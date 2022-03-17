

الحلول الذكية المطبقة في مركز التوزيع "إمداد" تتيح تكامل خدمات الرعاية الصحية الشاملة في "النهدي الطبية"

الشركة تحرص على دمج أفضل الوسائل التكنولوجية المستخدمة حول العالم في عملياتها تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وهدف البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية المتمثل في جعل المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية

مركز التوزيع "إمداد" يُحدث نقلة نوعية في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة ويملك القدرات اللازمة لضمان التكامل في خدمات الرعاية الصحية الشاملة في "النهدي الطبية" خلال السنوات المقبلة

جدّة، المملكة العربية السعودية: افتتحت اليوم شركة "النهدي الطبية"، أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ومزود رئيسي لخدمات الرعاية الصحية، مركز "إمداد" وهو أول مركز توزيع ذكي لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تبلغ مساحته 250 ألف متر مربّع. وقام بتدشين هذا المرفق الحديث، والذي تبلغ مساحته 250 ألف متر مربّع، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، في جدّة.

تم إنشاء إمداد تحت رعاية وإشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدُن"، الشريك الاستراتيجي الذي أشرف على تطوير هذا المرفق الصناعي الحديث. ويُعدّ هذا المركز ثمرة إحدى الشراكات الاستراتيجية العديدة التي أقامتها "النهدي الطبية" مع شركات محلية وعالمية مرموقة بهدف ترجمة رؤية "إمداد" إلى واقع ملموس.

ويتمتّع مركز التوزيع "إمداد" بموقع استراتيجي في المنطقة الصناعية الثانية في جدة، ومن المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة من خلال تلبية الاحتياجات المرتبطة بتوفير 200 مليون منتج على مستوى المملكة، بما يدعم تحقيق هدف "النهدي الطبية" المتمثل في "إضافة نبضات الأمل لحياة ضيوفها كل يوم".

المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة "النهدي الطبية"، علّق على افتتاح مركز التوزيع "إمداد" قائلاً: "نحقق اليوم إنجازاً ملحوظاً في مسيرتنا الدؤوبة نحو التحوّل إلى الشريك المفضّل والموثوق لضيوفنا الكرام. ونظراً إلى أنّ تسليم المنتجات خلال فترة زمنية قصيرة هو جزء لا يتجزأ من الارتقاء بتجربة ضيوفنا، نحرص على تجهيز مركز التوزيع الجديد "إمداد" بأحدث التكنولوجيا للتخزين الذكي ومعالجة الطلبات آلياً، بهدف تعزيز الكفاءة في فرز المنتجات وتوزيعها. ويأتي إنشاء مركز التوزيع الذكي الأول لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأكيداً على التزام "النهدي الطبية" بتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المتمثلة في وضع وتحسين مؤشرات الأداء الخاصة بمراكز الخدمات اللوجستية في مختلف أنحاء المملكة. وبفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها شركاؤنا، سوف يسهم مركز التوزيع "إمداد" في تمهيد الطريق نحو تعزيز الاستدامة والفعالية في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. ونغتنم هذه الفرصة لنعبّر عن خالص امتناننا وتقدرينا للدعم الذي قدمته لنا الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدُن" ولشركائنا الذين لعبوا دوراً جوهرياً في تحقيق مثل هذا الإنجاز العظيم."

في معرض حديثه، صرّح المهندس رائد منقل، الرئيس التنفيذي لقطاع سلاسل الإمداد بشركة النهدي الطبية، "إنّ استخدام أحدث الحلول والوسائل التكنولوجية من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرات المرتبطة بمعالجة الطلبات في "إمداد" بنسبة 80% وتسهيل توزيع ما يزيد عن 200 مليون منتج سنوياً واستيعاب 16 ألف نوع من المنتجات. ويحظى هذا المرفق بتصميم مبتكر يضمن تسهيل عمليات النقل وضمان تدفقها بفعالية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية في ظلّ تبني نهج يتمحور حول الإنسان لضمان بيئة عمل إيجابية وشاملة. كما وأخذ تصميم هذا المرفق بعين الاعتبار مشاريع الشركة للتوسع بما يتناسب مع منظومتها لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

وبهدف الارتقاء بجودة الحياة، ارتكزت أعمال تشييد مركز التوزيع الجديد "إمداد" والتي استمرت لأكثر من 30 شهراً على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وفترات الإقفال العام، على "مبادرة السعودية الخضراء". وقد ساهم ذلك في تطبيق استراتيجيات تصميم المباني الخضراء عند تشييد المرفق والحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة والصادرة عن مجلس المباني الخضراء الأميركي".

