العثمان: ملتزمون بتقديم تجربة لا تُضاهى لعملائنا تتعدى الجانب المصرفي لتهتم بتفاصيل حياتهم

- "هارودز" بعد "الشايع"... انطلاقة قوية لشراكات "الوطني" الحصرية منذ بداية 2025

- نسخّر خبراتنا الواسعة لتلبية احتياجات العملاء ونسعى دائماً إلى تجاوز توقعاتهم

وارد: شراكتنا مع Visa و"الوطني" لإصدار بطاقات تحمل علامات تجارية مشتركة تمثل محطة فارقة في مسيرة التوسع الدولي لـ "هارودز"

و"الوطني" لإصدار بطاقات تحمل علامات تجارية مشتركة تمثل محطة فارقة في مسيرة التوسع الدولي لـ "هارودز" سينغ: سعيدون بهذا التعاون الذي يمنح حاملي بطاقات فيزا في الكويت تجربة مصرفية رائدة تجمع بين القيمة الاستثنائية وسهولة الاستخدام

في إطار مواصلته لمسيرة الريادة والأسبقية في تقديم كل ما هو جديد ومميز لعملائه، أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيعه اتفاقية شراكة حصرية مع متجر هارودز الشهير في العاصمة البريطانية لندن، أحد أبرز وجهات التسوق عالمياً، تتيح لكل من عملاء البنك والمتجر العديد من المزايا والعروض الاستثنائية.

تأتي هذه الاتفاقية الخاصة بالكويت وغير المسبوقة في السوق المحلي والإقليمي، لتؤكد حرص البنك على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، عبر عقد الشراكات وإبرام الاتفاقيات مع كبرى المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، ليس محلياً فقط وإنما على المستوى العالمي، لمكافأتهم بعروض ومزايا حصرية تلائم أنماط حياتهم المتنوعة.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة الحصرية في لندن، من قبل الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان، ومدير عام متجر هارودز، السيد/ مايكل وارد، ونائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة Visa في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة سعيدة جعفر.

وفي هذه المناسبة، قال العثمان: "يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه، مستفيداً من مكانته الرائدة وعلاقاته الوطيدة مع كبرى الشركات والمؤسسات محلياً وعالمياً، فنحن لا نكتفي بتلبية احتياجات عملائنا بل نسعى دائماً إلى تجاوز توقعاتهم".

وأضاف العثمان: "يشهد العام 2025 منذ بدايته انطلاقة قوية لبنك الكويت الوطني في إبرام اتفاقيات تعاون جديدة مع مؤسسات رائدة في قطاعاتها، فبعد اتفاقية الشراكة الحصرية مع مجموعة الشايع، ها نحن نوقع هذه الشراكة مع متجر هارودز، أحد أشهر وجهات التسوق في العالم، وذلك في إطار التزامنا بإثراء تجربة عملائنا معنا بمنحهم مميزات لا تُضاهى، لا تقتصر على الجانب المصرفي وإنما تهتم بتفاصيل حياتهم وتوفر لهم باستمرار قيمة مضافة عبر مجموعة من العروض والمزايا غير المسبوقة".

وأكد أن "الوطني" مستمر في تسخير خبراته الواسعة الممتدة لعقود من أجل فهم احتياجات عملائه وتقييم أهدافهم، ومن ثم العمل على تلبية تلك الاحتياجات والأهداف، ما يثري تجربتهم المصرفية الاستثنائية التي يحرص البنك على توفيرها لهم عبر مجموعة من المنتجات والخدمات المتميزة.

من جانبه، قال مدير عام متجر هارودز السيد/ مايكل وارد: " يسعدنا إطلاق البطاقات التي تحمل العلامات التجارية المشتركة مع شركائنا من Visa وبنك الكويت الوطني، في خطوة تعكس التزام هارودز بتوسيع آفاقه الدولية وتعزيز مكانته العالمية. ويمثل هذا التعاون جسراً يربطنا بعملائنا المميزين، حيث نقدم لهم تجربة مكافآت استثنائية تلبي تطلعاتهم، سواء كانوا من عملائنا الدائمين أو الجدد في الكويت. ومن خلال هذه المبادرة، نجسد قيم التميز والخدمة الشخصية التي تميز هارودز، فيما نتطلع إلى توسيع نطاق عروضنا مستقبلاً، لنقرب تجربة هارودز الفريدة لعملائنا أينما كانوا حول العالم".

وعلى صعيد متصل، قال نائب الرئيس ومدير عام Visa في الكويت وقطر، السيد/ شاشانك سينغ: "نحرص في Visa على الارتقاء بتجربة الدفع لحاملي بطاقاتنا، ويعكس تعاوننا مع بنك الكويت الوطني وهارودز هذا الالتزام عبر تقديم عرض مميز يجمع بين الامتيازات الحصرية والراحة الفائقة. كما يستفيد حاملو البطاقات من أحدث تقنيات الأمان التي توفرهاVisa ، ما يتيح لهم استخدام بطاقة Visa هارودز من بنك الكويت الوطني بثقة تامة، سواء داخل الكويت أو لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري حول العالم".

وأضاف سينغ: "سعيدون بهذه الشراكة، ونتطلع إلى تقديم قيمة مضافة وتجربة دفع سلسة وآمنة لحاملي بطاقات Visa في الكويت".

الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص دائماً على تقديم العروض المجزية والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة لعملائه من كافة الشرائح، ما يدعم موقعه الريادي في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويعد متجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، والذي تزيد مساحته عن مليون متر مربع، أحد أشهر وجهات التسوق الفاخرة وواحداً من أكبر المتاجر في العالم، حيث يشتهر بمحلاته المتنوعة وتصميمه الخارجي الجميل وبقاعدة عملاء كبيرة تضم الكثير من المشاهير حول العالم.

ويستقطب المتجر الذي يضم أكثر من 330 قسمًا و5000 علامة تجارية عبر سبعة طوابق، ويشتهر بسلعه وخدماته الفاخرة التي تشمل الأزياء والمجوهرات، إضافة إلى مطاعمه المميزة، ملايين الزوار سنوياً من كافة بلدان العالم، وذلك منذ أكثر من 150 عامًا.

في "هارودز"، يمكنك التسوق بين متاجر الأزياء الراقية، أو تجربة بعض العطور الجديدة وعلاجات السبا، أو تصفح أحدث الابتكارات في مجموعة متنوعة من متاجر التكنولوجيا. كما يمكنك أيضًا تناول الطعام في أحد المطاعم التي تقدم تشكيلة واسعة من الأطعمة المحضرة باستخدام تشكيلة متنوعة من المكونات المتميزة.

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