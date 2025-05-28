بورصة دبي للذهب والسلع ستساهم في المبادرات الرئيسية التي تُعزز الأسواق المالية الإقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع DGCX)) عن انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية AFCM)). ويعكس هذا التعيين الخبرة التي تتمتع بها بورصة دبي للذهب والسلع في الرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر، وابتكار المنتجات، كما يعزز مكانتها كجهة إقليمية رائدة في مجال تداول مشتقات السلع والبنية التحتية للأسواق المالية.

يلعب اتحاد أسواق المال العربية، الذي تأسس عام 1978 ليكون جهازاً توجيهياً وإرشادياً للبورصات العربية، دوراً محورياً في تعزيز التعاون وضمان اتباع أفضل الممارسات على أساس موحد في المنطقة. ومن خلال انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال التابعة للاتحاد، ستساهم بورصة دبي للذهب والسلع في إطلاق مبادرات رئيسية تُعزز الأسواق المالية الإقليمية، ويشمل ذلك:

· تنسيق القواعد واللوائح التشغيلية التي تُنظم عمليات التداول في البورصات العربية.

· اقتراح إصلاحات تشريعية لدعم نشاط الأسواق.

· وضع استراتيجيات لتعزيز أحجام التداول والسيولة.

· وضع استراتيجية لتطوير أعمال شركات الوساطة والبورصات.

· تشجيع تبادل الخبرات بين البورصات العربية.

· الاستعانة بخبراء خارجيين لدعم تطوير الأسواق.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "يمثّل انضمام بورصة دبي للذهب والسلع في لجنة تطوير الأعمال التابعة لاتحاد أسواق المال العربية تأكيداً على دورنا المحوري في المشهد المالي وقطاع السلع في المنطقة. وباعتبارها البورصة الأكبر والأكثر تنوعاّ في مجال المشتقات في الشرق الأوسط، تتمتع بورصة دبي للذهب والسلع بخبرة واسعة في مجال الابتكار في السوق وإدارة المخاطر والتوافق التنظيمي. ويعد هذا التعيين شهادة على التزامنا بتطوير الأسواق المالية في العالم العربي، كما سيسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاعي السلع والخدمات المالية."

لطالما كانت بورصة دبي للذهب والسلع عضواً فعالاً في اتحاد أسواق المال العربية، حيث أنها تشارك في لجنة التدقيق والحوكمة التابعة له. ويأتي انضمامها إلى لجنة تطوير الأعمال بالتزامن مع مشاركتها في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد في تونس، ليعكس التزامها المستمر بتعزيز بنية الأسواق الإقليمية، وتوسيع عروض المنتجات، وتمتين أواصر التعاون في جميع أنحاء المنطقة.

علاوةً على ذلك، تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة شركة دبي لمقاصة السلع (DCCC)، التابعة لبورصة دبي للذهب والسلع، والتي تلعب دوراً محورياً في ضمان الاستقرار المالي والحد من المخاطر في تداول مشتقات السلع.

من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، تؤكد بورصة دبي للذهب والسلع من جديد ريادتها في الأسواق المالية على مستوى العالم العربي، وذلك عبر مساهمتها في إرساء دعائم بيئة تداول إقليمية متكاملة وشفافة وتحظى بموقع تنافسي على الصعيد العالمي.

نبذة عن بورصة دبي للذهب والسلع:

بورصة دبي للذهب والسلع هي البورصة الرقمية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والتي يقوم المتداولون من خلالها بإدارة مخاطرهم وحماية قيمة أصولهم وتنمية محافظهم الاستثمارية. وتعمل البورصة على تعزيز السيولة في السوق من خلال طرح مجموعة واسعة من العقود الآجلة وعقود الخيارات في مجال المعادن الأساسية والثمينة، والمنتجات الهيدروكربونية، والأسهم والعملات. ونحن نضمن لأعضاء البورصة منصة عالية التنظيم لتداول ومقاصة المشتقات، ذات مصداقية عالمية وسجل حافل في مجال تسوية العقود.

تمتلك وتدير بورصة دبي للذهب والسلع أكبر شركة مقاصة متعددة الأصول في المنطقة، وهي شركة دبي لمقاصة السلع، المرخصة كشركة تقاص مركزي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وحاصلة على اعتراف سلطة النقد في سنغافورة كدار مقاصة مرخصة. كما أن بورصة دبي للذهب والسلع ودار المقاصة التابعة لها خاضعتين للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح الموقع الجغرافي الاستراتيجي لبورصة دبي للذهب والسلع في دبي، على مفترق طرق التجارة الرئيسية والمناطق الزمنية المختلفة، لعب دور حيوي في صناعة تداول المشتقات العالمية والعمل في أي سوق أو منطقة جغرافية، وتوفير خدمات غير متقطعة وبرسوم بسيطة وشفافة، والاستفادة من الإطار التنظيمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.