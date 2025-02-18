أبوظبي: وقعت شركة "إي بي آي" المتخصصة في الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، مذكرة تفاهم مع شركة جنرال أتوميكس لدمج الأنظمة، الشركة التابعة لشركة جنرال أتوميكس. وأقيم حفل التوقيع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2025.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجال الأنظمة الكهروميكانيكية. وسيجري تنفيذ المشروع بدعم من مجلس التوازن الاقتصادي من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، وسيكون أحد الإنجازات الرئيسية للمشروع هو اعتماد منشأة "إي بي آي" كأحد مراكز إصلاح للقطعة 145. وسيشمل ذلك عملية اعتماد صلاحية الطيران واختبار وحدات النماذج الأولية وتقييمها، مما يضمن الامتثال لأعلى معايير القطاع.

وتعليقاً على الشراكة، قال مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: "سيسهم هذا التعاون في توسيع قدرات "إي بي آي" بشكل كبير، وسيشمل ذلك بناء منشأة حديثة لدعم إنتاج الأنظمة الكهروميكانيكية".

من جهته، قال سكوت سابنفيلد، نائب رئيس شركة جنرال أتوميكس لدمج الأنظمة: "يُمثّل العمل مع "إي بي آي "خطوة مهمة في تطوير وتصنيع هذه التكنولوجيا المتقدمة بمجال الطيران. ونتوقّع أن نقدم حلولاً آمنة مضبوط التكلفة وعالية الأداء لتحلّ مكان الأنظمة القديمة في الطائرات العسكرية والتجارية".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن شركة جنرال أتوميكس (GA)

تختص جنرال أتوميكس في الدفاع والتقنيات المتنوعة، وقد تأسست عام 1955 كقسم تابع لشركة جنرال ديناميكس قبل أن تستحوذ عليها عائلة بلو عام 1986. وتعمل جنرال أتوميكس والشركات التابعة لها في خمس قارات، حيث تنتج الشركات التابعة للشركة طائرات بدون طيار وأنظمة مراقبة جوية وفضائية وبحرية كما تغطي منتجاتها الاتصالات البصرية وتحليلات البيانات وأنظمة إطلاق حاملات الطائرات والغواصات. وتعد جنرال أتوميكس رائدة في مجال أبحاث الاندماج النووي والجيل التالي من الانشطار النووي والمواد المتقدمة. وتشغل الشركة أكثر من 8 ملايين قدم مربعة من منشآت الهندسة والمختبرات والتصنيع التي يعمل فيها أكثر من 12 ألف موظف.

-انتهى-

#بياناتشركات