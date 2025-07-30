القاهرة – شركة النساجون الشرقيون، الرائدة عالمياً في صناعة السجاد المنسوج، وشركة نيد جرافيكس، المطور الرائد لحلول تصميم المنسوجات وبرامج CAD/CAM، أكدتا شراكتهما الممتدة لعقود، وذلك خلال زيارة رفيعة المستوى إلى مقر النساجون الشرقيون في مدينة العاشر من رمضان. وقد اختُتمت الزيارة بتوقيع اتفاقية جديدة تركز على الابتكار الرقمي، واحتياجات العملاء، والاستدامة، والتميّز التشغيلي، بما يُمثل مرحلة جديدة في شراكة متجذّرة في الحرفية والإبداع.

وبموجب الاتفاقية، ستقدّم نيد جرافيكس أحدث برامجها المتطورة لدعم سير عمل تصميمي أكثر انسيابية، وتعزيز إدارة الألوان، ورفع كفاءة الإنتاج، مما يعزّز قدرة النساجون الشرقيون على تقديم مجموعات مبتكرة ومواكبة لأحدث الاتجاهات التصميمية العالمية في أكثر من 118 دولة حول العالم.

وفي تعليقها على الشراكة، قالت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد:

" على مدار عقود، دعمتنا نيد جرافيكس في المزج بين فن التصميم ودقة التكنولوجيا. ويجسّد تجديد هذه الشراكة التزامنا المستمر بالاستثمار في الأدوات والتحالفات التي تعزّز الإبداع والكفاءة والتنافسية على مستوى العالم."

ومن جانبه، قال السيد فرانك مادِر، رئيس شركة نيد جرافيكس:"نفخر بالمساهمة في دعم رؤية النساجون الشرقيون الطموحة، التي تمزج بين تقديم مجموعات عالية الجودة، مواكبة لأحدث الاتجاهات التصميمية، والحفاظ على الحرفية التي تُشكّل جوهر إرثهم. نحن نعمل معاً لبناء مستقبل تصميم السجاد والمنسوجات، حيث يلتقي التراث بالابتكار، وتُسخّر الأدوات الرقمية لتعزيز الإبداع."

وستُنفذ الشراكة عبر أربع مراحل: دمج البرمجيات، التدريب العملي، تطوير أدوات مخصصة بشكل مشترك، والتقدّم الرقمي طويل الأجل. ومع امتلاكها لأكبر أرشيف لتصميم السجاد في العالم، والذي يضم أكثر من 4.5 مليون تصميم، تواصل النساجون الشرقيون استثماراتها في الحلول التي تُلهم الإبداع وتُقلل من الأثر البيئي.

ومن خلال رقمنة ملايين التصاميم وتعزيز كفاءة الإنتاج، تواصل شراكة النساجون الشرقيون – نيد جرافيكس دعم المرونة والدقة والاستدامة، وقيادة مستقبل الأرضيات، حيث يلتقي الفن بالأثر.

نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقمياً. يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 118 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.

نبذة عن شركة نيد جرافيكس:

تُعد نيد جرافيكس™ المزود الرائد لحلول تصميم النسيج وبرامج CAD/CAM لقطاعات الملابس، الأثاث المنزلي، الأرضيات، وصناعة النسيج بشكل عام. تتمثل مهمة الشركة في تمكين المصممين من خلال أدوات مبتكرة تدمج بسلاسة بين الإبداع والتكنولوجيا. تتيح حلول نيد جرافيكس للمستخدمين تطوير رسومات جاهزة للإنتاج بسرعة ودقة وكفاءة أكبر. ومن خلال رقمنة عمليات التصميم والتطوير، تساعد البرامج في تقليل الأخطاء، تبسيط سير العمل، وخفض تكاليف النماذج الأولية، مما يدعم الإنتاجية وأهداف الاستدامة. نيد جرافيكس جزء من مجموعة FOG للبرمجيات، التابعة لشركة Constellation Software Inc. رمز التداول (TSX:CSU)

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