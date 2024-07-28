

28 يوليو مسقط: مواصلةً التزامها بتعزيز ثقافة عمل مُلهمة ومُحفزة للتميز والابتكار؛ من خلال تمكين موظفيها من تطوير مهاراتهم والنمو على الصعيدين المهني والشخصي، تم تكريم الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائِدة في سلطنة عُمان، بجائزة "أفضل علامة تجارية كجهة عمل" المرموقة في حفل جوائز العلامة التجارية لجهة العمل - عمان 2024، الذي أقيم في فندق كراون بلازا مسقط. استلمت الجائزة الفاضلة منال الرئيسية، رئيسة الموارد البشرية بالنيابة عن الشركة، وسط تجمع مميز من الشخصيات البارزة وقادة الصناعة.

يُسلط الحفل الضوء على تبني بيئات عمل إيجابية وملهمة، التي بدورها تولي أهمية قصوى لتنمية مهارات الموظفين وتطويرها، وتوفر فرص نمو استثنائية باستمرار. يُعد هذا التتويج انعكاسًا للجهود التي تبذلها الوطنية للتمويل في تمكين الموظفين وتعزيز مهاراتهم من خلال بيئة عمل تحفز على الابتكار والتميز.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: " سُعداء جدًا بهذا التتويج الاستثنائي ، والذي يؤكِدُ تفاني الشركة في توفير بيئة عمل تُعزز تقدم الموظفين. يتمحور اهتمامنا دائمًا حول تمكين موظفينا وتقديم خدمات وبرامج متطورة لتسهم في بناء بيئة عمل مُلهمة، كما أننا نسعى دائماً للإشادة بمساهماتهم القيّمة. حيث نؤمن بأن الاستثمار في موظفينا هو استثمارٌ في مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للشركة مع وجود كفاءات وطنية ذات قدارات ومهارات ديناميكية تنافسية."

تجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتمويل قد حققت نسبة تعمين بلغت 91.01%، وتواصل بناء قوة عمل عُمانية متميزة، من خلال إعطاء الأولوية لمبادرات التدريب لتعزيز القدرات، وتحسين جودة العمل ورفع معايير خدمة العملاء. وتدرك الشركة أهمية وجود مسارات واضحة للتقدم والنمو الوظيفي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من فرص تطوير المهارات، تشمل ورش العمل وبرامج التدريب والإرشاد. علاوة على ذلك، تلتزم الوطنية للتمويل بالحفاظ على ثقافة عمل صحية، مما يضمن تمتع الموظفين بتوازن ديناميكي بين العمل والحياة الشخصية، مما يترك أثراً ايجابياً مُستدام. هذا النهج الشامل يهدف إلى دعم الموظفين ومساعدتهم في تحقيق إمكانياتهم الكاملة.

كما تؤكد الوطنية للتمويل على التزامها بأجندة الاستدامة الوطنية، تماشيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040. إذ تُشكل الاستدامة عُنصرًا أساسيًا في عمليات الشركة. من خلال الاستثمار في التعلم المستمر والتقدم المهني، لا تقوم الوطنية للتمويل فقط بتعزيز كفاءات الموظفين بل تُساهم أيضًا في تنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، مما يضمن استعدادهم لمواجهة التحديات ودفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام داخل البلاد.

هذا التتويج يؤكد التزام الوطنية للتمويل بتعزيز بيئة عمل مبنية على الثقة وروح الفريق والتعاون والنمو. ومع استمرار الشركة في قيادة قطاع التمويل، فإنها تظل ملتزمة بتطوير الموظفين؛ لبناء مستقبل واعد يواكب التنمية المُستدامة.

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