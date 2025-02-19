أبوظبي: وقعت شركة "إي بي آي" المتخصصة في الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، اليوم خطاب نوايا مع "لوكهيد مارتن"، شركة التكنولوجيا الدفاعية العالمية التي تعمل على تحفيز الابتكار وتعزيز الاكتشاف العلمي، لاستكشاف الفرص الناشئة لدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز قدراتها الدفاعية الوطنية واكتفائها الذاتي في مجالات الدفاع الرئيسية.

وتم التوقيع على خطاب النوايا من قبل مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي، وجون كلارك، نائب رئيس تطوير الأعمال في قسم الصواريخ والتحكم بالنيران في لوكهيد مارتن، بحضور خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2025 الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 17 إلى 21 فبراير.

وبموجب خطاب النوايا، تستكشف "إي بي آي" و"لوكهيد مارتن" فرص التعاون بهدف تعزيز التزام "إي بي آي" بدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز قدراتها الدفاعية الوطنية واكتفائها الذاتي في مجالات الدفاع الرئيسية.

وقال مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي آي": "تماشياً مع التزامنا بالتميز والابتكار، تُركز استراتيجيتنا الأساسية في "إي بي آي" على استكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة لدعم تنوع عملياتنا وتوحيد الجهود مع اللاعبين الرئيسيين في قطاعي الطيران والدفاع. وكلنا ثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز صناعي تنافسي رائد في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رسالة مجموعة ايدج بشأن توطين التقنيات الرائدة والقدرات الصناعية في البلاد".

من جهته، قال جون كلارك، نائب رئيس تطوير الأعمال في قسم الصواريخ والتحكم بالنيران في لوكهيد مارتن: "تفخر لوكهيد مارتن بالعمل مع شركة إي بي آي لتعزيز الابتكار ودعم الصناعات المحلية والقدرات الدفاعية طويلة الأمد لدولة الإمارات. كما يُؤكد هذا التعاون على التزامنا المشترك بتقديم أحدث التقنيات وبناء قاعدة صناعية مستدامة في المنطقة".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930; +971 55 358 4520

حول "إي بي آي"

تُصّنع"إي بي آي"مكونات هندسية معقدة عالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز . تعتير الشركة العمود الفقري الهندسي لصناعة الطيران والدفاع في الإمارات العربية المتحدة، وداعم حيوي لقطاع النفط والغاز. ترتكز حجم أعمال الشركة على بناء بنية تحتية تصنيعية دقيقة في الإمارات العربية المتحدة، بهدف خدمة العملاء الإقليميين والعالميين الرائدين في الأسواق - بما في ذلك بعض أهم مصنعي الطيران والدفاع في العالم، مثل شركتي إيرباص وبوينغ العملاقتين. كما تلتزم "إي بي آي"بتسخير التقنيات والآلات المتقدمة، بما في ذلك التحكم الرقمي الحاسوبي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة : epiuae.ae

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