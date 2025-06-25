النصف: نحرص على تقديم خدمات مبتكرة تواكب التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي

- خدمة صناديق الأمانات الآلية من "الوطني" تتميز بسهولة الوصول إليها على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع

- رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم جزء رئيسي من ثقافة البنك

- أولويتنا دائماً تقديم تجربة مصرفية استثنائية تتجاوز توقعات عملائنا وتستشرف احتياجاتهم المستقبلية

في إطار حرصه على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير أفضل الخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبّي احتياجاتهم، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق خدمة صناديق الأمانات الآلية ليصبح أول بنك في الكويت يقدم هذه الخدمة والتي ستمكن العملاء من الوصول إلى صناديقهم من دون الحاجة إلى تدخل الموظفين.

تتيح هذه الخدمة للعملاء فرصة الوصول إلى صناديقهم بكل سهولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال بضع خطوات بسيطة، حيث يتم استرجاع صندوق الأمانات عبر نظام مؤتمت ذكي، ويصل إلى العميل في غرفة خاصة.

تعتبر هذه الخدمة من الحلول المثالية للعملاء الذين يبحثون عن خيار آمن ومريح وسريع وموثوق للوصول إلى صناديق أماناتهم في بنك الكويت الوطني، مما يعكس ريادة البنك في تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

وتتميز خدمة صناديق الأمانات من "الوطني" بالسرية والخصوصية التامة بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها، كما أنها تتميز بأعلى درجات الأمان لأنها مصنوعة من مواد مقاومة للحريق ومثالية لحماية المقتنيات الثمينة والوثائق الهامة من الحريق أو الفقدان.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، السيد/ هشام النصف: «نفخر بأن نكون أول بنك في الكويت يقدم هذه الحلول الذكية التي تجمع بين الأمان وسهولة الاستخدام، حيث تأتي هذه الخدمة كخطوة كبيرة تجاه تقديم حلول رقمية تخدم العملاء».

وأضاف النصف: «نجمع في هذه الخدمة إرثنا من ثقة العملاء بالتكنولوجيا المتطورة لنمنحهم سهولة التحكم بمقتنياتهم الثمينة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع وبخصوصية تامة، كما نعمل باستمرار على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة رائدة من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات ومنتجات رقمية مميزة، تواكب التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي حول العالم، وسنعطي الأولوية دائما لتقديم تجربة مصرفية استثنائية لا تلبي فقط احتياجات عملائنا، بل تتجاوز توقعاتهم، وتستشرف احتياجاتهم وتفضيلاتهم المستقبلية».

وأكد النصف أن "الوطني" سيواصل تقديم أفضل الحلول المصرفية من خلال التركيز على آراء واقتراحات العملاء واستخدام أدوات تحليل البيانات المتقدمة لجمع رؤى شاملة تساهم في تعزيز تجربة العملاء وتفاعلهم ورضاهم، ما يضمن تلبية احتياجاتهم المتطورة، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس حرص البنك على مواكبة اتجاهات السوق وترسيخ مكانته في طليعة الابتكار الرقمي من خلال تقديم خدمات عدة تجمع بين الابتكار والراحة والأمان عبر تبني حلول تكنولوجية متقدمة وفعالة.

كما سيواصل البنك تعزيز القيمة المقدمة لعملائه، من خلال منتجات مبتكرة وحلول متطورة تلبي تطلعاتهم وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية، حيث يعد رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم جزءً رئيسياً من ثقافة بنك الكويت الوطني.

ويفخر بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى البنك إلى تبني المزيد من المبادرات المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات التي من شأنها تعزيز تجربة العملاء وتسريع تقديم الخدمات في السوق.

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