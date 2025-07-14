القاهرة، أعلنت شركة باراجون للتطوير العقاري، الرائدة في تطوير المساحات متعددة الاستخدامات التجديدية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة سيجنيفاي مصر، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الإضاءة المتصلة، بهدف توفير حلول إضاءة ذكية ومستدامة عبر مشروعات باراجون الحالية والمستقبلية. إذ تأتي هذه الشراكة في إطار توجه باراجون لتطوير بيئات عمرانية ذكية ومتكاملة ترتكز على التكنولوجيا، وتنسجم مع متطلبات الاستدامة والمرونة، بما يواكب رؤية مصر ٢٠٣٠ في التحول نحو مدن خضراء ومجتمعات مستقبلية قائمة على الابتكار.

وتهدف الشراكة إلى تطوير منظومة متكاملة من حلول الإضاءة التي تعتمد على أحدث تكنولوجيا سيجنيفاي عالميًا، بما يسهم فيتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ورفع مستوى السلامة التشغيلية، وتعزيز راحة المستخدمين داخل بيئات العمل الذكية. ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه السوق العقاري تحولًا سريعًا نحو تبني معايير الاستدامة والرقمنة كركيزتين أساسيتين للمستقبل.

ومن جانبه، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون، إن الشراكات مثل التعاون مع سيجنيفاي محطة استراتيجية نحو رحلتنا وفلسفة "التطوير التجديدي" التي تتبناها الشركة، والتي تهدف إلى بناء أنظمة عمرانية ذكية ومستدامة تدمج بين العمل والمعيشة والثقافة في تجربة متكاملة.

وأضاف:"في باراجون، ننظر إلى التطوير العقاري كمسؤولية تتجاوز حدود البناء، لنؤسس لمساحات قادرة على مواكبة التغيّرات، وتعكس فلسفة عمرانية متجددة. نحن ندمج التكنولوجيا في صميم عملية التصميم، ونطوّر أنظمة معمارية تركز على الارتقاء بتجربة المستخدم وتحسين نمط حياته، وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية. ويأتي هذا التعاون كتعبير واضح عن التزامنا برؤية مصر 2030، من خلال تبني حلول ذكية ومستدامة في جميع مراحل تطوير المشروعات. فهي لا تمثل تعاونًا تقنيًا عابرًا، بل تُعد جزءًا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة تعريف معايير التطوير العقاري في السوق المصري، حيث تلتقي التكنولوجيا مع التصميم، وتصبح الاستدامة حجر الأساس لكل مشروع ننفذه اليوم ومستقبلًا."

وقال محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي أفريقيا قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف دور الإضاءة داخل المشروعات العقارية، ليس فقط كعنصر تقني، بل كأداة فعالة لتحقيق التكامل بين الابتكار، الاستدامة، وتجربة المستخدم. من خلال دمج حلول الإضاءة الذكية، نستطيع الارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية، وتحقيق بيئة معيشية متطورة تعكس مفاهيم الرفاهية الحقيقية."

وأضاف:"نحن نؤمن بأن التحول نحو المباني الذكية والمستدامة يبدأ من التفاصيل، وحلول الإضاءة هي أحد أبرز محركات هذا التحول. من خلال هذا التعاون مع باراجون، نؤكد على التزامنا المشترك بتوظيف أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية لخدمة الإنسان والبيئة، وتقديم قيمة مضافة ملموسة لكل من المطورين والمستخدمين على حد سواء."

وفي إطار التزامها العميق بمبادئ الاستدامة، وبما يتماشى مع القيم الأساسية لشركة باراجون، ستقوم سيجنيفاي مصر بتوفير حلول إضاءة LED المتصلة بالإنترنت، القادرة على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالأنظمة التقليدية، ما يحقق كفاءة تشغيلية طويلة المدى. كما ستقدم منتجات صديقة للبيئة، خالية من مادة PVC، ومتوافقة مع معايير RoHS، وقابلة لإعادة التدوير، بما يسهم في خفض الأثر البيئي ويدعم اعتماد باراجون لمعايير المباني الخضراء دون المساس بجودة التصميم أو الأداء.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تشمل التعاون لاستكشاف وتطوير عدد من المشروعات المحورية التي تعكس الأثر التدريجي والمتنامي لهذه الشراكة، حيث تهدف إلى توسيع نطاقها ليشمل تطوير حلول إضاءة ذكية ومتكاملة ضمن مجموعة من المشروعات متعددة الاستخدامات التي تقوم باراجون بإنشائها وإدارتها من بينها مجمعات تجارية وإدارية وسكنية بشرق القاهرة وغيرها من المناطق مثل البحر الأحمر. ويُجسّد هذا التوسع الطموح الرؤية المشتركة بين باراجون وسيجنيفاي نحو ريادة مشهد التطوير العقاري الذكي والمستدام في مصر والمنطقة.

عن باراجون للتطوير العقاري:

شركة باراجون للتطوير العقاري هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري. تتميز باراجون بخبرتها الواسعة في القطاع العقاري وسجلها الحافل بالإنجازات. نجحت الشركة في تسليم مشروع "باراجون 1" في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام ٢٠٢٥. يعكس المشروع قدرة باراجون على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ٨٠٪ من مبيعاته تأتي من خارج مصر، مما يبرز تركيز الشركة الاستراتيجي على استقطاب المستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. أطلقت باراجون ثلاثة مشروعات في السوق المصرية بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 120,000 متر مربع، مستهدفة الوصول إلى مليون متر مربع قيد التطوير بحلول عام 2025.

عن سيجنيفاي:

سيجنيفاي (المدرجة في بورصة "يورونكست: LIGHT") هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الإضاءة للشركات والمستهلكين و المحترفة في مجال إنترنت الأشياء. تقدم منتجات الشركة تحت العلامة التجارية Philips، أنظمة الإضاءة المتصلة التفاعلية والخدمات المدعومة بالبيانات التي توفر قيمة للأعمال وتساهم في تحسين الحياة داخل المنازل والمباني والأماكن العامة. في عام 2024، بلغت مبيعات سيجنيفاي 6.1 مليار يورو، ويعمل لدى الشركة حوالي 29 الف موظف في أكثر من 70 دولة. نحن نعمل على توظيف إمكانيات الضوء غير المحدودة من أجل حياة أكثر إشراقًا وعالم اكثر استدامة. وقد تم إدراج الشركة في مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة منذ الطرح العام الأول لمدة ثماني سنوات متتالية ، كما حصلت على تصنيف EcoVadis البلاتيني على مدار خمس سنوات متتالية، مما يضع سيجنيفاي ضمن أفضل 1% من الشركات التي تم تقييمها عالميًا.

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