مسقط: باعتبارها من إحدى الشركات الرائدة المزودة لخدمات تقنية المعلومات (ITES) في سلطنة عُمان، تعمل انفولاين وفقاً لإطار عمل الأفراد والعمليات والتكنولوجيا (الـPPT)، و تعتبر إطار العمل من ضمن الأساسيات لاستمرارية نمو أعمال الشركة. ووفقاً لنهجها الشامل، تقدم انفولاين حلولاً تحويلية تعكِسُ تفانيها الراسخ في احتضان وتطوير أحدث التكنولوجيا. ونظرًا لمكانة الشركة كمركز حيوي للابتكار، تمتد خدمات انفولاين إلى قاعدة متنوعة من العملاء، ومن ضمنها الجهات الحكومية والغير حكومية.

وتعليقاً على نهج الشركة المتميز، قال الفاضل معاذ العميري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة انفولاين ، "في انفولاين نؤمن بأن التناغم بين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا يُعد أمراً ضرورياً لإنشاء نظام موحد في الشركة لتعزيز أهدافنا المشتركة. إذ أن هذا النهج سيُعزز من الكفاءة التشغيلية، وسيدعم التعاون، و يُحسن التواصل عبر مختلف الفرق والأقسام. وفي نهاية المطاف ستمهد هذه الإمكانيات الجماعية الطريق لتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف، ونعتبرها عناصر أساسية في دفع التقدم التكنولوجي."

ويعزز تفاني انفولاين في الابتكار فئات مختلفة من السوق المحلي. علاوة على ذلك، تدرك انفولاين الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو والتنوع الاقتصادي، حيث تعمل انفولاين بشكل خاص على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التسهيل لهم من إدارة العمليات المبنية على البيانات. وبالتالي، لن تُمكّن انفولاين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار فحسب، بل ستمكنها أيضاً من المُضي نحو التفوق في بيئة أعمال تتسم بالديناميكية والتنافسية.

و أضاف العميري قائلاً، "إن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمن حثّها على تبني أحدث الحلول التكنولوجية إلى جانب تحليل البيانات ذات الصلة. ولن يعمل الدمج الاستراتيجي على تسهيل العمليات التشغيلية فحسب، بل سيساهم أيضًا في اتخاذ القرارات المستنيرة، و سيُعزز تجربة العملاء، و سيتيح للمؤسسات القدرة على التكيف مع تغيرات السوق، و سيضمن كذلك الكفاءة التشغيلية، و سيعزز من التفاعل الشخصي مع العملاء، وبالتالي سيترسخ أساسٌ قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و التي بدورها تسعى نحو التفوق و التميّز في المنافسات و نيل رضا العملاء المستدام."

الجدير بالذكر أن مبادرات انفولاين تتماشى تماماً مع رؤية عُمان 2040 ؛ و ذلك من خلال دعمها للتقدم التكنولوجي ومواءمة استراتيجياتها مع الرؤية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تُساهِمُ انفولاين بنشاط في تقدم رحلة التحول في عُمان، و ذلك يشملُ المبادرات الهادفة لتمكين الشركات وتعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي.

يُشار إلى أن انفولاين تعمل حاليًا على تطوير منصة التأمين الصحي الموحدة بالتعاون مع أكبر شركة علوم البيانات الصحية في العالم، و تعتبر المنصة حلاً مبتكراً مصمماً كواجهة رقمية موحدة لعمليات التأمين الصحي. إذ تمثل نقلة نوعية من التأمين الصحي المعتمد على الأوراق إلى التأمين الرقمي. وعند تفعيلها، ستعمل المنصة على تسهيل تبادل البيانات بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين بسلاسة و سهولة، حيث ستصبح الواجهة الأساسية لجميع البيانات المتعلقة بمعاملات التأمين الصحي. و ستعمل منصة التأمين الصحي الموحدة بشكل أساسي على تطوير مشهد التأمين الصحي بوسائل رقمية متطورة.

ومع مساعيها المستمرة، تقف انفولاين كمنارة للابتكار، مُجسِدةً التزامها نحو التقدم التكنولوجي، وتوفير الحلول المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها الراسخ لأهداف الرؤية الوطنية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاعها، لا تزال انفولاين في مركز الصدارة، و ستواصل جهودها الحثيثة من أجل تمهيد الطريق نحو مستقبل مُشرق يتسم بالمرونة والتميز.

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