الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن ساعات عمل فروعه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان إتاحة الخدمات المصرفية لعملاء المصرف في أوقات مناسبة على مدار الشهر.

ستعمل كل من فروع المصرف في الغرافة (كيو مول)، ودوحة فستيفال سيتي، وقطر مول، وطوار مول، ومجمع بلاس فاندوم، وسيتي سنتر، ودار السلام مول من السبت إلى الخميس من 10:00 صباحاً إلى 2:30 بعد الظهر، وفي الفترة المسائية من الساعة 8:30 مساءً إلى الساعة 11:30 مساءً، بينما في أيام الجمعة ستعمل هذه الفروع في الفترة المسائية فقط.

وتفتح الفروع التالية أبوابها من الأحد إلى الخميس من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر عدا أيام الجمعة والسبت: فرع الشركات في شارع حمد الكبير، الفنار، شارع المطار القديم، الريان، السد، الدائري الثالث – التميز، الخور، طريق سلوى، وزارة الصحة، مسيعيد، الصناعية، الخور - الشحانية، شبكة الجزيرة الإعلامية وقطر للطاقة.

هذا وسيتمكن العملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إنجاز معاملاتهم المصرفية من خلال فرع شارع حمد الكبير من الأحد إلى الخميس من 9:00 صباحاً إلى 2:00 بعد الظهر. كما سيتم خدمتهم من خلال فرعي طريق سلوى والريان خلال نفس الأوقات للمعاملات الخاصة بالشيكات والمعاملات النقدية فقط.

وعلاوة على ذلك، ستستقبل مراكز الخدمة في الطريق الدائري الثالث ومركز الفنار ومركز حماية الأجور العملاء من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً، وسيفتح مركز الطريق الدائري الثالث أبوابه في المساء من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 11:30 مساءً. وسيتم إغلاق جميع مراكز الخدمة أيام الجمعة والسبت.

يواصل المصرف التزامه بتقديم الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات من خلال قنوات متنوعة، وتشمل هذه الخدمات منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق جوال المصرف، وتطبيق QIB Lite، بالإضافة إلى مركز الاتصال 44448444، وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي.

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