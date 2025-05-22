أبوظبي: وقّعت "تراست"، التابعة لمجموعة "ايدج" والمكون الرئيسي ضمن منظومة الأمن والدفاع الوطني، والتي تقدّم معدات متطورة وتقنيات رائدة وخدمات لا تضاهى، مذكرة تفاهم مع شركة "إيه دي جي موبيليتي"ADG Mobility، وهي شركة مقرها جنوب أفريقيا ومتخصصة في إنتاج المركبات المحمية ومكوناتها وأنظمتها الفرعية. وقد تم الإعلان عن الاتفاق خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 19 إلى 22 مايو.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع معدات أنظمة برية متخصصة داخل دولة الإمارات، بما في ذلك المركبات المتخصصة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور جاسم الزعابي، نائب رئيس تطوير الأعمال، قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج، والدكتور ستيفان نيل، الرئيس التنفيذي لشركة إيه دي جي موبيليتي، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في تراست، وسيد هارون، مدير الهندسة والتطوير في تراست.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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