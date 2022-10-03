تاسع استثمارفي المملكة العربية السعودية والثاني لصندوق انفستكورب السعودي قبل الطرح العام الذي أُطلق مؤخرًا، بعد الاستثمار في تراكر

تقدم "نور نت" خدماتها لأكثر من 1200 شركة في المملكة العربية السعودية

البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أن صندوقًا تديره انفستكورب قد استحوذ على حصة أغلبية في شركة "نور نت"، أحد أكبر مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية.

تأُسست "نور نت" عام 1998 في المملكة العربية السعودية كمزود خدمة الإنترنت للشركات، وهي اليوم شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نور للاتصالات نورنت. ووسعت تدريجيًا قدراتها التقنية والبشرية لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الخدمات السحابية المُدارة والأمن/الأمن السيبراني وإدارة مراكز البيانات. يعمل في "نور نت" أكثر من 450 موظفًا يخدمون قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 1200 شركة في 30 مدينة في المملكة وحققت أكثر من 130 مليون دولار أميركي من العائدات عام 2021.

تعليقاً على ذلك، قال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى انفستكورب: "يسعدنا الإعلان عن هذا الاستثمار ونستفيد من التجربة العالمية لانفستكورب بالاستثمار في قطاع خدمات الأعمال، مع التركيز على الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، بالإضافة إلى خبرتنا العميقة في الاستثمار والاستحواذ على شركات في المملكة العربية السعودية وطرحها العام. تتماشى إستراتيجيتنا الاستثمارية والتزامنا بقطاع التكنولوجيا وخدمات الأعمال مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتسريع التحول الرقمي عبر القطاعات".

قال وليد مجدلاني، رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا في انفستكورب: "نحن متحمسون للغاية للشراكة مع نور نت كثاني استثمار لصندوق انفستكورب السعودي للنمو قبل الطرح العام الأولي الذي تم إطلاقه مؤخرًا واستثمارنا التاسع في المملكة العربية السعودية. لدينا خطط طموحة للشركة، بما في ذلك توسيع مروحة منتجاتها وانتشارها الجغرافي بشكل عضوي ومن خلال عمليات الاستحواذ، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق إدارتها للمساهمة في رحلة نموها".

قال خالد الريان، الرئيس التنفيذي لشركة نورنت، من "نور نت": "يسعدنا أن نعمل مع مؤسسة مالية ذات حضور راسخ في المملكة العربية السعودية. انفستكورب هي الشريك المثالي لتمكين نور نت من تحقيق إمكانات النمو التي تملكها. حيث لديها سجل حافل من الاستثمار الناجح في قطاع التكنولوجيا وخدمات الأعمال على مستوى العالم والشراكة مع الشركات الوطنية الرائدة في المملكة وإدراجها في السوق المالية السعودية".

أما أمجد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة "نور نت" فقال: "يسعدنا أن نرحب بانفستكورب كشريك استراتيجي ومالي، لتساهم في دعم الشركة نحو تحقيق خططها الطموحة لتصبح اللاعب الفعلي في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجيل القادم ، محليًا وإقليميًا. تمثل نور نت لبنة أساسية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فهي توفر مجموعة كاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإنترنت لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعين العام والخاص في المملكة، وسنبقى ملتزمين بتقديم الخدمات الأعلى جودة".

افتتحت انفستكورب مكتبها في الرياض عام 2008، وتدير عبره علاقات عميقة الجذور وطويلة الأمد مع المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وتستثمر منذ ذلك الحين في الشركات الرائدة في المملكة. حتى الآن، وبما في ذلك الاستثمار في "نور نت"، قامت انفستكورب بتسعة استثمارات في المملكة العربية السعودية، عبر قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والقطاع الاستهلاكي، والخدمات القائمة على التكنولوجيا، وخدمات الأعمال، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات الصناعية. وقد أدرجت الشركة أربع شركات سعودية في بورصة "تداول"، مما أدى إلى توليد أكثر من 40 مليار دولار من الطلب المحتمل من عمليات التسويق المسبق للإدراج في ذلك الوقت. وتوظف شركات محفظة انفستكورب أكثر من 23 ألف شخص في جميع أنحاء المملكة.

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