أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة – في إطار جهود توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة "مدن القابضة" وشركة "إعمار العقارية"، وشركة "سلال للغذاء والتكنولوجيا" ومجموعة "كالدس" للصناعات الدفاعية، انضمت بموجبها الجهات الأربع إلى برنامج المحتوى الوطني في الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للاستفادة من المزايا والممكنات الداعمة للنمو والتنافسية.

جاء ذلك في اليوم الثاني من فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، البرنامج الاقتصادي الشامل لدولة الإمارات الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع الاستثمار والنمو الصناعي. بتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، حيث يجمع الحدث في نسخته الرابعة تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" المصنعين والمستثمرين والمبتكرين من داخل الدولة وخارجها. ويستمر حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الأربع، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الذي يعد واحداً من مشاريع الخمسين لدولة الإمارات ويساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات.

ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن مجموعة "مدن القابضة" سعادة عبدالله الساهي، العضو المنتدب وعن شركة "إعمار العقارية" السيد أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي للشركة، وعن "سلال للغذاء والتكنولوجيا" السيد سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن مجموعة "كالدس" د.خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجموعة “كالدس".

وتعتبر "مدن القابضة" من الشركات الدولية القابضة الرائدة في قطاعات تشمل التطوير العقاري والضيافة وإدارة الأصول والاستثمار والفعاليات والسياحة، وتعد" إعمار العقارية" من أبرز الشركات العقارية الرائدة في الدولة وحول العالم فيما تهدف "سلال للغذاء والتكنولوجيا" الى تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتعد "كالدس" مجموعة رائدة في مجال تصنيع وتطوير التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية.

ويأتي انضمام هذه الشركات بعد النجاحات الكبيرة لبرنامج المحتوى الوطني في الصناعة، ووصول القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم مع نهاية عام 2024 وهو ما يدعم الاكتفاء الذاتي الصناعي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القيمة الاقتصادية الوطنية وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات".

وشهدت المنصة في دورتها الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 720 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة.

-انتهى-

#بياناتشركات