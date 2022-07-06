الكويت: أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن منح شركة مايكروسوفت الاذن لتوفير خدمات الحوسبة السحابية Office 365 وAzure وAzure Stack Hyperconverged Infrastructure في الكويت.

ويمثّل هذا الإنجاز ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها مايكروسوفت على مدار عدة سنوات بالشراكة مع الهيئة، ويعكس التزام الشركة بدعم مسيرة التحول الرقمي في الكويت.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال م. سالم مثيب الأذينه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات: "من الضروري للهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص اعتماد منتجات وخدمات راسخة وآمنة وقائمة على التكنولوجيا السحابية بهدف دعم الابتكار والوصول إلى طموحاتنا الرقمية وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. وتواصل مايكروسوفت بذل جهود حثيثة ومتميزة لتوفير مثل هذه الحلول، والتي ستسهم بالإضافة إلى غيرها من الابتكارات التكنولوجية في توفير فرصٍ غير مسبوقة ضمن عالم الحوسبة السحابية في الكويت".

وفي السياق ذاته، أكد علاء الدين كريم، المدير العام لمايكروسوفت في الكويت، على التزام الشركة بتسريع مسيرة التحول الرقمي الآمن في الكويت تماشياً مع رؤية الكويت 2035، وقال: "يلعب التحول الرقمي دوراً محورياً في رحلة الكويت نحو المستقبل، ومن الضروري ضمان أعلى مستويات الأمن والثقة على مختلف المراحل. ويعكس حصول مايكروسوفت على اذن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مكانة الشركة الرائدة كشريكٍ موثوق للتكنولوجيا، ويسلط الضوء على التزامنا بتمكين الهيئات والمؤسسات من الابتكار الآمن وتسريع جهود التحول الرقمي في الكويت".

وأضاف كريم أن الإعلان يؤكد استعداد مايكروسوفت لتلبية مختلف احتياجات العملاء، وأردف: "تحظى فرق عمل مايكروسوفت وشركاؤها في الكويت بالمعرفة والخبرات اللازمة لمساعدة المؤسسات على اعتماد خدمات مايكروسوفت السحابية بكيفية آمنة وفعالة ومثمرة".

#بياناتحكومية

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد