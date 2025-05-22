"تراست"، التابعة لمجموعة "ايدج"، ستتعاون مع "سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز" لتصميم وتطوير وتصنيع معدات أنظمة برية متخصصة، بما في ذلك وحدات الطاقة والتكييف (APU/ACU) والأنظمة الميكانيكية، في دولة الإمارات

أبوظبي: وقّعت "تراست"، التابعة لمجموعة "ايدج" المكوّن الرئيسي ضمن منظومة الأمن والدفاع الوطني، والتي تقدم معدات متطورة وتقنيات متقدمة وخدمات لا تضاهى، مذكرة تفاهم مع شركة "سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز"، وهي شركة مقرها جنوب أفريقيا وتقدم حلولاً متكاملة في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والأنظمة الميكانيكية المعقدة. وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 19 إلى 22 مايو.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور جاسم الزعابي، نائب رئيس تطوير الأعمال، قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج، وإيوان أجيما، المدير العام لشركة سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن شركة سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز

تعد "سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز" شركة موثوقة عالمياً لتصنيع القطع الأصلية وتقديم الحلول المتطورة للصناعات الدفاعية على مدى أكثر من 34 عاماً. تأسست "سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز" في بريتوريا بجنوب أفريقيا في عام 1991، وتعمل عبر منشآت تابعة لها في مختلف أنحاء البلاد، كما تمتلك فروعاً في المجر (تأسست عام 2020) والآن في دولة الإمارات (تأسست عام 2025)، التي تمارس أعمالها فيها منذ العام 1998. وفي حين يعتبر دعم المنتجات على المدى البعيد أمراً أساسياً لعملائنا، تتمثل استراتيجيتنا في التواجد حيث يتواجد عملاؤنا.

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