بن سليّم: دبي الحاضنة الأولى للابتكار والحلول التكنولوجية الذكية والعاصمة العالمية للتجارة والاقتصاد

بن سليّم: "ديجيتال زيرو فور" هي نافذة رقمية لأفضل الحلول الذكية في عالم الأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية

في خطوة استراتيجية تُعد تحولاً محورياً في مسار الابتكار والتكنولوجيا الذكية، أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن الإطلاق الرسمي لشركة "ديجيتال زيرو فور 04"، كأول شركة وطنية متخصصة في مجال التحول الذكي في العمليات التجارية وتطوير الحلول الرقمية التي تدعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن تأسيس الشركة وانطلاقها من مدينة دبي الحاضنة الأولى للابتكار والحلول التكنولوجية الذكية والعاصمة العالمية للتجارة والاقتصاد يأتي تأكيداً على التزام المؤسسة بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والتقنيات الذكية والعمليات اللوجستية والتجارية، مشيراً إلى أن ديجيتال 04 ستكون النافذة الرقمية لأفضل الحلول الذكية في عالم الأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية للموانئ وخدمات النقل البحري حول العالم.

وصرح بن سليّم، بأننا نفخر اليوم ومن خلال إطلاق ديجيتال 04 بأن نقود الابتكار التكنولوجي عالمياً وننقل خدماتنا الرائدة في قطاع الموانئ وما حققناه من نجاحات بفضل استخدامنا المبتكر للتكنولوجيا والخدمات الرقمية إلى العالم، وأن نجعل دبي نموذجاً مثالياً في إدارة الخدمات اللوجستية باستخدام أفضل التقنيات التي طورتها كفاءاتنا الوطنية المحلية المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأفاد سعادته، بأن إطلاق شركة ديجيتال زيرو فور، هو إحدى مخرجات استراتيجية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتواكب أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقَها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحقق تطلّعات دبي الريادية نحو المستقبل، عبر الاستثمار في التنمية البشرية والتكنولوجيا المتقدّمة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وترسيخ مكانة الإمارة كبيئة محفزة على الأعمال الأكثر تمكيناً للاستثمارات الوطنية والدولية.

من جهته، قال سعادة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نفخر بإطلاق "ديجيتال زيرو فور" كواجهة تجارية لتميّزنا التكنولوجي في القطاع اللوجستي، حيث طوّر فريقنا الوطني حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي تُحدث تحولاً جذرياً في العديد من القطاعات، ومن خلال هذه الذراع الجديدة، سنُصدر هذا الابتكار إلى الأسواق العالمية، ونعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتقنيات الذكية والتحول الرقمي".

وأوضح النيادي على أن "ديجيتال زيرو فور" ترتكز على تقديم خدمات وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعزز الكفاءة والنمو المؤسسي في قطاعات حيوية تشمل الرخص التجارية، والهندسة المدنية، وأمن الموانئ، والعمليات البحرية، والحلول الجمركية المتقدمة، وستُدار الشركة من قبل قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بما يضمن دمج الخبرة المؤسسية مع التفكير الابتكاري المتقدم في المجال الرقمي.

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