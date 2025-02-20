أبوظبي: وقعت "كاتم"، رائدة تطوير حلول الاتصالات المبتكرة وفائقة الأمان وحماية البيانات والتابعة لمجموعة "ايدج"، اليوم مذكرة تفاهم مع قسم الاتصالات في كودان،"دي تي سي DTC"، الشركة الأسترالية الرائدة ضمن مجال الاتصالات اللاسلكية عالية التردد واتصالات الراديو الأرضية المتنقلة. وجرت مراسم التوقيع على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2025)، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 21 فبراير الجاري.

ويهدف الاتفاق، الذي يقيم تعاونًا استراتيجيًا بين "كاتم " و"دي تي سي "DTC، على الارتقاء بحلول الاتصالات اللاسلكية العسكرية. كون القسم رائداً في حلول الاتصالات التكتيكية الرشيقة والقابلة للتشغيل البيني .وسيتعاون الطرفان لتطوير وتطبيق حلول اتصالات عالية الأمان وقابلة للتكيف وجاهزة للمهام مصممة خصيصاً للعمليات الدفاعية والأمنية المعاصرة.

وقال ديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لدى شركة كاتم: "يجسّد تعاوننا مع "كودان" للاتصالات تركيز "كاتم" الاستراتيجي على تزويد قوات الدفاع والأمن بأحدث تقنيات الاتصالات المتطورة والمرنة. وعن طريق الجمع بين نقاط القوة المشتركة لدينا، نلتزم بضمان حصول المشغلين في أصعب البيئات على اتصال آمن وبعيد المدى لمساعدتهم على تلبية المتطلبات دائمة التطور للحروب العصرية وضمان جهوزيتهم لمهام الأمن الوطني الحساسة".

من جهته، قال بول سانغستر، رئيس قسم كودان للاتصالات" دي تي سي": "تكرس شركة كودان للاتصالات جهودها لتقديم حلول لاسلكية متينة وآمنة ومثبتة ميدانياً للقوات العسكرية والأمنية حول العالم. ويؤكد تعاوننا مع "كاتم" على رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تزويد المشغلين في قطاع الدفاع بأحدث أنظمة الاتصالات المتقدمة والقابلة للتكيف بما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية في أصعب الظروف".

ويمكن للحاضرين في آيدكس 2025 زيارة ايدج ومحفظة شركاتها في الجناح الداخلي 05-C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270 داخل مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى يوم 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

نبذة عن "كودان"

تعدّ "كودان" شركة تكنولوجيا تطوّر حلولاً تقنية متينة لمعالجة مشاكل العملاء ضمن مجالات الاتصالات والسلامة والأمن والإنتاجية في أقسى البيئات حول العالم.

تشكّل "كودان للاتصالات التكتيكية" وحدة تجارية تابعة لشركة "كودان" تقدم حلول اتصالات مبتكرة لقطاعات الدفاع، والشرطة، والأنظمة المسيّرة، والبث الإذاعي، والعمليات الإنسانية حول العالم.

عن طريق التركيز على الموثوقية وقابلية التنقل والتشغيل البيني، تضمن أجهزة الراديو الرائدة المعرّفة بالبرمجيات وأجهزة الراديو عالية الترددات التي تنتجها الشركة اتصالات سلسة وفعالية تشغيلية في بيئات متنوعة وصعبة.

قسم الاتصال في كودان للاتصالات

أنتونيا ماكنتوش

مديرة التسويق العالمي

media@domotactical.com

-انتهى-

#بياناتشركات