سجّلت الواحة لاند صافي دخل بلغ 86 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى، مدفوعاً بمكاسب بيع المرحلتين (1) و(2أ) من أصولها العقارية الصناعية، إلى جانب الدخل الإيجاري المستقر من الأصول المؤجرة الأخرى.

سجّلت الواحة للاستثمار صافي دخل بلغ 290 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدعومةً بتحقيق إيرادات قوية من الرسوم المتكرّرة، إلى جانب العوائد القوية التي حققتها صناديقها الاستثمارية.

حققت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي دخل قدره 82 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، مدفوعاً بتحقيق القيمة من أصول المحفظة الاستثمارية، إلى جانب الزخم المتواصل في توسّع "الواحة هيلث" نحو مجالات الطب التخصّصي.

حققت الواحة كابيتال صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 343 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتسجّل بذلك إحدى أقوى الفترات المالية في تاريخ الشركة، بما يؤكد متانة نموذج أعمالها المتنوّع ونهجها المنضبط في التنفيذ. ويجسّد هذا الأداء قدرة الشركة على تحقيق القيمة عبر مختلف الدورات الاقتصادية، ويعزّز مكانتها كإحدى المنصات الاستثمارية الرائدة في إمارة أبوظبي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المُدارة بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 12.2 مليار درهم.

قدّمت الواحة للاستثمار وصناديقها أداءً قويًا، مدعومًا بـ إيرادات الرسوم المتكرّرة ومكاسب القيمة السوقية القوية. ويؤكد الأداء المتفوّق والمتواصل لصناديق الشركة صلابة نهجها الاستثماري، ويعكس التزامها بتحقيق عوائد مجزية معدّلة وفق المخاطر للمستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين.

أما على صعيد الاستثمارات الخاصة، فقد نجحت الشركة في تحقيق قيمة كبيرة من محفظتها الاستثمارية، بالتوازي مع تعزيز مكانة “الواحة هيلث” باعتبارها ركيزة رئيسية للنمو. ويسهم التوسع المتواصل للمنصة في مجالي الإخصاب والرعاية الصحية التخصّصية في ترسيخ موقع الشركة ضمن قطاع حيوي يشكّل إحدى ركائز التنمية طويلة الأمد في المنطقة.

كما أسهمت الواحة لاند بمساهمة بارزة في الأداء العام للشركة، إذ يعكس تحقيق القيمة من بيع الأصول الصناعية قدرة الشركة على إعادة تدوير رأس المال بفعالية وتعظيم القيمة في القطاع العقاري، إلى جانب تحقيق دخل إيجاري ثابت ومستقر.

وختامًا، ستواصل الواحة كابيتال البناء على هذا الزخم الإيجابي وتعزيز تركيزها في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات، مع الالتزام بتوظيف رأس المال بمسؤولية وكفاءة لضمان تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهميها ومستثمريها، بما يُعيد تأكيد مكانتها كأحد أبرز مديري الأصول الرائدين والموثوقين.

أبوظبي: أعلنت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (WAHA)، عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 343 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025، بارتفاع نسبته 22% على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القوي عبر ركائز أعمالها الثلاث: "الواحة للاستثمار"، و"الاستثمارات الخاصة"، و"الواحة لاند".

سجّلت الواحة كابيتال إجمالي دخل بلغ 1.084 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 343 مليون درهم، بزيادة ملحوظة مقارنةً بـ 282 مليون درهم تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما خلال الربع الثالث من العام، فقد بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 134 مليون درهم، في حين وصل إجمالي الدخل إلى 373 مليون درهم.

وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتحقيق مكاسب قوية في القيمة السوقية إلى جانب إيرادات الرسوم المتكرّرة ضمن شركة الواحة للاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع تقييمات الأصول في محفظة الاستثمارات الخاصة. كما واصلت الشركة اتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، حيث جاءت المصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل أقل من المستويات المرصودة في الميزانية.

وبحلول نهاية شهر سبتمبر 2025، سجّلت الواحة كابيتال نموّاً في إجمالي الأصول المُدارة بنسبة 6% ليصل إلى 12.2 مليار درهم، مقارنةً بـ11.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ويُعزى هذا النمو إلى التدفّقات القوية لرؤوس الأموال من مستثمرين خارجيين نحو الصناديق التابعة لشركة الواحة للاستثمار.

