أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: خلال دورة العام 2025 من معرض باريس للطيران، وقعت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و"تاليس"، الشركة العالمية الرائدة في حلول التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والأمن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في إنتاج وصيانة أنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة لـ "تاليس". وتدعم هذه المذكرة الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز القدرات الدفاعية السيادية لدولة الإمارات وتوطين التقنيات الرئيسية من خلال توفير حلول صناعية مستدامة محلياً.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستبحث "تاليس" ومركز التميز للبصريات الكهربائية التابع لـ "ايدج" إمكانية إنشاء قدرات متخصصة في دولة الإمارات لمجموعة من أنظمة البصريات الكهربائية المتطورة من "تاليس"، والتي تعمل حاليًا في الخدمة لدى القوات المسلحة الإماراتية. وتشمل مجالات التعاون المقررة ما يلي:

أجهزة التصوير الحراري المحمولة: صيانة سلسلة أجهزة التصوير الحراري " SOPHIE " من "تاليس"، والتي أثبتت كفاءتها الميدانية، مما يدعم القوات البرية بأداء فائق في الكشف والتحديد.

" من "تاليس"، والتي أثبتت كفاءتها الميدانية، مما يدعم القوات البرية بأداء فائق في الكشف والتحديد. مناظير الأسلحة: دعم محلي لمناظير الأسلحة " XTRAIM " من "تاليس"، التي تجمع بين رؤية النقاط الحمراء والتصوير الحراري في حل مدمج وعالي الأداء.

" من "تاليس"، التي تجمع بين رؤية النقاط الحمراء والتصوير الحراري في حل مدمج وعالي الأداء. كاميرات البصريات الكهربائية للمركبات: صيانة ودعم أنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة للمركبات من "تاليس"، المصممة لتعزيز وعي الطاقم وقدرات الاستهداف عبر مجموعة من المنصات المدرعة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور شوقي قاسمي، رئيس التكنولوجيا والابتكار في ايدج، وأليكسيس موريل، نائب رئيس أنشطة البصريات الكهربائية وإلكترونيات الصواريخ في تاليس، وعبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في دولة الإمارات. وشهد حفل التوقيع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وباتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، وباسكال سوريس، رئيسة شركة تاليس إنترناشونال.

ومن خلال الاستفادة من مجالات خبراتهما، تهدف "تاليس" ومركز التميز للبصريات الكهربائية في مجموعة "ايدج" إلى زيادة الجاهزية التشغيلية ودعم دورة حياة تقنيات الدفاع المتقدمة المستخدمة في القوات المسلحة الإماراتية.

من جهته، قال الدكتور شوقي قاسمي، رئيس التكنولوجيا والابتكار في ايدج: "تُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في سعينا إلى تعزيز القدرات الدفاعية المحلية من خلال الشراكات الصناعية. وبالتعاون مع شركة "تاليس"، حيث تتخذ مجموعة ايدج خطوة مهمة نحو تمكين قدرات صيانة فريدة ومركزية للأنظمة الكهروضوئية ذات الأهمية الحيوية".

وقال عبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في دولة الإمارات: "نفخر بتعزيز تعاوننا مع مجموعة ايدج والمساهمة في الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن الجاهزية الدفاعية المحلية. وستضمن هذه الشراكة الأداء المستدام لأنظمتنا البصرية الكهربائية المتطورة في مختلف المجالات التشغيلية، وتعزز التزامنا المشترك بدعم المنظومة الصناعية المحلية، كما ترسخ ريادة دولة الإمارات في قطاع الدفاع العالمي".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن تاليس

تاليس (يورونكست باريس: HO) شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات المتقدمة للقطاعات الدفاعية والفضائية والسيبرانية والرقمية. وتعمل محفظتها من المنتجات والخدمات المبتكرة على معالجة العديد من التحديات الرئيسية، ومنها السيادة والأمن والاستدامة والشمول.

تستثمر المجموعة أكثر من 4 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير ضمن مجالات رئيسية، لا سيما في البيئات الحرجة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات الكم والسحابة.

يعمل لدى تاليس أكثر من 83 ألف موظف في 68 دولة. وفي عام 2024، حققت المجموعة مبيعات بلغت 20.6 مليار يورو.

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