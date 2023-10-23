معرض TASAWAR: الأول من نوعه بتقنية الواقع المعزز

[الرياض] - يسر شركة سناب شات، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء السعودية، أن تعلن عن TASAWAR، المعرض الرائد للواقع المعزز الذي يدفع بحدود الموضة والإبداع من خلال التكنولوجيا. يقام معرض TASAWAR في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض حيث يجمع الشركاء المحليين، ونجوم سناب شات، وعشاق الموضة، بالإضافة إلى الجمهور من عامة الناس ليعيشوا تجربة جديدة في عالمي الموضة والتكنولوجيا. سوف يعرض TASAWAR خمس علامات تجارية لمصممين سعوديين ومصممات سعوديات، وهم: حكايات، هندامي، آرأم، أباديا، Kaf by Kaf.

يأتي هذا الحدث، TASAWAR، والذي يشتق اسمه من الكلمة العربية "تصور" لينقل زائريه إلى عالم يلتقي فيه جمال تصميم الموضة بقوة تكنولوجيا الواقع المعزز في سلسلة من التجارب والأنشطة المتميزة. سيقدم المعرض زيارات ممتعة لصالات عرض المصممين والمصممات، وممرات عروض الأزياء الافتراضية، وتجربة الملابس، وعدسات السيلفي، وغيرها من التجارب. وسوف تنبض هذه التجارب بالحياة من خلال كاميرات سناب شات وتكنولوجيا الواقع المعزز المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز العالم الواقعي وليس استبداله بالواقع الافتراضي. وفي إطار سعيه إلى تثقيف وإلهام المصممين والمصممات السعوديين وغيرهم، حيث سوف يستضيف معرض TASAWAR باقة من الخبراء ومجموعة من حلقات النقاش بقيادة شريك المحتوى، مجموعة شلهوب، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة الفاخرة والحلول المبتكرة. تغطي هذه الحلقات النقاشية موضوعات مختلفة مثل "مشهد الموضة المزدهر في المملكة العربية السعودية" و "مستقبل الموضة في المملكة العربية السعودية" و "الدمج بين الإبداع والتقنية: مستقبل التصميم".

إضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو سناب شات أيضًا من الاحتفال بالنسخة الافتتاحية لأسبوع الموضة في الرياض من خلال عدسة بتموجي Bitmoji ثلاثية الأبعاد التي تجسد ممر عروض الأزياء كما وأنه حقيقة ماثلة أمام أعينهم لتمكن عشاق الموضة من السير بثقة فوق ممر العرض في أسبوع الموضة بالرياض في تجربة شخصية من خلال استخدام عدسات البتموجي Bitmoji الخاص بهم، كما وأنهم نجوم العرض الرئيسيين.

وقالت وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان: "تحرص وزارة الثقافة دائماً على تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ودفع عجلة التبادل الثقافي، ومن هنا تأتي أهمية معرض «تَصَوَّر» الذي يُعدّ ثمرةً من ثمار تعاونٍ بنّاء بين وزارة الثقافة وشركة سناب، وخطوةً مهمة إلى الأمام نحو الارتقاء بالمشهد الثقافي في المملكة، والوصول بقطاع الأزياء إلى آفاق جديدة عبر دمجه بعالم التكنولوجيا". مستطردةً بحديثها: "وستمضي وزارة الثقافة قدماً في سعيها لتوفير بيئة حاضنة للمواهب السعودية ودعمها لبناء أعمالها وعلاماتها التجارية المميزة، ورفدها بسبلٍ مبتكرةٍ للوصول إلى العالمية، وفي ذات الوقت تسليط الضوء على عراقة ثقافتنا وما تتمتع به من خصائص فريدة".

وفقاً للأستاذ عبدالله الحمادي، المدير الإقليمي لشركة سناب شات في السعودية فإن: "تطبيق سناب شات أصبح جزءً لا يتجزأ من الحياة اليومية لـ أكثر من 22 مليون شخص في السعودية، يستخدمونه شهرياً للتواصل بسهولة وخصوصية مع عائلاتهم وأصدقائهم. هذه المسؤولية هي أحد دوافعنا في شركة سناب شات للعزم على رد الجميل للمجتمع من خلال دعم المواهب المحلية المتنامية، والمشهد الإبداعي المتزايد، وبيئة الأعمال المتطورة، وهو بالتحديد ما نسعى إلى تحقيقه من خلال TASAWAR. نحن نعمل على تمكين الأجيال القادمة من مصممي ومصممات الأزياء السعوديين والسعوديات والعلامات التجارية المحلية الذين هم في طليعة المهتمين بالتحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية من خلال الاستفادة من تقنيتنا للواقع المعزز ومجتمعنا من الشركاء والمبدعين المحليين."

مع وجود أكثر من 85 في المائة من المستخدمين في المملكة العربية السعودية يتفاعلون مع عدسات سناب شات يوميًا، تتمثل مهمة سناب شات في إطلاق العنان لإمكانيات إبداعية كان من ضرب المستحيل تصورها سابقاً من خلال تقنية الواقع المعززة، وتمكين صناعة الأزياء لكي تصبح تجربة شخصية بشكل أكبر و يسهل الوصول إليها والتعامل معها. يأتي TASAWAR كجزء من الشراكة بين سناب شات ووزارة الثقافة للترويج للنسخة الافتتاحية من أسبوع الموضة في الرياض عالمياً. وبأسلوب مبتكر ومتميز، يقدم معرض TASAWAR وعداً بأنه حدث يجب زيارته يعرض الإمكانيات اللامحدودة التي تحدثها تكنولوجيا الواقع المعززة في صناعة الموضة مغيراً بذلك الطريقة التي يرى بها الناس عالم الموضة والجمال.

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نبذة عن Snap Inc.

تؤمن Snap بأهمية الكاميرا في تحسين نمط حياة الناس وأسلوبهم في التواصل. وتسهم الشركة في تعزيز التطور الإنساني عبر تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم والتمتع بأروع اللحظات والتعرف على العالم من حولهم، وقضاء أمتع الأوقات مع أحبائهم. وترتكز أعمال الشركة على ثلاثة منتجات رئيسية وهي: Snapchat، تطبيق المراسلة المرئية الذي يهدف إلى تعزيز الروابط ما بين الأصدقاء والعائلة والعالم؛ وLens Studio، منصة الواقع المعزز التي تدعم محتوى الواقع المعزز عبر Snapchat والخدمات الأخرى؛ وSpectacles، نظارات الواقع المعزز. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: snap.com.

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