وتقديراً لمسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات المستدامة، تم إدراج الواحة كابيتال ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأفضل 40 شركة لإدارة الأصول في المنطقة لعام 2025، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وفي الوقت نفسه، واصلت الواحة كابيتال تعزيز التزامها بأجندة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية خلال عام 2025، بما يعكس دورها المتنامي كمساهم طويل الأمد في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات. كما تم تكريم السيد محمد حسين النويس، المدير العام للشركة، من قبل فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025، للسنة الثانية على التوالي، تقديراً لدوره القيادي في دمج مبادئ الاستثمار المسؤول وتعزيز الأثر المجتمعي عبر مختلف عمليات الواحة كابيتال.

وخلال العام، واصلت الواحة كابيتال ترسيخ التزامها بأجندة المسؤولية المجتمعية من خلال دعم مبادرات إنسانية محلية ودولية، بما في ذلك مبادرة "الفارس الشهم 3" التابعة لـهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم جهود الإغاثة في غزة، في تأكيدٍ على التزام الشركة الراسخ بالقضايا الإنسانية وانسجامها مع قيم دولة الإمارات القائمة على التضامن والتعاطف.

كما حظيت الواحة كابيتال بتكريم خاص تقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها الفاعلة في قطاع الاستثمار، حيث نالت جائزة "أفضل شركة استثمار في القطاع الخاص – الإمارات"، في حين حصدت الواحة للاستثمار جائزة "أفضل صندوق ائتمان طويل/قصير في الأسواق الناشئة" ضمن جوائز التميّز في الاستثمار لعام 2025 التي تنظّمها مجلة ويلث آند فاينانس.

أبرز إنجازات "الواحة للاستثمار"

حققت الواحة للاستثمار، الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لشركة الواحة كابيتال والمتخصصة في إدارة الأصول، صافي دخل قدره 290 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدفوعاً بـإيرادات قوية من الرسوم المتكرّرة. وواصلت الشركة جذب تدفّقات أصول مستقرة من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين، ما يعكس الثقة المتنامية في سجلّها الحافل بالأداء المتفوّق ونهجها الاستثماري المنضبط عبر استراتيجيات الائتمان والأسهم والدخل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وخلال الفترة، استمرت التزامات رؤوس الأموال من أطراف ثالثة في النمو، مما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وترسيخ مكانة الشركة كإحدى أكثر مديري الأصول موثوقية وتميّزاً في الأسواق الناشئة بالمنطقة.

وسجّل صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة عائداً تراكمياً بلغ 294.8% منذ تأسيسه عام 2012، مقارنةً بعائد نسبته 80.1% لمؤشره المرجعي جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة. وفي المقابل، حقق صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً تراكمياً قدره 388.4% منذ إطلاقه، متجاوزاً بفارق كبير مؤشره المرجعي ستاندرد آند بورز المركّب للأسواق العربية الذي سجّل عائداً بنسبة 97.0% خلال الفترة نفسها. أما صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت فقد سجّل عائداً تراكمياً نسبته 33.6% منذ تأسيسه، متفوقاً على مؤشره المرجعي داو جونز للصكوك الذي حقق 10.4% خلال الفترة ذاتها. وتُبرز هذه النتائج قوة نهج الواحة للاستثمار وقدرتها على تحقيق عوائد رائدة ومتّسقة تفوق أداء السوق.

أبرز إنجازات وحدة "الاستثمارات الخاصة"

سجّلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي أرباح قدره 82 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدفوعةً بـتحقيق القيمة من خلال التخارج الجزئي من عدد من الأصول ضمن المحفظة الاستثمارية، إلى جانب مكاسب القيمة السوقية التي حققتها بعض الاستثمارات الرئيسية. وتواصل الوحدة تعزيز محفظتها المتنوّعة عبر الإدارة النشطة للأصول، والتخارج الانتقائي، وإعادة الاستثمار في القطاعات عالية النمو، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

وفي إطار هذه الوحدة، واصلت الواحة هيلث، منصة الرعاية الصحية التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الواحة كابيتال، توسّعها المستمر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث تضم المنصة كلاً من هيلث باي وأوركيد فيرتيليتي، بما يعكس استراتيجية المجموعة في الاستثمار ضمن القطاعات عالية النمو وواسعة الأثر التي تدعم أجندة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتعزّز مكانتها في مجال التميّز الطبي والرعاية الصحية.