من جانبه، علّق المهندس خالد بن محمد السالم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدُن": "تلتزم "مُدُن" منذ تأسيسها بتطوير مساحات صناعية تتوافق مع أعلى المعايير الدولية. ويسرّنا أن نكون شريكاً استراتيجياً لشركة "النهدي الطبية" ونفخر بمساهمتنا في الإشراف على إنشاء أول مركز توزيع ذكي لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كانت عملية البناء واسعة النطاق إنجازاً استثنائياً يعكس التزام "مُدُن" و"النهدي الطبية" التامّ بالجهود الهادفة إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 وهدف البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية المتمثل في جعل المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية."

وكان قد فاز مشروع "إمداد" بجائزة مستخدمي عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC عن فئة "أفضل متعاقد للعام" سنة 2021. وتُعدّ هذه الجائزة المرموقة إقراراً بتميز "النهدي الطبية" في استخدام نماذج عقود الاتحاد عند تنفيذ المشاريع وتبني أفضل الممارسات في مجال التعاون.

المزيد من المعلومات حول "النهدي الطبية" وخدماتها متوفرة عبر الموقع الإلكتروني https://www.nahdi.sa/

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة النهدي الطبية

شركة النهدي الطبية هي شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية والعافية، وهي أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تدعمها قاعدة متنامية من خدمات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1986 كشركة ملكية فردية تملك صيدليتين في مدينة جدة. واليوم، تدير النهدي 1151 صيدلية موزعة عبر 144 مدينة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عيادتين وسبع عيادات سريعة.

تخدم الشركة أكثر من 100 مليون ضيف سنوياً، وتركز فلسفتها المتمحورة حول الضيف على حصول جميع ضيوفها على منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في الرعاية الصحية والطب والعافية ومنتجات الأم والطفل والجمال والسلع الاستهلاكية الأخرى. ومن خلال الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا وابتكارات سلسلة التوريد، تسعى النهدي إلى توفير خدمات متكاملة في الصحة والعافية لجميع ضيوفها.

كما تحرص النهدي على دعم موظفيها وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة في مختلف جوانب أعمالها حتى يقدموا أفضل ما لديهم ويطوروا من إمكاناتهم. وإلى جانب الأعمال التجارية، تتطلع النهدي على الدوام إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المدروسة والهادفة، بدءاً من حملات التوعية إلى الحلول الصحية الشخصية.

تتمتع شركة النهدي الطبية بسجلٍ حافل من الانجازات التي حققتها طوال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 35 سنة حيث عرفت "النهدي الطبية" بدورها في احتضان ثقافة العمل الإيجابية والتزامها الثابت تجاه المجتمع المحلي. ومن ضمن انجازاتها، اندراج اسم "النهدي الطبية" ضمن القائمة الافتتاحية لأفضل أماكن العمل في آسيا والمملكة العربية السعودية منذ العام 2014، وحصولها على جائزة "أفضل تطوير مجتمعي" ضمن جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام 2018.

النهدي موجودة لتضيف إيقاعاً جديداً لحياة ضيوفها كل يوم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.nahdi.sa/en/

نبذة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدُن"

منذ إنشائها في عام 2001، تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدُن" تطوير أراضي صناعية خدمية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. واليوم، تشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإشراف على المدن الصناعية الخاصة. حالياً، تتجاوز مساحة الأراضي الصناعية المطورة في مدن 198.8 مليون متر مربع. وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً للإنتاج، إضافة إلى 6190 عقدا صناعياً وخدمياً ولوجستياً، وأكثر من 435 ألف عامل.