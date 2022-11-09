البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، أنها قادت استثمارًا بقيمة 545 كرور روبية هندية (66.427 مليون دولار أميركي) في شركة "غلوبال دنتال سرفيسز ليمتد" Global Dental Services Limited ، وهي أكبر سلسلة لطب الأسنان في آسيا ومن بين أفضل 15 منظمة عالمية لخدمات طب الأسنان. وهذا الاستثمار هو الرابع لانفستكورب في مجال الرعاية الصحية في الهند والأول في قطاع طب الأسنان في البلاد.

أسس الشركة عام 2011 الرئيس التنفيذي الحالي أماريندر سينغ، وتمتلك مجموعة "غلوبال دنتال سرفيسز" 340 عيادة في 24 مدينة و12 ولاية في الهند تحت العلامة التجارية "كلوف دنتال" Clove Dental. بدعم من 841 طبيب أسنان (521 منهم حاصلون على الماجستير في طب الأسنان) تقدم كل عيادة في "كلوف دنتال" مجموعة كاملة من علاجات الأسنان. وقد تم تنظيم العيادات في مجموعات من 15 إلى 30 عيادة، وفي كل مجموعة اختصاصيون في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان والتعويضات السنية وطب لبّ الأسنان وطب اللثة وجراحة الفم وطب أسنان الأطفال وطب الأسنان العام، للتأكد من أن كل مريض تجري معالجته على يد طبيب الأسنان الأكثر تأهيلًا. وتضمن تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الصناعي كون كل عيادة صحية ومعقمة بنسبة 100٪ وأن جميع إجراءات التشغيل الموحدة يتم الالتزام بها على الدوام.

تدير "كلوف دنتال" أيضًا عيادات أسنان متنقلة لتوفير رعاية الأسنان للمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات. وتقدم عيادات "كلوف هيريتدج" (الخيرية) ، بما في ذلك العيادة الموجودة داخل مستشفى الصليب الأحمر في دلهي، علاجات مدعومة للمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الرعاية. ويقود أطباء الأسنان في "كلوف دنتال" أكثر من 500 مخيم توعية حول طب الأسنان في المجتمعات المحلية ، كل شهر، كجزء من هدفها لتوفير ابتسامة مثالية وصحية لجميع الهنود البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.

في الآونة الأخيرة ، أطلقت "غلوبال دنتال سرفيسز" أيضًا علامة تجارية مباشرة إلى المستهلك تحت اسم "لوف ماي سمايل" LoveMySmile ، تركز على منتجات وحلول لتصحيح الابتسامة تشمل أجهزة التقويم والمشابك وتبييض الأسنان. وتقدم "لوف ماي سمايل" حلاً فريدًا بقيادة أطباء الأسنان لتصحيح الابتسامة من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتم في العيادة أو مباشرة مع العميل والتي توفر الراحة والنتائج العالية الجودة.

جدير بالذكر أن الاستثمار الذي قامت به انفستكورب سيموّل استراتيجية "غلوبال دنتال سرفيسز" التي تهدف إلى زيادة حضورها التجاري مع الاستمرار في تقديم خدمات طب الأسنان ذات الجودة العالية في الأسواق الحالية والمجاورة، بالإضافة إلى تنمية نموذجها ومنتجاتها لتصحيح الابتسامة. ويؤكد الاستثمار التزام انفستكورب بالاستثمار في الشركات الرائدة في السوق في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية في الهند وتسريع توسعها ووضعها التنافسي على مستوى العالم.

تعليقاً على الاستثمار، قال الشريك الإداري لانفستكورب للثروات الخاصة، يوسف اليوسف: "يسرنا أن نعلن عن رابع صفقة لنا في القطاع الصحي في الهند. حيث نرى بأن "غلوبال دنتال سرفيسز" لديها إمكانيات قوية للنمو، مدعومة بأساسيات عمل قوية وفريق إدارة المتمرس. لذا نتطلع إلى هذه الشراكة وإلى دعم الشركة في سعيها لتحقيق كل إمكاناتها".

وأضاف غوراف شارما، مدير قسم الاستثمارفي انفستكورب في الشركات الخاصة في الهند: "اليوم ، تبلغ قيمة سوق خدمات طب الأسنان في الهند 3 مليارات دولار. وهي مجزأة للغاية مع كون المستشفيات الكبيرة وسلاسل عيادات طب الأسنان تمثل أقل من 10 ٪ من كل ممارسات هذا الاختصاص الطبي، علماً أنه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات الخمس المقبلة. ويتماشى الاستثمار في قطاع تخصص واحد ، ضمن قطاعات الرعاية الصحية ، بشكل جيد مع أطروحتنا الخاصة بدعم الأصول القيّمة والمتمايزة. في الهند ، تمثل "كلوف دنتال" صفقتنا الرابعة في مجال الرعاية الصحية مختارين مجال العناية بالأسنان غير المخترَق والذي يوفر فرصة جذابة. مع تحسين النظافة والوعي المتزايد حول الرعاية الصحية ، يعتمد المرضى بشكل متزايد على السلاسل المنظمة للخدمات الطبية المحترفة. ونحن نتطلع إلى هذه الشراكة ودعم الشركة في توسيع نطاق عملياتها في الهند".

سبق لانفستكورب أن أبرمت ثلاث صفقات تتعلق بالرعاية الصحية في الهند: "في-إنشور فارما تكنلوجيز" V-Ensure Pharma Technologies ، و"نيفروبلاس" Neprhoplus (سلسلة منشآت لغسل الكلى) ، ومستشفيات "آي إس جي آي" ASG Eye . وباعت اتفستكورب مؤخرًا كل حصتها في "آي إس جي آي" إلى "جنرال أتلانتيك" General Atlantic و"كيدارا" Kedaara. وعلى الصعيد العالمي ، استثمرت انفستكورب في أكيورا Acura ، ثاني أكبر منصة لطب الأسنان في ألمانيا.

من جهته، قال أماريندر سينغ، الرئيس التنفيذي لـ"غلوبال دنتال سرفيسز": " يسعدنا أن نتشارك مع إنفستكورب وتايبورن لأن هذه الشراكة ستزوّدنا بالإمكانات لتحقيق أهدافنا التوسعية ، وتجهيز عياداتنا بأحدث المعدات التكنولوجية، وتقديم طب الأسنان الاحترافي والأخلاقي والعالي الجودة للعديد من المجتمعات الهندية. وستمكننا فرق الإدارة ذات الخبرة وشبكة شركائنا الجدد من تسريع نمونا بشكل كبير. إنني أتطلع فعلاً إلى شراكتنا مع انفستكورب".جدير بالذكر أن انفستكورب مستثمر نشط في الهند في شركات السوق المتوسطة عبر القطاعات المرتبطة بالاستهلاك وفي القطاع العقاري. وفي مجال الشركات الخاصة ، تستهدف انفستكورب الفرص عبر قطاعات التكنولوجيا الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتجزئة والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. وتشمل استثماراتها في السنوات الأربع الأخيرة: في إنشور" V-Ensure، "إن دي آر للتخزين" NDR Warehousing، "إنترغرو براندز" Intergrow Brands، "بيواكوف.كوم" Bewakoof.com، "فرش تو هوم" FreshToHome، "زولوستايز" Zolostays، "إنكريد" InCred، "سيتيكارت" Citykart، "نيفروبلاس" NephroPlus، "يونيلوغ" Unilog، "إكسبرسبيز" XpressBees، و"سفاري إندستريز" Safari Industries.

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