أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع ("الواحة كابيتال")، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة ، عن استكمال عملية تخارج شركتها التابعة، شركة واحة فاس المحدودة، من شركة تشانيل فاس إنفستمنتس المحدودة (التي تمارس نشاطها التجاري باسم "أوبتاسيا"). وجاء هذا التطور عقب الإدراج الناجح الذي حققته شركة التكنولوجيا المالية في بورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية اليوم (الطرح العام الأولي).

وتُعدّ هذه الصفقة واحدة من أهم عمليات التخارج التي تُنفذها "الواحة كابيتال" حتى الآن، مما يُبرهن بوضوح على المقدرة العالية للشركة على تحديد الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية وتطويرها وتحويلها إلى قيمة نقدية، وبما يضمن تحقيق عوائد استثنائية ومجزية لجميع مساهميها. وكانت "الواحة كابيتال" قد استحوذت (عبر شركتها التابعة) في البداية على حصة تبلغ 20% في "أوبتاسيا" خلال شهر سبتمبر 2017. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، نجحت "أوبتاسيا" في التحوّل من مجرد شركة مُبتكِرة في قطاع التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، لتصبح إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المالية المُدارة بالذكاء الاصطناعي، حيث تُقدم حلول الائتمان الرقمي والتمويل الأصغر للمستفيدين في 38 دولة حول العالم.

وقُبيل تنفيذ الطرح العام الأولي مباشرةً، بلغت حصة "الواحة كابيتال" (عبر شركتها التابعة) نسبة 9.3% في "أوبتاسيا"، وذلك بعد أن انخفضت الحصة الأصلية تدريجياً نتيجة تنفيذ عدة عمليات تخارج جزئية سابقة. وبالتزامن مع إجراءات الطرح العام الأولي، استحوذت شركة فيرست راند انفستمنت هولدينغز الخاصة المحدودة على حصة ثانوية بنسبة 20.1% في "أوبتاسيا"، وذلك في إطار الصفقة الثانوية (FirstRand Transaction) المرتبطة بالطرح. وعقب استكمال الطرح العام الأولي ستكون "الواحة كابيتال" قد تخارجت بالكامل من استثمارها في "أوبتاسيا". ومن المنتظر أن تُسفر هذه العملية عن تحقيق عوائد إجمالية بقيمة 119 مليون دولار أمريكي، وتثمر عن معدل عائد داخلي بنسبة 25%، ومضاعفة رأس المال المستثمر بواقع 4 مرات.

وفي هذا السياق، علّق محمد النويس، مدير الإدارة لشركة الواحة كابيتال، بقوله: "تمثل قصة نجاح 'أوبتاسيا' نموذجاً لنجاحات 'الواحة كابيتال' الاستثمارية، فبعد أن كانت شركة تكنولوجيا مالية إقليمية واعدة، تطورت لتصبح اليوم شركة عالمية رائدة ومُدرجة في الأسواق المالية. ويعكس هذا الاستثمار بوضوح مقدرتنا على اكتشاف ومساندة الشركات القادرة على إحداث تحوّل نوعي وتحقيق أثر ملموس وقيمة مستدامة. كما يُجسّد تخارجنا اليوم التزامنا الراسخ بتقديم عوائد مجزية للمساهمين، وبإعادة توظيف رأس المال في استثمارات استراتيجية تتماشى مع استراتيجيتنا التوسعية المستقبلية".

وقد أسهم إدراج "أوبتاسيا" في بورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية في وصول القيمة السوقية للشركة إلى ما يُقارب 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حجمها وثقة المستثمرين بها. واستقطب الطرح، الذي تضمن أسهماً أولية وثانوية بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار راند جنوب أفريقي (ما يُعادل 375 مليون دولار أمريكي)، طلبات اكتتاب تجاوزت المعروض بعدة مرات. ويُظهر هذا الإقبال الكبير حجم الطلب القوي الذي حظي به الطرح من قِبل المستثمرين في جنوب أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

وتُقدم "أوبتاسيا" خدمات مالية وائتمانية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر شراكات استراتيجية تجمعها بمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة والمؤسسات المالية وشركات التوزيع المختلفة. وتُتيح منصة الشركة المبتكرة، "أوبتاسيا 2.0" (Optasia 2.0)، إمكانية إجراء التقييم الائتماني وإصدار الموافقات بشكل فوري. وبذلك، فهي تُمكّن ملايين المستخدمين في مختلف الأسواق الناشئة من الاستفادة من منتجات رصيد خدمات الاتصالات والتمويل الأصغر، وهو ما يُسهم بفاعلية في تعزيز مستويات الشمول المالي في تلك المجتمعات.

نبذة عن الواحة كابيتال

الواحة كابيتال شركة رائدة في إدارة الاستثمارات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تتمتع بخبرة استثمارية طويلة في الأسواق الناشئة وتحظى بشبكة علاقات واسعة في مجتمع المال والأعمال ولديها إمكانات بحثية قوية، مما يمكنها من تحقيق عوائد مجزية لمساهميها والمستثمرين في صناديقها.

تأسست الواحة كابيتال في عام 1997، وتعتبر اليوم منصة عالمية المستوى للاستثمار والنمو لما اكتسبته من سمعة قوية ومكانة مرموقة كأحد أبرز مؤسسات الاستثمار الخاصة في أبوظبي. وتتمتع الشركة بسجل حافل بالنجاح والإنجازات على صعيد الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة، وتقوم بتوظيف رأس مالها الخاص بما يتماشى مع استثمارات الأطراف الثالثة.

يقدم قطاع الأسواق العامة (الذي تديره شركة الواحة للاستثمار، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل) للمستثمرين المؤسسيين صناديق استثمارية مدارة بنشاط تركز على أسواق الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال نهج استثماري منضبط واستراتيجيات متميزة تهدف إلى تحقيق عوائد رائدة في السوق بشكل مستدام.

يتبنى قطاع الاستثمارات الخاصة نهجًا متعدد الأصول يركز على الاستثمارات المباشرة، مع مرونة في توظيف رأس المال عبر قطاعات وجغرافيات متنوعة. ويستفيد هذا القطاع من شبكة علاقات دولية واسعة لتوفير فرص استثمارية وعقد شراكات استثمارية مشتركة.

يعمل قطاع الواحة لاند على تطوير وتأجير منشآت صناعية ولوجستية في مشروع المركز بمنطقة الظفرة في أبوظبي، مستفيدًا من البنية التحتية الصناعية المتنامية في دولة الإمارات لتوسيع أصوله المؤسسية والمساهمة في تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق قيمة طويلة الأجل.

وبدعم من أكبر مساهميها، شركة مبادلة للاستثمار، تلعب الواحة كابيتال دوراً بارزاً في نهضة وتطور منظومة الاقتصاد وريادة الأعمال الحيوية في أبوظبي، وتحقق من خلال أعمالها قيمة طويلة الأجل لمساهميها والمستثمرين في صناديقها وموظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها.

لمزيد من المعلومات حول الواحة كابيتال وإمكاناتها الاستثمارية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة wahacapital.com

