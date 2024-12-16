الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت مجموعة المطار للسفر والسياحة، المالكة لتطبيق "المطار"، تطبيق السفر المحلي الأكثر تحميلًا واستخدامًا في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض السعودية، وذلك خلال فعاليات قمة المؤتمرات والمعارض الدولية 2024 (IMS24). وبموجب هذه الشراكة، تم اعتماد الحلول التقنية التي تقدمها مجموعة "المطار" في مجال السفر لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، لتصبح حلولًا معتمدة رسميًا ضمن قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة.

بصفته شريكًا استراتيجيًا في التحالف مع قمة IMS24، يلتزم تطبيق "المطار" بتبسيط وتحسين تجارب السفر للفعاليات والمعارض التي تُقام في مختلف أنحاء المملكة. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة ضمن جهود مجموعة "المطار" لدعم رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا عالميًا للأحداث التجارية والثقافية.

تقدم حلول تطبيق "المطار" خدمات متكاملة تُلبي الاحتياجات الفريدة لقطاع المؤتمرات والمعارض (MICE)، بما يشمل النقل، الإقامة، وحلول السفر المرتبطة بالفعاليات. وقد كان التطبيق شريكًا موثوقًا في تنظيم بعض أبرز الفعاليات في المملكة، من بينها:

- LEAP: الحدث التقني الرائد في المملكة.

- معرض الدفاع العالمي: حدث دولي يعزز الابتكار في مجالي الدفاع والأمن.

- سيتي سكيب جلوبال: منصة عالمية لاستعراض أحدث مشاريع التطوير العقاري.

- Gamers8: أكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية في العالم.

- منتدى المعادن المستقبلية: لقاء عالمي يجمع قادة صناعة التعدين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، صرّح فيصل الراجحي، الرئيس التنفيذي لتطبيق "المطار"، قائلًا: "تعكس شراكتنا مع الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض وتحالفنا مع قمة IMS24 التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار في منظومة السفر لقطاع المؤتمرات والمعارض. نحن في تطبيق "المطار" نفخر بدورنا المحوري في دعم تحول المملكة العربية السعودية إلى وجهة عالمية المستوى للمعارض والفعاليات".

يتماشى تطبيق "المطار" مع رؤية قمة IMS24، التي تهدف إلى "توسيع الآفاق" وإعادة تعريف مستقبل صناعة المؤتمرات والمعارض. وتُعقد قمة IMS24 في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 1000 من القادة العالميين بهدف تعزيز التعاون والابتكار وتحقيق النمو المستدام داخل هذا القطاع.

يدعو تطبيق "المطار" المشاركين وأصحاب المصلحة إلى التفاعل مع هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسوم الرسمية #InternationalMICESummit و#IMS24 .

لمزيد من المعلومات حول حلول السفر التي يقدمها تطبيق "المطار" ودوره في قطاع المؤتمرات والمعارض، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.almatar.com .

حول قمة IMS24

تُعد قمة المؤتمرات والمعارض الدولية 2024 (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، حدثًا عالميًا رائدًا في صناعة المؤتمرات والمعارض. تُعقد القمة في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، وتجمع أكثر من 1000 من القادة الحكوميين وقادة القطاع لتعزيز الابتكار والتعاون وتحقيق النمو المستدام.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.internationalmicesummit.com.

جهة الاتصال الإعلامية:

عبدالله خوجة

Abdullah.Khoja@almatar.com

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