قال محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات (AICTO)، على هامش مشاركته في قمة هواوي كلاود لشمال إفريقيا 2025، إن انعقاد القمة يأتي في لحظة محورية مع دخول العالم عصر الذكاء الاصطناعي، وهو عصر يعتمد في جوهره على الشبكات والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

كما أكد أن الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لم يعودا خياراً، بل أصبحا دعائم أساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية والشمول الرقمي والتنافسية الإقليمية، مشيرًا إلى مبادرات إقليمية رائدة مثل: الأجندة الرقمية العربية 2030، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني المشتركة، والاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي المشتركة، بالإضافة الى الميثاق الأخلاقي العربي للذكاء الاصطناعي الذي تم اعتماده مؤخراً.

وأشار بن عمر إلى أن القمة تمثل منصة لمناقشة الأسس التقنية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مراكز البيانات والشبكات عالية السرعة، وهي العناصر التي تتيح للحكومات والمواطنين والشركات الاستفادة القصوى من قدرات الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "البنية التحتية التي توفرها حلول Huawei Cloud تشكل الأساس لتمكين هذا التحول، بما توفره من قدرات متقدمة لتخزين البيانات ومعالجتها بكفاءة وموثوقية من خلال منطقتها السحابية."

ونوّه في هذا السياق إلى أهمية المنصات السحابية – كتلك التي تقدمها هواوي – في تحديث الخدمات، وتمكين المدن الذكية، وتعزيز استدامة المؤسسات، إلى جانب مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير الحوكمة والتعليم وحماية المجتمعات من خلال التحول نحو أنظمة تنبؤية ذكية.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ينمو القطاع بمعدل يقارب 15%، ويسهم الاقتصاد الرقمي بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مؤشرات قوية تجعل مصر من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال. وقال: "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يتحققا دون بنية تحتية متطورة، وهو ما تسهم فيه هواوي عبر استثماراتها وحلولها السحابية في المنطقة".

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