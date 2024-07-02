أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت باونس، الشركة الرائدة في مجال تجارب الفري ستايل، عن افتتاح وجهتها الجديدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن فرسان سنترال مول بمدينة خليفة، يوم الجمعة الماضي، ما يوفر للزوار مجموعة متنوعة من الأنشطة المليئة بالحماس والتشويق وسط أجواء نابضة بالحيوية.

ويمتد الموقع الجديد على مساحة 3,500 متر مربع، ويقدم للزوار تجارب مميزة تزخر بالحماس، بما فيها أكثر من 25 نشاطاً من أنشطة القفز والتسلق والتأرجح والانزلاق. وتحتضن الوجهة منطقة دروب زون الجديدة كلياً، والتي تضم تسع منزلقات مخصصة لعشاق المغامرات، بما فيها منزلق سبيد سلايد الأطول بينها والذي يرتفع عن الأرض 6.5 متر.

كما تتضمن الوجهة مسار الحواجز إكس رن الذي يبلغ طوله 36 متراً، ويرتفع سبعة أمتار عن الأرض، مما يتيح للضيوف اختبار رشاقتهم ومهاراتهم، تحت إشراف كامل من مضيفي باونس الخبراء.

ويضم موقع باونس الجديد أيضاً مقهى يتميز بأجوائه المريحة ويقدم قائمة متكاملة من المأكولات الشهية والمشروبات المنعشة، بالإضافة إلى منطقة ألعاب ميني باونس المخصصة للأطفال. وتتميز هذه المنطقة بمنصات ترامبولين صغيرة وغرفة الكرات ومسار التحديات المصغر، مما يمنح الأحبة الصغار فرصة مميزة لتطوير مهارات التوازن والتنسيق والثقة بالنفس إلى جانب قضاء أوقات ممتعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دوران ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة باونس الشرق الأوسط: "يؤكد افتتاح وجهتنا الثالثة في أبوظبي النجاح اللافت الذي حققته علامة باونس في العاصمة الإماراتية. ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا في مدينة خليفة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بتجربة لا تُنسى وسط أجواء من المرح والبهجة والتشويق".

تفتتح الوجهة أبوابها من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، بأسعار تبدأ من 80 درهم إماراتي. لمزيد من المعلومات وللاطلاع على أحدث الأخبار والإعلانات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bounce.ae، أو متابعة حسابات باونس الشرق الأوسط bouncemideast@ على وسائل التواصل الاجتماعي.

لمحة حول باونس:

افتتحت باونس أبوابها لأول مرة في مدينة ملبورن الأسترالية عام 2012، وتمتلك اليوم 32 موقعاً حول العالم، وتضم أكبر صالات الترامبولين والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، في كل من دبي وأبوظبي والشارقة والدوحة والرياض. وتقدم باونس ملاعب فري ستايل رائدة على مستوى العالم في مجال الترفيه والحركة، تجمع بين الترامبولين والوسائد الهوائية وتجارب التحدي والمغامرة. وتسعى العلامة إلى تشجيع الجميع على تجاوز مصاعب الحياة والاستمتاع بمغامرات مفعمة بالمرح.

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