البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها استحواذت على "سنرايز بروديوس" Sunrise Produce، الشركة الموزع للمنتجات الطازجة ذات الجودة العالية ومنتجات الطعام الفاخر في الولايات المتحدة الأميركية.

أُسست "سنرايز" عام 1991، ومقرها في فوليرتون، ولاية كاليفورنيا، وتعمل كحلقة وصل مهمة بين الموردين والعملاء، موفرةً مجموعة واسعة من المنتجات من أكثر من 400 مورد لتوزعها إلى حوالى 2000 عميل عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الخدمات الغذائية، التعليم، الرعاية الصحية، وتجارة التجزئة. بعد هذه الصفقة، ستعمل انفستكورب مع "سنرايز" لتسريع إمكانات نمو الشركة على الصعيدين العضوي أولاً و ثانياً من خلال عمليات الاستحواذ.

يقود شركة "سنرايز" الرئيس والمدير التنفيذي ديفيد سابيا، وهو مخضرم في هذا المجال ويتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في قطاع توزيع المواد الغذائية. وقد انضم السيد سابيا إلى "صنرايز" عام 1998 وقاد توسعًا كبيرًا ونموًا في الإيرادات عبر مختلف القطاعات مع العملاء الحاليين والجدد. ولا يزال السيد سابيا مساهماً اساسياً في الشركة.

وقال رئيس أسواق الإمارات العربية المتحدة وعُمان للثروات الخاصة في انفستكورب طارق المحجوب: "إن عملية الاستحواذ على سنرايز بروديوس هي استمرار لفلسفتنا في دعم الشركات المبتكِرة والمستدامة في سعيها لتحقيق طموحاتها ونموها الريادي في القطاعات التي تعمل فيها. ويواكب الاستحواذ على حصة الأغلبية في سنرايز بروديوس تاريخنا الناجح في الاستثمار في مجال التوزيع المتخصص".

تعليقاً على الصفقة، قال علي آل رحمة، المدير المتخصص في الشركات الخاصة لدى انفستكورب: "تعتبر سوق توزيع المنتجات الطازجة في الولايات المتحدة الأميركية سوقاً مجزأةً للغاية تبلغ قيمتها 70 مليار دولار أميركي، وقد أظهرت باستمرار قدرة على الصمود خلال الدورات الاقتصادية. لقد بنى ديفيد وفريق سنرايز ثقافة خاصة تُبهر عملاء الشركة باستمرار عبر تقديمها خدمات متميزة. وحقق نموذج عملهم ونهجهم المنضبط نمواً استثنائياُ رائداً في هذا القطاع. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركة سنرايز لتسريع وتيرة نموها من خلال التوسع الجغرافي وعمليات الاستحواذ".

تتمتع انفستكورب بتاريخ طويل من الاستثمار وخلق القيمة مع شركات التوزيع المتخصصة ذات القيمة المضافة عبر الأسواق المختلفة. وقد أجرت في هذا السياق استثمارات بارزة تشمل "فورتشن إنترناشونال" Fortune International و"إس إس تراك بارتس" S&S Truck Parts و KSI Auto Parts و"آروهيد" Arrowhead Engineered Products و Berlin Packaging.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو 2022، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 42.7 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة اكثر من 480 موظفاً من 50 جنسية في مكاتبها.

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نبــذة عن سنرايز بروديوس

شركة سنرايز بروديوس معروفة كموزع متخصص رائد للمنتجات الطازجة ومنتجات الطعام الفاخر في الولايات المتحدة، وتزود العملاء من مطاعم فاخرة ومنتجعات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات رعاية صحية وتجارة التجزئة بالمنتجات والأطعمة الطازجة. على مدى أكثر من ثلاثة عقود، بنت سنرايز بروديوس علاقات دائمة وثابتة مع أكثر المزارعين شهرة، بدءًا من مزارعي الجملة، والمزارعين المتخصصين في الزراعة العضوية، والمزارعين الأسريين المحليين الذين يدعمون النمو المحلي المستدام. ومن خلال المعرفة العميقة بهذا القطاع، وأخلاقيات العمل الشغوفة والنهج الهادف، تقدم سنرايز بروديوس عروض منتجات متنوعة بأعلى مستويات الجودة والخدمة والقيمة لعملائها.

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