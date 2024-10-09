دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت المنطقة الحرّة في ميدان على مدار يومي 8 و9 أكتوبر 2024، "قمّة ضريبة الشركات والامتثال"، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصّصين وقادة الصناعة، لمناقشة أبرز القضايا المتعلّقة بضريبة الشركات وتعزيز الوعي حول الامتثال لمتطلباتها في كافة المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت شعار "حلول لكلّ التساؤلات"، شكّلت القمّة منصة رائدة لتبادل المعرفة وإثراء التواصل بين الشركات والمختصين، الأمر الذي أتاح فرصة فريدة لطرح الحلول المبتكرة وتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من القمّة تنظيم جلستين أدارهما شيراز خان من "مجموعة التميمي ومشاركوه"، تناولت الجلسة الأولى ضريبة الشركات بمشاركة عدد من الخبراء، حيث استعرض صادق خطيب، الخبير في الدراسات والتقارير الضريبيّة في دائرة الماليّة بحكومة دبي، أهمّ الارشادات المتعلّقة بضريبة الشركات للمناطق الحرّة، فيما قدّم ليام يورسيل، المستشار القانوني لدى Aurifer، تحليلاً معمّقاً حول الجوانب الفنية لضريبة الشركات في المناطق الحرة، بينما شارك نيراف شاه مدير عام FAME Advisory، أهمّ الرؤى والأفكار حول الممارسات الأمثل لضريبة الشركات.

وركّزت الجلسة الثانية على آليات الامتثال للمتطلبات الضريبيّة، بمشاركة خالد الزعابي، أخصائي أول، قسم المخاطر الوطنية، والذي تناول أبرز التحديات التي تواجه الشركات فيما يتعلّق بالامتثال الضريبي، إلى جانب ساشيث شكارباتيوك، مدير الأدلة الجنائيّة في شركة "كي بي إم جي"، والذي ناقش أطر الامتثال الضريبي للشركات، وعلياء نور، شريك مساعد في الاستشارات الضريبيّة والامتثال لدى شركة "أحمد الأغبري"، والتي قدمت عرضًا حول كيفية إتقان الامتثال الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناولت الأساليب القانونية المتقدمة لضمان التوافق مع اللوائح الضريبية وتعزيز الامتثال المؤسسي.

وواصلت القمّة فعالياتها في اليوم الثاني، مع جلسة أخرى حول ضريبة الشركات، قدّم خلالها كلّ من صادق الخطيب وليام بورسيل رؤى أعمق حول مواضيع ضريبيّة رئيسية. فيما شارك شامسير بورايل، أخصائي في مكافحة غسيل الأموال بوزارة الاقتصاد، وساشيث شكارباتيوك في الجلسة الثانية حول الامتثال الضريبي، والتي تمّ خلالها تسليط الضوء على أحدث المستجدات التنظيمية، وأفضل الممارسات والمبادئ التي تضمن الامتثال الضريبي الفعّال والالتزام بالقوانين.

وقد أبدى الحضور اهتمامًا كبيرًا بالموضوعات المطروحة، وتفاعلوا مع الفقرات المخصصة لطرح الأسئلة والتي تلت كل جلسة، الأمر الذي ساهم في إثراء النقاشات والأفكار، وتعميق فهمهم للمواضيع الدقيقة التي تمّ تناولها.

وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال القمة قال محمد بن حميدان، مدير المنطقة الحرة في ميدان: "شكّلت قمة ‘ضريبة الشركات والامتثال’ منصة قيمة جمعت نخبة من الخبراء والمهنيين تحت سقف واحد لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات. ونسعى من خلال هذه الأحداث إلى تمكين الشركات بالمعرفة اللازمة لتحقيق النمو والازدهار في ظل المتغيرات التنظيمية الحالية."

وأشار حامد أهلي، مدير تنفيذي في ميدان المنطقة الحرة، في الكلمة الافتتاحية خلال القمة إلى أنّ استضافة هذا الحدث المهم يعدّ خطوة استراتيجية نحو تعزيز نمو الشركات العاملة في المناطق الحرة داخل دولة الإمارات. وقال: "إن الأفكار التي تم تبادلها في هذه القمّة ستساهم بلا شكّ في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوّة."

وشهدت القمة كذلك تنظيم معرض ألقى الضوء على أبرز مزوّدي الخدمات في مجال ضريبة الشركات والامتثال، الأمر الذي أتاح للحضور فرصة استثنائيّة للتواصل معهم والاستفادة من خدماتهم ذات الصلة، وكان من بين المشاركين في المعرض منصّة "Grow from Dubai" والتي استعرضت حلولاً مبتكرة وساهمت في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف في الصناعة.

وتؤكّد المنطقة الحرّة في ميدان على الدور الكبير والمحوري لشركائها والجهات الإعلاميّة ومساهماتهم القيّمة في دعم هذه القمّة، مشيرة إلى أنّ تعاونهم الراسخ شكّل عاملاً أساسياً في نجاح الحدث وتحقيق أهدافه، حيث تم تزويد الحضور بالمعلومات والأدوات الضرورية واللازمة لمعالجة كافة القضايا المتعلّقة بضريبة الشركات والامتثال لها.

حول المنطقة الحرة في ميدان

تواصل "المنطقة الحرة في ميدان" بدبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لرواد الأعمال الطامحين إلى بدء رحلتهم الناجحة في عالم الأعمال. وبفضل موقعها المتميّز وعملياتها الرقمية المتكاملة وكونها منطقة حرة تعمل على مدار الساعة، تواصل "المنطقة الحرّة في ميدان" مساهمتها بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي المتسارع وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لمساعدة المستثمرين على النجاح والانطلاق من دبي، ما يعزز مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال. للمزيد من المعلومات يُمكنكم التواصل مع "المنطقة الحرة في ميدان" عبر البريد الإلكتروني setup@meydanfz.ae أو الاتصال على الرقم 04 777 7222.

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