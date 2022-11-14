مسقط: سعياً منها بتأهيل المواهب الوطنية وتعزيز روح مسؤوليتها المجتمعية، قامت الوطنية للتمويل – الشركة الرائدة في مجال التمويل في سلطنة عُمان - عبر جناحها للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة "امتداد" بإستكمال أواصر الشراكة القائمة مع مؤسسة إنجاز عمان بعد نجاحها المبهر ، للمساهمة في تأهيل 1000 مشارك من برنامج "الشركة" التابع لإنجاز عُمان، والذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات في ريادة الأعمال وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمشروعهم الخاص.

وقع الاتفاقية بالنيابة عن الوطنية للتمويل الفاضل/ طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل ومن جانب مؤسسة إنجاز عُمان الفاضلة خولة بنت حمود الحارثية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز عُمان، وذلك بالمكتب الرئيسي التابع للوطنية للتمويل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر على مدى ستة أشهر طلبة مؤسسات التعليم العالي، ويسعى إلى تمكين طلاب الجامعات والكليات الخاصة من إقامة مشاريع يمكن إدراجها في السوق بعد إكسابهم التأهيل والتدريب الكافي.

تعليقا على الشراكة قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي:" في الواقع نحن سعداء جدا بتجديد هذه الشراكة المثمره مع إنجاز عمان ونسعى دائما إلى دعم البرامج المستدامة لما لها من منافع ملموسة للمجتمع والوطن على حد سواء، حيث نهدف عبر هذا التعاون إلى دعم الشباب وتمكينهم للخوض في غمار ريادة الأعمال بالكفاءة اللازمة وتأسيس مشاريعهم التي ستسهم في إيجاد فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية عمان 2040."

ومن جانبها، علقت الفاضلة خولة الحارثية بقولها:" نحن نطمح في إنجاز عُمان من خلال هذا التعاون إلى خلق جيل واعي بثقافة ريادة الأعمال وتشجيعهم وإكسابهم المعارف اللازمة، ونثمن جهود الوطنية للتمويل في دعمها أحد برامجنا الرئيسية التي تهدف للوصول الى الغاية المطلوبة، حيث نؤمن في إنجاز عُمان أن هذه الشراكات الاستراتيجية تلعب دور هام للغاية في تحقيق الأهداف المنشودة للوطن، إذ تسعى المؤسسة دوما إلى المساهمة في دعم البرنامج وتحفيز الطلبة للتعلم والتطوير المستمر والتوظيف"

بإعتبارها شركة التمويل الرائدة، تحرص الوطنية للتمويل على مواصلة دورها في الوصول الى مختلف شرائح المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولذلك أطلقت الشركة برنامجها للمسؤولية المجتمعية "امتداد" والذي يهدف إلى تقديم مبادرات في قطاعات مختلفة تشمل التعليم والمجتمع والصحة والبيئة.

ويشار إلى أن الوطنية للتمويل تأسست في عام 1987، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تستهدف الأفراد والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروعها البالغ عددها 21 فرعاً حول السلطنة.

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