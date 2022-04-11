البحرين - أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم إطلاقها من ابوظبي eLydian Lion، أول صندوق للاستثمار في تقنية "بلوك تشين" (تقنية سلسلة الكتل)، مقره في الخليج وهدفه الاستثمار عالمياً. وسيستثمر الصندوق، الذي سيديره مكتب انفستكورب في أبو ظبي، على نطاق عالمي مع التركيز على الشركات التي تقود التطور الرقمي.

وسيمكّن هذا الصندوق المستثمرين من الاستفادة من النمو السريع لتقنية الـ"بلوك تشين" التي تحتل صدارة التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي. وسيستثمر الصندوق بشكل أساسي في شركات ناشئة تعمل داخل النظام البيئي للـ"بلوك تشين"، مثل البنى التحتية، ومنصات العملات والتمويل وتحليل البيانات.

تعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب، حازم بن قاسم: "إن تقديم أفكار استثمارية مبتكرة وجريئة لعملائنا، مدعومة بنهجنا الحريص والناجح، كان عنصرًا أساسيًا في نجاحنا على مدار العقود الأربعة الماضية. نملك سجلاً طويلاً في الاستثمار بالتكنولوجيا، وسنسخّر خبرتنا كشركة وانتشارنا العالمي للتأثير في هذا الحقل السريع النمو".

من جهته، قال غيلبرت كامينيتسكي، رئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة التكنولوجية: "نعتقد أن تقنية بلوك تشين والنظام البيئي للأعمال المحيط بها، سيغيران كل جوانب اقتصادنا مثلما فعلت شبكة الإنترنت في العقد الأول من القرن ال٢١. لقد رأينا بالفعل قدرة بلوك تشين على التحول الى عنصر أساسي في الاسواق وحتى انشاء أسواق جديدة، مثل الصعود السريع لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال، NFT، التي نما حجمها في

غضون سنوات قليلة من أقل من مليار إلى أكثر من 40 مليار دولار. وسيدعم هذا الصندوق الجديد رواد الأعمال الخلّاقين من جميع أنحاء العالم الذين يطورون النظام البيئي لتقنية بلوك تشين ويحددون ما سيكون عليه الاقتصاد الرقمي في المستقبل".

جدير بالذكر أن هذا الصندوق مستقل ومكمل لـ" انفستكورب تكنولوجي بارتنرز"، الذراع الإستراتيجية الاستثمارية لانفستكورب التي تركز على الفرص التكنولوجية في السوق المتوسطة.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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ندى عبدالغني

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