وبنهاية 30 سبتمبر 2025، بلغت قيمة الأصول المُدارة في وحدة الاستثمارات الخاصة نحو 704 مليون درهم، موزّعة على استثمارات متنوّعة تشمل قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وعدداً من القطاعات الاستراتيجية الأخرى.

أبرز إنجازات "الواحة لاند"

حققت الواحة لاند، الذراع العقارية التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الواحة كابيتال، صافي أرباح قدره 86 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدفوعةً بـصفقة بيع المرحلتين (1) و(2أ) من أصولها العقارية الصناعية لصالح مجموعة الدار، إلى جانب الدخل التشغيلي المستقر. كما تم تأجير المرحلة (2ب) بالكامل، ما يعكس الطلب القوي والمستمر على المساحات الصناعية واللوجستية عالية الجودة في إمارة أبوظبي.

وخلال الفترة، حققت الواحة لاند إيرادات إيجارية صافية بلغت 40 مليون درهم، بما يؤكد استمرار الطلب المتنامي على الأصول الصناعية واللوجستية المتميّزة. وبعد استكمال عملية تحقيق القيمة من الأصول المكتملة، تواصل الشركة التركيز على المرحلة (2ب)، إلى جانب استكشاف فرص إضافية لتعظيم القيمة وتحسين توظيف رأس المال في محفظتها العقارية، بما يعزّز جاهزية الشركة لتحقيق مزيد من النمو المستدام في المرحلة المقبلة.

نبذة عن الواحة كابيتال

الواحة كابيتال شركة رائدة في إدارة الاستثمارات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تتمتع بخبرة استثمارية طويلة في الأسواق الناشئة وتحظى بشبكة علاقات واسعة في مجتمع المال والأعمال ولديها إمكانات بحثية قوية، مما يمكنها من تحقيق عوائد مجزية لمساهميها والمستثمرين في صناديقها.

تأسست الواحة كابيتال في عام 1997، وتعتبر اليوم منصة عالمية المستوى للاستثمار والنمو لما اكتسبته من سمعة قوية ومكانة مرموقة كأحد أبرز مؤسسات الاستثمار الخاصة في أبوظبي. وتتمتع الشركة بسجل حافل بالنجاح والإنجازات على صعيد الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة، وتقوم بتوظيف رأس مالها الخاص بما يتماشى مع استثمارات الأطراف الثالثة.

يقدم قطاع الأسواق العامة (الذي تديره شركة الواحة للاستثمار، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل) للمستثمرين المؤسسيين صناديق استثمارية مدارة بنشاط تركز على أسواق الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال نهج استثماري منضبط واستراتيجيات متميزة تهدف إلى تحقيق عوائد رائدة في السوق بشكل مستدام.

يتبنى قطاع الاستثمارات الخاصة نهجًا متعدد الأصول يركز على الاستثمارات المباشرة، مع مرونة في توظيف رأس المال عبر قطاعات وجغرافيات متنوعة. ويستفيد هذا القطاع من شبكة علاقات دولية واسعة لتوفير فرص استثمارية وعقد شراكات استثمارية مشتركة.

يعمل قطاع الواحة لاند على تطوير وتأجير منشآت صناعية ولوجستية في مشروع المركز بمنطقة الظفرة في أبوظبي، مستفيدًا من البنية التحتية الصناعية المتنامية في دولة الإمارات لتوسيع أصوله المؤسسية والمساهمة في تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق قيمة طويلة الأجل.

وبدعم من أكبر مساهميها، شركة مبادلة للاستثمار، تلعب الواحة كابيتال دوراً بارزاً في نهضة وتطور منظومة الاقتصاد وريادة الأعمال الحيوية في أبوظبي، وتحقق من خلال أعمالها قيمة طويلة الأجل لمساهميها والمستثمرين في صناديقها وموظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها.

