مسقط: تأكيدًا على التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة لمختلف شرائح العملاء في جميع أنحاء سلطنة عُمان، تعلن الوطنية للتمويل، الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان، بفخر عن افتتاح فرعها الجديد في ولايـة العامرات، ليكون الفرع الرابع والعشرون ضمن شبكة فروعها المتنامية. ويُعد هذا الافتتاح إنجازًا بارزًا، إذ أصبحت الوطنية للتمويل أول شركة تمويل تفتتح فرعًا في المنطقة، في خطوة تعكس استراتيجية النمو الطموحة التي تنتهجها الشركة.

يعكس هذا التوسع التزام الوطنية للتمويل بالتركيز على خدمة العملاء وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول تمويلية سهلة وميسرة للأفراد والشركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. كما يعزز فرع العامرات الجديد نطاق خدمات الشركة في المنطقة، موفّرًا منتجات تمويلية مصممة خصيصًا لتكون أقرب إلى أماكن إقامة وعمل العملاء، مما يقوّي ارتباط الشركة بالمجتمعات التي تخدمها.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "يُجسّد توسعنا في ولاية العامرات التزامنا المستمر بتسهيل وصول العملاء إلينا للحصول على التمويل الذي يطمحون إليه وفقـًا لخططهم الفردية والمؤسسية. وكوننا أول شركة تمويل تؤسس مقرها في ولاية العامرات، يُعدّ إنجازًا نفخر به. ويؤكد هذا التوسع استراتيجيتنا القائمة على النمو المدروس والمدفوع بتحقيق تطلعات المجتمع، وإيماننا بأن التمكين المالي يجب أن يكون متاحًا للجميع. ومع استمرار نمونا، نواصل تركيزنا على إحداث تأثير فعّال من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبّي احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر حاجة إليها".

يقع الفرع الجديد في موقع استراتيجي بولاية العامرات سريعة التطور، ويدخل سوقًا واعدة بهدف تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم، ومساعدة الشركات على تسريع نموها. صُمم الفرع بلمسة عصرية مميزة من الوطنية للتمويل وأجواء مُرحّبـة تراعي احتياجات المجتمع، وهو مزوّد بميزات تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك أجهزة الخدمة الذاتية وخدمة ترجمة لغة الإشارة عبر المكالمات المرئيـة، ما يوفر تجربة عملاء سلسة وشاملة وفعّالة. ويقدّم الفرع مجموعة متكاملة من منتجات الوطنية للتمويل، المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لسكان ولاية العامرات. كما يضم فريقًا متخصصًا من الكفاءات المؤهلـة لتقديم استشارات متخصصة ودعم متكامل، مما يضمن للعملاء رحلة تمويل مرنة وميسّرة.

تركز استراتيجية النمو طويلة المدى للشركة الوطنية للتمويل على تعزيز التواصل مع المجتمعات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. وبصفتها أول شركة تمويل تُنشئ فرعًا في ولايـة العامرات، تبادر الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول تمويلية مُيسّرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدةً التزامها بتقديم تجارب استثنائية تتطور بما يتوافق مع احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

بشبكة فروع تمتد إلى 24 فرعًا موزعة على عدة محافظات وولايـات، تواصل الوطنية للتمويل ريادتها في هذا القطاع، ما يعكس ثقة عملائها المخلصة والمتزايدة. ويؤكد افتتاح فرع ولايـة العامرات رؤية الشركة في أن تكون شريكًا حقيقيًا للتقـدم، موفـرًا فرصًا مالية فعّالة لعدد أكبر من الأفراد والمجتمعات.

-انتهى-

#بياناتشركات