة وفعالية بهدف الوقاية.

باعتبارها سبب رئيسي للوفاة في المملكة، تشكّل أمراض القلب والأوعية الدموية تحدّيات كبيرة للنظام الصحّي، والتعاون يدعم رؤية 2030 من خلال تحسين مؤشرات جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة مُقدّمي الرعاية الصحية بهدف عيش حياة أفضل.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم "باير"، الشركة الرائدة عالمياً في العلوم الحيويّة مع تركيز خاص على الرعاية الصحّية والتغذية، عن تعاونها مع شركة الدواء للخدمات الطبية، كشركة رعاية صحية تقدم حلول واسعة وإحدى أكبر مجموعات الصيدليات في المملكة العربية السعودية. وبموجب مذكرة التفاهم التي أبرمتها الشركتان، تسعى "الدواء للخدمات الطبية" إلى لعب دور محوري في حملة التوعية الوطنية "احمِ قلبك" التي ترعاها "باير" و"الدواء للخدمات الطبية" وتدعمها وزارة الصحة السعودية. ويجري تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية التطوع الصحية "أثر".

حضر حفل توقيع مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من كبار الشخصيات، بمن فيهم الدكتور عبد الله العسيري وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ريما الغانمي وكيلة وزارة الصحة للموارد البشرية وتنمية القوى العاملة.

ومن خلال شراكتهما الاستراتيجية، تطمح "باير" و"الدواء" إلى تعزيز الوعي حول الكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المرضى المعرّضين لخطر الاصابة بأمراض القلب. ويتمثل هدفهما في رفع مستوى جودة الحياة وصحة القلب، وبالتالي تقليل معدّلات الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية. والجدير بالذكر أنّه في المملكة العربية السعودية، يتعرّض أكثر من 30% من البالغين لخطر الإصابة بعارضٍ قلبي وعائي. ويرتبط هذا الخطر المرتفع بعوامل شائعة مثل التدخين، والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية، وانخفاض تناول الألياف، ونمط الحياة منخفض الحركة. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن يزيد معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة بنحو 480 ألف شخص بحلول العام 2035، حيث تطمح رؤية 2030 وبرنامج التحول الصحي إلى تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ومن خلال هذه الشراكة ، سوف تتركّز الجهود على تثقيف الصيادلة العاملين في "الدواء للخدمات الطبية" حول أدوات التقييم المتطورة والتطبيقات الرقمية المتاحة لتعزيز كفاءة وفعالية الكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين نتائج المرضى، وتقليل العبء المستقبلي على قطاع الرعاية الصحية. وتشمل المبادرة حملة ميدانية، حيث سيجري إنشاء 20 نقطة فحص مجهزة بأدوات تقييم القلب في فروع مختارة من صيدليات "الدواء".

وسوف توجد في كل نقطة فحص أداة التقييم الذاتي الرقمية "هيوما" HUMA وهي أداة تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب، ما يتيح تحديد حجم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأفراد المعرّضين للخطر، وذلك بإشراف موظفين مدربين للكشف عن عوامل خطر هذه الأمراض. وتواكب هذه المبادرة أيضاً حملة إعلامية تهدف إلى زيادة الوعي العام بعوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر، وتسليط الضوء على تأثير أمراض القلب والأوعية الدموية على جودة الحياة، إلى جانب استراتيجيات الوقاية.

وفي معرض تعليقه على الشراكة الاستراتيجية، قال محمد جلال، نائب رئيس شركة باير والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط: "صحة القلب والأوعية الدموية تبقى مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم وفي السعودية بطبيعة الحال. وبصفتنا شركة رائدة في ابتكارات الرعاية الصحية، تشرّفت باير بالتعاون مع شركة الدواء للخدمات الطبية في هذه المبادرة التحويلية. فمعاً نلتزم بتعزيز الوعي بصحّة القلب وتحسين فحوص الكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة. وعبر الاستفادة من الأدوات والبرامج التعليمية المتطورة، نهدف إلى تمكين المتخصّصين في الرعاية الصحية والجمهور على السواء، وتعزيز نتائج المرضى دعماً لأهداف رؤية 2030. وهذه الشراكة تمثل محطة بارزة أخرى بعد اتفاقات التعاون الأخرى التي أبرمناها مؤخراً لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية."

وقال ماجد الشاذلي، مدير شركة باير في السعودية والمدير التجاري القُطري للصحة الاستهلاكية: "يمثل هذا التعاون بين باير وشركة الدواء للخدمات الطبية خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا المستمرة لتعزيز الصحة العامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. فأمراض القلب والأوعية الدموية تشكّل تحدياً كبيراً لنظام الرعاية الصحية لدينا، وهذه المبادرة تتوافق تماماً مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز مجتمع نابض بالحياة من خلال تحسين النتائج الصحية."

من جهته، قال فهد الفراج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية: "نفخر بالتعاون مع باير في هذه المبادرة الحيوية لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة. فهذه الشراكة تعكس التزامنا العميق بتوفير حلول رعاية صحية متاحة ومبتكرة لمجتمعنا. ومن خلال العمل معاً، يمكننا تمكين الأفراد من السيطرة على صحة قلوبهم من خلال الكشف المبكر والإدارة الاستباقية، ما يساهم في نهاية المطاف في مستقبل أكثر صحة للجميع."

نبذة عن "باير"

"باير" شركة عالمية تتمتّع بكفاءات أساسية في مجالات العلوم الحيوية للرعاية الصحية والتغذية. وتماشياً مع مهمّتها "الصحة للجميع، لا للجوع"، تم تصميم منتجات الشركة وخدماتها لمساعدة الناس والكوكب على الازدهار من خلال دعم الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات الرئيسية التي يفرضها عدد السكان المتزايد والشيخوخة على مستوى العالم. وتلتزم "باير" بدفع التنمية المستدامة وتوليد تأثير إيجابي من خلال أعمالها. وفي الوقت نفسه، تهدف المجموعة إلى زيادة قدرتها على الكسب وخلق القيمة من خلال الابتكار والنمو. وتمثل علامة "باير" التجارية الثقة والموثوقية والجودة في جميع أنحاء العالم. وفي السنة المالية 2023، وظفت المجموعة حوالي 100 ألف شخص وحققت مبيعات بقيمة 47.6 مليار يورو. وبلغت نفقات البحث والتطوير قبل البنود الخاصة 5.8 مليار يورو.

نبذة عن "الدواء للخدمات الطبية"

واحدة من أكبر سلاسل الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومؤسسات الرعاية الصحية في المملكة، حيث توفر الأدوية والمستلزمات اليومية للعناية الشخصية والصحة والعافية، بل وتقدم أيضا رحلة إمداد رقمية مرنة هي الأفضل في فئتها من حيث التقيد بالعلاج بالأدوية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من حلول الرعاية الصحية. تتمثل رؤية الشركة في أن تكون منظومة رعاية صحية متكاملة، توفر الرعاية مدى الحياة وتقدم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030عبر قنوات متعددة. وتتمتع الشركة بمكانة مثالية في المملكة العربية السعودية لتعزيز توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والخدمات على الصعيد الوطني.

وتسترشد استراتيجية نمو الشركة بالتطوير الأساسي المستمر للمنتجات والخدمات لعملائها . كما ستواصل الشركة نموها الإقليمي حيث يمكن تلبية احتياجات الرعاية الصحية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

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