الشركة ستوفر آلاف الوظائف وفرص الأعمال التجارية في الإمارات، باكستان، وكندا

(دبي): بعد نجاحها في تأسيس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من دبي ومقرها الرئيسي العالمي في كندا، اعلنت اليوم شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» عن توسعها في باكستان. ومن الجدير بالذكر أن المقر الرئيسي العالمي للشركة المتخصصة في الخدمات القانونية، والذي يقع في مقاطعة «أونتاريو» الكندية، يُغطي أميركا الشمالية، المملكة المتحدة، والأسواق الدولية.

وقد تأسس المكتب الجديدة للشركة في باكستان في مدينة «كراتشي»، والتي تُعد المركز التجاري للدولة، بواسطة كلٍ من شاه روخ عباس جوندال، وهو مؤسس الشركة وشريك في إدارتها، سيد عباس، المدير الإداري للشركة، وآلان جيمس جامون، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة. وقد ترأس شاه روخ مراسم افتتاح المكتب الجديد للشركة في «كراتشي»، بحضور فريق العمل بالمكتب من محامين وموظفين، بالإضافة إلى ضيوف من مجتمع الأعمال المحلي.

ويُعد مكتب «كراتشي» هو الثاني للمجموعة في باكستان، بعد مكتبها في العاصمة «إسلام أباد». وتُخطط «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» لبدء مكتبها الثالث في الدولة خلال الربع الأول من 2024، وسيكون مقره في مدينة «لاهور».

وقال شاه روخ عباس جوندال، المؤسس والشريك المدير في «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة»: «يُعد المكتب الجديد لشركتنا في المدينة الكبرى والميناء البحري العميق في باكستان جزءًا من خطط التوسع العالمي التي تسعى الشركة إلى تنفيذها. لدينا رؤية واضحة بشأن المساعدة في تقليص العجز في الحساب الجاري لباكستان وزيادة تدفق التحويلات المالية إليها من خلال هجرة الشركات والعمالة المُدرًّبة إلى كندا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، أستراليا، والبلدان الأوروبية».

وأضاف شاه روخ عباس قائلاً: «بعد كندا والإمارات، يسرنا أن نكون جسراً قوياً بين باكستان والعالم. وبوسع روًّاد الأعمال الباكستانيين الذين لديهم خطط للتوسع دوليًا أن يلتقوا مباشرةً بمحامين كنديين من الطراز الأول، حيث سيزودونهم بحلول مُصمّمة خصيصاً حسب طلباتهم لتلبية احتياجاتهم المُحدّدة بخصوص الهجرة الإقتصادية».

وسيخدم مكتب «كراتشي» المُستثمرين المُحتملين، روًاد الأعمال، المحترفين من أصحاب المهارات، وقادة الأعمال المُتطلعين. ويتمثل الهدف الرئيسي لشركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» في تيسير فهم الفرص المتنوعة، التخفيف من حدة التحديات والتعقيدات المقترنة بعملية الهجرة، بحيث تجعل من هذه العملية مشروعًا ناجحًا.

وعلًّق سيد عباس، المدير الإداري في «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة»، بقوله: «تُعد «كراتشي» سوقًا رئيسية في باكستان، وذلك نظرًا لما تشهده من طلب مرتفع على استشارات هجرة الأعمال، خاصةً الهجرة إلى المملكة المتحدة وكندا. لذا، فإن هذا هو الوقت المناسب لكي نتواجد في «كراتشي» ونكون بالقرب من أهلها».

وقال آلان جيمس جامون، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة»: «لقد كان توسعًا طبيعيًا لشركتنا، ومقدمة لافتتاح المزيد من المكاتب الأخرى للشركة في باكستان خلال فترة الـ 12 شهرًا المقبلة، لتلبية الطلبات المتنامية من جانب عملائنا».

#بياناتشركات

- انتهى -